O Bayer Leverkusen toma condenação da conclusão na primeira classificação da Liga dos Campeões nos últimos estágios da defesa do título da Bundesliga. People Xabi Alonso, que fica seis pontos atrás dos líderes do Bayern de Munique em segundo lugar no voo alemão, sediará neste fim de semana Hoffenheim, depois de garantir uma transição direta para a Liga dos Campeões nos últimos 16 anos, derrotando Sparta Praga na quarta -feira.

“É por isso que jogamos na Liga dos Campeões – para competir no mais alto nível”, disse Jonathan Tah, defensor de Leverkusen.

“Mostramos que podemos competir com todos nesse nível”.

Leverkusen perdeu apenas uma partida nacional desde o início da última temporada em uma corrida incomum.

Após o lento começo da campanha da Bundesliga, Leverkusen voltou à competição, apesar do empate no fim de semana passado com o RB Leipzig, quando eles permitiram a liderança de dois níveis.

Bayern, que enfrentará Holstein Kiel no sábado, visitará Leverkusen entre duas pernas redondas na Liga dos Campeões depois de perder o lugar mais alto da Europa.

Os bawarianos não vencem em Leverkusen desde 2021, e Alonso ainda não falhará desde a administração da administração.

Mas o Tah não espera que a programação do Bayern embalada dê a sua equipe qualquer vantagem na batalha da Bundesliga.

“O Bayern de Munique está acostumado a jogar a cada três dias”, disse ele.

Leverkusen também foi fortalecido pela liderança planejada de Victor Bonifta para a Arábia Saudita, dando aos mestres defensivos uma força de ataque adicional para lutar em três frentes.

“Tudo nas mãos do Bayern”

O Bayern ainda não adicionou jogadores mais velhos ao seu time no mercado de transferências, que termina na segunda -feira.

Mas o treinador Vincent Kompany não se preocupa muito com o fato de ele ter que enfrentar o PlayPendium da Liga dos Campeões contra seu ex -Manchester City ou Celtic Club.

“Temos que reconstruir nossa pressa”, disseram os companheiros depois de vencer nossa equipe, “o sétimo em oito partidas em todas as competições – sobre o corado Bratislava não foi suficiente para surgir entre os oito primeiros.

“Ficou claro que os grandes jogos chegariam … a partir de agora, tudo está em nossas mãos”.

Em outros lugares, o Borussia Dortmund viaja para Heidenheim no sábado para assumir a última partida do chefe temporário Mike Tullberg antes de assumir o ex -Bayern, Eintracht Frankfurt e o treinador Monaco Niko Kovac.

Apesar de ficar no 11º lugar com uma vitória nos últimos oito partidas da liga, o Dortmund ainda está a uma distância impressionante dos quatro primeiros.

Eles têm seis pontos atrás de Stuttgart com o quarto lugar.

Assistindo: Angelo Stiller (Stuttgart)

Apesar do fato de o Paris Saint-Germain ter encerrado as esperanças da Liga dos Campeões na quarta-feira, Stuttgart ainda tinha algo para comemorar, e o meio-campista alemão Angelo Stiller estendeu o contrato com o clube por ano até 2028.

As performances de 23 anos para Stuttgart, que retornaram à qualificação da Liga dos Campeões após o final da segunda temporada, chamou-lhe uma ligação para a Alemanha.

Um talentoso meio -campista que passou pela juventude do Bayern de Munique está no centro de tudo o que Stuttgart faz em ataques e defesa.

“(Ele é) um elemento estrutural importante na estrutura da banda”, disse Stuttgart Fabian Wohlgemuth Sports Diretor sobre Stiller.

Estatísticas -chave

31 Points-31 Moginz Points de 19 partidas é a segunda melhor corrida da história do clube depois de 2010-11, quando o treinador Thomas Tuchel tinha 33 anos.

Oito – Serhou Guiarassy, ​​de Dortmund, tem oito gols em 16 jogos, um menos de nove, que ele tem de oito partidas da Liga dos Campeões nesta temporada.

0 – Magdeburg não venceu a partida em casa nesta temporada, mas ainda está em terceiro na Tabela 2 da Bundesliga.

Luminárias (1430 GMT, a menos que servido)

Sexta-feira

Werder Bremen contra Mainz (1930)

Sábado

St Pauli em Augsburg, Bayern de Munique, em Holstein Kiel, Bochum, em Freiburg, Stuttgart, na Borussia Moenchengladbach, Heidenheim, na Borussia Dortmund, Union Berlin em RB Leipzig (1730)

Domingo

Eintacht Frankfurt em Wolfsburg, Bayer Leverkusen em Hoffenheim (1630)

