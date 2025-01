Basta per i Maestri, questo potrebbe essere l’inizio della dinastia Eagles?

Henry McKenna Giornalista NFL

Nick Sirianni, che è cresciuta nella zona di Buffalo, ha scoperto che era Bills domenica.

Philadelphia Eagles aveva appena raggiunto la posizione del Super Bowl impostando 55 punti, sempre nei playoff, nella vittoria del campionato NFC sui comandanti di Washington.

“Qual è stato il record prima di 55 punti oggi?” Chiese Sirianni. “Era Raiders a causa di 51 Buffalo Bills, giusto? … Ricordo di aver visto quella partita da bambino. Allora la capacità di essere vicini a (ex Bills QB) Frank Reich e poi ho guardato” Four Buffalo Falls “e come hanno fatto. “

È ironico che i Bills non lo abbiano fatto.

Con questo intendo: Buffalo ha perso in quattro eventi consecutivi del Super Bowl.

E sembrava favorevole che Siriannin dovesse menzionare la storia delle fatture, perché le sue aquile stanno per fare la sua seconda performance del Super Bowl in tre anni. Sono sub -dog contro Kansas City Masters che hanno vinto gli ultimi due Super Bowl, tra cui Kotk due anni fa.

(Preparati per Epic Eagles Match Fox Sports ‘Super Bowl Lix Hub In

Non c’è dubbio: i maestri sono ufficialmente dinastia.

La vera domanda è se le aquile possano essere le prossime.

Possono spostare i maestri? O si sta andando a Siriannonn Kotkat per queste squadre di Buffalo degli anni ’90: fanno una grande partita ma non portano mai a casa il Lombardi Trophy?

Studiamo le canzoni sul posto che servirebbero da base per la dinastia Eagles.

Direttore generale che vede il futuro

Torna all’offseason quando – come hanno discusso così tanti – GM Howie Roseman ha stabilito la finitura di questa squadra. Non c’era un accordo più grande dell’acquisizione di Saqo Barkley, che ha incolpato un contratto da $ 37,8 milioni di tre anni. E sì, Roseman lo ha fatto dopo che GM Joe Schoe di GM ha deciso di essere un tag in franchising e Trade RB perché New York non si aspettava che nessuno volesse un anno, $ 12,5 milioni, per non parlare di tre anni 12, $ 6 milioni all’anno. Abbiamo visto tutto “Dossi duri.” Ma presto l’accordo di Barkley non è davvero giganti.

Si tratta di Roseman.

Prima di tutto, Roseman disse a Barkley mentre gli Eagles cercavano di firmarlo. Parlarono di vincere il Super Bowl nel marzo 2024.

“Ecco perché sono venuto qui”, ha detto Barkley. “È una delle prime conversazioni che ho avuto con Howie. Sono venuto a Philly per far parte di tali giochi.”

Di ‘quello che vuoi avere una parità nella NFL. La lega aiuta le squadre a uscire dal seminterrato con scelte di schizzo e sostituzione. Ma non tiene conto della semplice dinamica emotiva: i giocatori vogliono lasciare organizzazioni fallite (giganti) alle organizzazioni di successo (Kotkat). Quando hai avuto tanto successo dei Masters e delle Aquile, i migliori giocatori vogliono firmare con Kansas City e Philly, anche se i contratti non sono equa.

Ryan Dunleavy, il New York Post, ha affermato le due squadre di Philly con offerte più grandi. In un pasto, un roseman affidabile con la reputazione di sostenere il discorso del Super Bowl.

Ma ecco un’altra cosa che rende interessante la decisione di Roseman. C’è motivo per cui Schoe non pensava che nessuno avrebbe pagato per Saquo. Nel 2023, nessun agente per il tempo libero in esecuzione ha fatto oltre $ 6,25 milioni all’anno.

In un momento in cui quasi tutte le squadre in campionato sentivano che i running non guadagnavano grandi contratti (#RunningBacksdontMatter), Roseman andò lì con Barkley.

“Dal nostro punto di vista puoi entrare in una situazione in cui stai cercando di trovare se c’è qualcosa di sottovalutato?” Roseman ha detto ad Adam Schein a maggio Mad Dog Sports Radio . “C’è un modo per zagare quando tutto lo zag? per trovarli come un costo.

