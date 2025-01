O retorno de Rohita Sharma à equipe do Troféu Rani de Bombaim teve seu preço, porque Ayush Mhatre, de 17 anos, perdeu seu lugar nas onze anos, apesar de ter filmado cem anos na partida anterior. Mhatre teve uma campanha fenomenal até agora, durante a qual marcou 441 gols em 6 partidas, uma média de 40,09, mas teve que voltar ao banco, quando estrelas indianas mais velhas, como Rohit Sharma e Yashasvi Jaiswal, retornaram a Ranij Trophy depois A partida da equipe da equipe é pobre na rota pela Austrália.

Quando Rohit caiu com um bastão na partida de Rani Trophy contra Jammu e Caxemira, os fãs começaram a trollá -lo nas mídias sociais por custar à equipe de Mumbai. No entanto, um cluber adolescente tinha apenas coisas boas a dizer sobre Rohita, um homem de quem ele é um ídolo.

“Comecei a tocar grilos, assistir seu reflexo na TV e depois compartilhar o vestiário com meu ídolo foi um momento realmente irreal. Muito aprendendo o que você precisa fazer a seguir “, escreveu Mhatre no Instagram, enquanto compartilhava uma foto com Hitman.





Na última partida do Ranji Trophy, em Bombaim Mhatre, marcou 116 runas contra os serviços. Ele também atraiu os olhos no críquete com uma bola branca, vencendo 458 runas da estréia na Lista A, em média 65,42.

Não apenas Rohit, mas também outras estrelas da Índia mais velhas jogando para Mumbai em Ranji Trophy também falharam. É Yashasvi Jaiswal, Shreyas Iyer, Shivam Dube, ou mesmo o capitão Ajinkya Rahane, que não está mais na seleção da seleção da seleção e também não aprovou seu desempenho.

Ele era outro jogador incomum e versátil, Shardul Thakur, cujo centenário na partida deu a Mumbai uma vantagem completa sobre a J&K.

O Comitê de Controle da Cryquet na Índia (BCCI) em seu novo ditado de 10 pontos impôs a obrigação de jogar críquete na Índia, dependendo da disponibilidade. Até o constante críquete indiano Virat Kohli jogará no Ranji Trophy na próxima partida.