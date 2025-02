Batalhas da posição de treinamento da primavera para ver: rotações dos Yankees e do campo, Braves ‘e Dodgers do Mets, e mais

Para os grandes jogadores estabelecidos, o treinamento da primavera é um momento de lazer, preparação e reação. Fevereiro e março são sobre se familiarizar com os ritmos e rotinas do esporte, evitando lesões a todo custo.

Mas para alguns, o treinamento de primavera é uma guerra oculta, uma batalha pela sobrevivência profissional. Aqueles que estão nas bordas de uma lista e aqueles que lutam por um lugar todos os dias acordam todas as manhãs com um sentimento de determinação silenciosa. E, apesar de todo o planejamento, previsão e projeção que ocorre durante o inverno, há uma série de equipamentos que entrarão no acampamento com incerteza em posições -chave.

Lote na liga e destaca algumas das batalhas de posição de treinamento de primavera mais convincentes.

Leia mais: Qualificação da baixa temporada de cada equipe, de um A+ para Dodgers a FS para pais e marinheiros

Yankees: Terceira base

Condutores: DJ Lemahieu, Oswaldo Cabrera, Oswald Peraza

O inverno de Nova York foi dominado pela partida de Juan Soto e pelo pivô posterior da equipe, mas a mistura de imagem instável existe algo separadamente daquele hullabaloo. Com a segunda base de Long Data Gleyber Torres começando na agência gratuita, como previsto, e a suposta substituição de Caleb Durbin tratou Milwaukee no acordo de Devin Williams, os Yankees permanecem com uma abertura na Terra.

Jazz Chisholm Jr., a quem o clube adquiriu no prazo comercial do ano passado e inseriu no canto quente, está programado para deslizar e se tornar a segunda base do dia de abertura dos Yankees. Isso significa que, exceto uma transação inesperada, os Yankees terão uma batalha de três caminhos pelo terceiro trabalho base de todos os dias.

O Lemahieu tem a maior experiência, mas também vem com as questões mais importantes. As lesões limitaram o ano de 36 anos em 2024, e há ceticismo sobre se a pintura de Larirucho pode redescobrir sua habilidade de morcego aos 40 anos. Eles são incentivados a dar cada chance para se recuperar.

Cabrera era uma utilitária adequada na última temporada, encerrando a temporada com 326 aparições no prato e um OPS ajustou 13% abaixo da média da liga. Prestes a completar 26 anos, o Afable Venezuelano poderia ter um potencial sem se registrar, mas é mais provável que seja um jogador ofensivo limitado que melhor se adapte a uma peça de banco.

E há Peraza, uma ex -perspectiva superior cuja estrela caiu. Depois de iniciar um jogo no ALCS 2022, ele entrou no Spring Training 2023 como o Campocorto projetado do dia de abertura. Em vez disso, Anthony Volpe pegou o papel, aparentemente para sempre, enviando Peraza de volta a menores. O venezuelano escorregadio tem apenas 24 anos, mas foi ofensivamente medíocre no Triple-A na última temporada.

Previsão: Lemahieu é o dia da abertura do 3B, mas os Yankees encontram uma maneira de melhorar a posição antes do prazo de troca, e outra pessoa está começando no canto quente durante o ALDS.

Bravos: Jarros iniciais

Contendentes: Grant Holmes, Ian Anderson, Bryce Elder, AJ Smith-Shawver, Humston Waldrrep

Três arremessadores são fechados para começar a temporada na mistura de cinco homens de Atlanta: o vencedor do NL Cy Young Chris Sale, 2024 Breakout Reynaldo López e o jovem Spencer Schwellenbach. Como Spencer Sprider, que foi submetido a uma cirurgia de cotovelo em abril passado, deve se juntar ao grupo em algum momento antes do resto das estrelas. Isso significa que os Braves devem se contentar com duas manchetes durante o treinamento da primavera.

Holmes é uma história incrível. Uma perspectiva inicial bem considerada com atletismo e dodgers antes de sua carreira ser desviada por lesões, a direita lenta reemporou na última temporada como um socorrista eficaz no bullpen de Atlanta. Ele fez algumas aberturas no local, incluindo uma aparição no jogo 162 contra o Mets depois que a venda foi um dramático arranhão tardio. Atlanta Brass acredita que ele pode lidar com uma aposentadoria de volta à rotação e atualmente é a mais provável desse grupo para ganhar um emprego.

Anderson também já foi a próxima grande novidade. Quando ele tinha 23 anos, ele lançou os terceiros ingressos da temporada regular para os bravos vencedores da World Series 2021. Mas sua carreira tem sido buracos e buracos desde então, e não lançou um campo da liga principal desde 13 de agosto de 202222.

Elder foi uma surpresa de 2023 All-Star, mas essa ruptura provou ser fumaça e espelhos. Foi tatuado em 10 aberturas em 2024 com a melodia de uma eficácia de 6,52. Smith-Shawver e Waldrrep são perspectivas talentosas com participações especiais da MLB, mas ambas poderiam usar ligas mais marinadas.