NFL è una lega CopyCat. Ma non rende intelligente fare quello che fanno tutti gli altri. Perché se tutti zag – e pagano ai destinatari un importo legittimo – significa che l’importanza del gioco aumenta. Ciò significa mettere un ritorno più difensivo sul campo. Ciò significa nel campo dei giocatori di linea più piccoli. E improvvisamente linee offensive possono giocare a palla di tentazione. Ad esempio, il linebacker dei comandanti Frankie è una buona corsa, ma un eccellente pass-rusher. Saquo Barkley pesa lo stesso del numero. E Barkley è molto più veloce.

Per anni, Roseman ha dimostrato di vedere dove si trova la lega. Ha fatto il suo difensivo con Quinyon Mitchell e Cooper Leave agire come principianti chiave in difesa. Svolgono un ruolo chiave nella difesa di Patrick Mahomes nel Super Bowl. Roseman ha persino massimizza i talenti. Ha trasformato ex jet macchine che rifiutano Mekhi Becton come guardia di alto livello. In questa offseason, Roseman firmò anche un ex sacro linebacker Zack Baun, un amico che non aveva mai avuto più di 30 battaglie con New Orleans in quattro anni. Baun ha creato 151 Philly in questa stagione ed è stato nominato All-Pro della prima squadra.

Roseman è in uno stendardo caldo.

Ma non è solo perché incontra il campionato dove si trova. GM è alla ricerca di opportunità per dettare dove va. La firma di Barkley era così.

Capo allenatore e difensore che non fanno altro che burro

La Jale Hurts ha avuto un anno oggettivamente tranquillo. Anche nel suo successo nel paese, ha fatto 32 tocchi (18 di passaggio, 14 fretta), che è l’ultimo obiettivo dal 2021. Il meglio della sua carriera arrivò nel 2023, quando aveva 38 (23 passati, 15 affrettati).

Ma Hurts non si preoccupa delle sue statistiche sulle critiche circostanti. A Siriani non importa. Si prendono cura di un solo successo.

“Vincere un difensore è più importante di qualsiasi statistica”, ha detto Sirianni dopo il campionato AFC.

(McKenna: Jalen Horts non importa cosa pensi delle sue statistiche: “Non gioco con i numeri”In

D’altra parte, Hurts ha vissuto un’esistenza affascinante quando si unisce a Kotk. Durante la sua carriera, ha giocato con alcuni dei migliori giocatori della NFL: AJ Brown, Devon Smith, Zach Ertz, Dallas Gedeert, Miles Sanders e ora Barkley.

È facile pensare se il contratto da $ 255 milioni di Hurts possa finalmente limitare la capacità di Roseman di mantenere e firmare i giocatori d’élite. Hurts, d’altra parte, potrebbe essersi evoluto dal suo ruolo di punto di guardia come playman trascendentale. Non sappiamo se può farlo. Né sappiamo se deve.

Il suo limite di stipendio è di $ 31,7 milioni nel 2026, uno sconto enorme su QB con due Super Bowl. Questo importo aumenterà a $ 41,8 milioni nel 2027 e $ 47,1 milioni nel 2028. Philly ha circa $ 26 milioni in modalità CAP, che va al 2025, 2025 Per Spotrac . Barkley, Brown e Smith sono per almeno altri due anni.

Tutto questo per dire che le aquile si trovano in un posto sano. Le uniche cose che distinguono dai suoi giocatori è il loro rapporto con infortunio, età o rottura. Per quanto ne sappiamo, questo nucleo è qui per restare.

Le aquile non sono 49er la cui finestra si chiude. No, sembra una squadra con un’apertura di finestra. Kotkat ha partecipato alla sesta lista più giovane (25,5 anni). Sono venuti dopo la media di 27 anni, probabilmente enfatizzando i giocatori più esperti quando hanno richiesto il Super Bowl. Ma non c’è dubbio sulla qualità del movimento giovanile di Philly.

Dopo gli ultimi quattro schizzi, ciascuno dei loro primi e secondari è principianti di prim’ordine (Mitchell, Dejean, DT Jalen Carter, Olb Nolan Smith, DT Jordan Davis, è arrivato Cam Jurgens, Smith, Og Landon Dickerson). Tutti questi negozi per principianti aiutano a impedire al contratto di Hurts di conoscere il gonfiore.

Tom Brady con elenco di aquile “inarrestabili”

Ma non si applica completamente al denaro. È un ragazzo. Kotk è … un ragazzo? O ragazzi difensore e capo allenatore?

Perché per quanto sia facile dubitare di un dolore le cui statistiche non mostrano le statistiche QB e Sirianni dell’élite che a volte diventano abrasive, sono buone come qualsiasi allenatore attuale e determinato Tandem NFL.

La percentuale di pagamento del 70,6 di Siriannan porta a tutti gli allenatori attivi.

La percentuale di pagamento di 68,9 Hurts è 13a sempre, proprio dietro Peyton Manning (12 °) e Joe Montana (11 °)

“Non voglio che nessun altro porti questa squadra al difensore oltre a lui”, ha detto Sirianni a Hurts domenica. “È il vincitore. Ancora una volta, affronta così tante critiche che mi fanno impazzire a causa delle domande a cui devo rispondere. Non mostro troppo. Le domande a cui devo rispondere, è come l’uomo, l’uomo, questo ragazzo vince .

I profitti e le perdite (mancanza) sono difficili da richiedere. La prova è lì.

Dubito che questo duo a tuo rischio e pericolo.

La vittoria del Super Bowl è l’unica strada da percorrere

Se pensi che i vetri Relazione minore segnalata Tra Siriannin e fa male, quindi … beh, siamo arrivati ​​a quel palco. Infine, l’offseason aveva diverse storie che QB e l’allenatore (entrambi arrabbiati) non potevano essere in grado di fare nel 2023, il che faceva parte del motivo per cui gli Eagles fossero crollati nella quota e ne facevano uno e andavano durante le conseguenze.

I commenti casuali di Hurts su Siriann ti lascerà a chiederti se va tutto bene.

“Ha fatto un ottimo lavoro”, ha detto Hurts domenica dopo una grande esibizione. “Penso che mi abbia lasciato fuori dalla mia giacca dritta un po ‘oggi.”

OH? In precedenza, in una conferenza stampa, gli è stato chiesto del suo rapporto con Siriann.

“C’è molto di quello che facciamo ogni giorno. E grazie a Dio per l’opportunità. Grazie per avermi dato concentrazione e flessibilità, sbalorditivo tutto. Penso che abbiamo avuto un grande gruppo di sforzi di gruppo per fare tutto ciò che siamo stati in grado di fare Fai nel corso degli anni, ma con una grande riflessione non so se è il momento di farlo in questo momento “, ha detto Hurts.

OH?

Vedi Bill Belichick e Tom Brady. Non andavano sempre d’accordo, ma sono riusciti a vincere sei Super Bowl insieme. Rende la vittoria del Super Bowl così importante. Apparentemente non puoi iniziare la dinastia senza una. Ma la vittoria migliorerà tutti e se ci sono tensioni persistenti tra Hurts e Siriannin, è probabile che il trofeo Lombardi manterrà a bada questi problemi.

Le aquile sono GM. Hanno un allenatore. Hanno QB. Questi sono i tre elementi più importanti di ogni dinastia. Questi tre possono aiutare a mantenere il successo.

Attualmente hanno giocatori davvero fantastici, forse l’elenco più talentuoso della NFL.

“Uno di loro”, ha detto Table Lane Johnson domenica. “E penso che sia uno dei motivi per cui le aspettative erano così alte perché hai visto sulla carta. Ma abbiamo un folto gruppo di amici che sono amici e sul campo.”

Vincere il Super Bowl dovrebbe migliorare tutte le relazioni e mantenere il nucleo invariato. Il profitto dovrebbe aiutare ad attirare più talenti nell’ufficio libero, dove Roseman ha già successo. Il profitto dovrebbe solo rendere questi kotk più solidi.

Quindi sì, questo può essere l’inizio della dinastia.

Inizia con le teste di Patrick Mahomes e Kansas City nel Super Bowl Lix.

Prima di passare al giornalista e editorialista della Fox Sports NFL, Henry McKenna ha trascorso sette anni con Patriots USA Today Sports Media Group e Boston Globe Media. Seguila su Twitter @Henrycmckenna .

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports E segui i campionati, le squadre e i giocatori per ottenere una newsletter personale ogni giorno!