Previsão: Holmes e um veterano tardio de assinatura, como José Quintana, Kyle Gibson ou Ross Stringling, fazem a equipe sair do acampamento. O nível de investimento financeiro neste veterano determinará se Holmes se moverá para a caneta quando o retorno de Strider.

Dodgers: iniciantes iniciais

Contendentes: Tony Gonsolin, Dustin May, Bobby Miller, Ben Casparius, Landon Knack, Nick Fraso, Justin Wrobleki

Nem mesmo uma folha de pagamento de US $ 380 milhões pode comprar certeza. O quase definitivamente está rolando com uma rotação de seis homens em 2025. Isso significa que há dois pontos abertos até que Shohei Ohtani é um movimento completo (lançamento), que deve acontecer em algum momento de maio. Neste momento, quatro pontos são fechados: Blake Snell, Yoshinobu Yamamoto, Tyler Glasnow e Roki Sasaki.

Gonsolin, uma rotação incondicional dos Dodgers antes de sofrer uma lesão no cotovelo de descarrilamento, é o número 5 mais provável. O último lugar deve descer para maio, outro trapaceiro por um longo tempo que ele levantou os ferimentos, Miller, que brilhou no ’23, mas atordoado no ’24, e um grupo de jovens não comprovados, incluindo Casparius, Knack, Fraso e Wrobleki.

Previsão: É Gonsolin e pode no dia da inauguração. Miller tem ligas menores e pode usar o tempo triplo-A. Além disso, não se esqueça de Clayton Kershaw, que deve assinar com a equipe em algum momento da temporada. Este, meus amigos, é o problema do primeiro mundo.

Mets: Terceira base

Concordantes: Brett Bitch, Luisangel Acuña, Ronny Mauricio, Nick Madrigal

Se Pete Alonso substituir o Queens, essa conversa se tornará discutível. Mas, se não for, é provável que os ventos de Mark de 2024 sejam empurrados pelo diamante para substituir Alonso no início, deixando um grande buraco no canto quente.

Bathy venceu o trabalho sobre ventos no acampamento no ano passado e foi o chefe do dia da abertura, mas não conseguiu produzir no prato e foi substituído no final de maio. Acuña mostrou esplendidamente durante uma breve estréia em setembro, depois que Francisco Lindor caiu devido a um problema posterior. No entanto, sua luva é os melhores ternos curtos ou segundo, e seu bastão pode precisar de mais tempo em menores.

Mauricio estava se preparando para lutar contra Baty e Winds na primavera passada, mas depois quebrou a ACL na Liga Dominicana de Inverno e perdeu a temporada inteira. Madrigal, que atinge a luz, assinou um acordo de ligas menores, mas tem experiência suficiente nas grandes ligas para ser um recheio viável.

Previsão: Os Mets trazem Alonso de volta, os ventos se consolidam em terceiro lugar e o banho é tratado. Além disso, Jeff McNeil dói novamente, e Acuña se torna a segunda base todos os dias.

5 mais para monitorar

3b filhotes: O iniciador projetado Isaac Paredes foi enviado para Houston no comércio de Kyle Tucker. As pessoas estão empolgadas com o melhor candidato a Matt Shaw, mas os filhotes podem hesitar em dar o trabalho imediatamente. Isso poderia criar uma oportunidade para um de Jon Berti, que passou a maior parte de 2024 na IL dos Yankees, Gage Workman, uma seleção da Regra 5 de Detroit, Nicky López, um veterinário de uma só vez, ou Vidal Brujan, Vidal Brujan, um Veterinário mais suave e mais seguro.

Pais LF/DH: A hibernação transacional de San Diego deixou seu alinhamento em um lugar estranho. O DH projetado é Eguy Rosario, que tem 100 aparições em pratos de carreira em partes das três temporadas da MLB. São 100 a mais do que Tirso Ornelas, um jardineiro mexicano que em breve terá 25 anos, enigma no jardim esquerdo. Outras opções internas para esses lugares incluem Brandon Lockridge, 27, o oficial da liga principal Tyler Wade e o oficial da liga menor Moisés Gómez. É uma espécie de festival de caramba.

Guardiões 2B: Cleveland tratou Andrés Giménez com Toronto em dezembro, e agora a mistura Keystone é um mistério total que inclui nomes como Angel Martínez, Daniel Schneemann, Juan Brito, Tyler Freeman e Gabriel Arías.

Rangers SP: Jacob degrom. Isso deixa uma luta entre um par de um louvor swingmen, Cody Bradford e Dane Dunning, duas perspectivas famosas, Kumar Rocker e Jack Leiter, e um veterano em Adrian Houser.

Astros LF: A partida de Kyle Tucker deixa Houston com uma mistura decepcionante na grama. O jardim certo e o jardim central devem pertencer a McCormick e Jake Myers Chas, mas a esquerda parece um shake. Mauricio Dubón é considerado o favorito, mas é melhor implantar como um servidor de serviço público. Shay Whitcomb, God Taylor Tramll e Triple-A, de renúncia e Triple-A, Pedro León são outros nomes para saber. Parece um bom lugar para um jardineiro de agente sem riscos em um contrato de único ano. Alex Verdugo, Mark Canha, Tommy Pham, Enrique Hernández, Randal Grichuk e Harrison Bader vêm à mente.