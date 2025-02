Bayer Leverkusen Plan “Perfect Day” para inviabilizar o título de Bundesliga Bayern de Munique

Defendendo o Masters of Bayer Leverkusen, Bayern de Munique no sábado, precisando de um “dia perfeito” para derrotar os gigantes da Baviera e manter a corrida pelo título da Bundesliga viva. O Bayern chega a Leverkusen com uma vantagem de oito pontos no topo da tabela. Ambos os lados perderam apenas uma vez na liga nesta temporada, mas Leverkusen ficou decepcionado com a incapacidade de vencer partidas próximas, com sete empates em comparação com três Bayern. Twisted, não conquistando o título no ano passado, o Bayern de Vincent Kompany está em uma forma sinistra, vencendo sete partidas seguidas.

A vitória e até um empate no sábado para o Bayern serão feitos por um provável golpe fatal na esperança de Leverkusen de ganhar títulos.

No entanto, o registro do treinador Leverkusen Xabi Alonso contra o Bayern espera aos anfitriões.

Desde a aquisição de Leverkusen em outubro de 2022, Alonso venceu três e atraiu dois dos cinco jogos contra o Bayern.

A última dessas vitórias ocorreu em dezembro, quando Leverkusen eliminou o Bayern da Copa da Alemanha em Munique, depois que o capitão Manuel Neuer viu Red pela primeira vez em sua carreira.

Em uma entrevista ao site da Bundesliga na quinta -feira, o Leverkusen Talisman Granit Xhaka apoiou seu site.

“Podemos dificultar para todos, incluindo o Bayern de Munique, precisamos do dia perfeito para vencer esse time, mas estou convencido de que podemos fazê -lo”, disse ele.

“Não vamos jogar, queremos vencer todas as partidas, independentemente de ser contra o Bayern no sábado ou com qualquer outro time.

“Tudo ainda está em nossas mãos, continuaremos, acreditaremos e tentaremos ganhar mais jogos”.

Ao contrário do Bayern, que lutou por uma vitória de 2: 1 no Celtic nos playoffs da Liga dos Campeões na quarta-feira, Leverkusen poderia colocar os pés no meio da semana, terminando nos oito primeiros da competição.

Ambos os lados usam as ricas veias de forma de seus atacantes.

Em dezembro, lutando com a lesão pós -executiva do tendão, Harry Kane retornou ao Bayern e tem nove gols em suas oito partidas em todas as competições.

Patrik Schick, da Leverkusen, também é um dos objetivos. O atacante tcheco tem 14 gols nas últimas 11 viagens da liga.

Em outros lugares, o Borussia Dortmund pode usar a vitória na Liga dos Campeões por 3 a 0 em Sporting Lisboa, sua primeira vitória com a nova treinadora Niko Kovac, quando tocam Bochum Bochum no sábado.

Eintacht Frankfurt, que desenhou os três últimos jogos, também vai querer recuperar o quatro melhores leilões quando enfrentar Holstein Kiel.

Um para assistir: Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Sentado atrás de Patrick Schick, o meio -campista Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, puxou cordas ao longo da temporada.

Até agora, nove dos 20 gols de Schick apoiaram nesta temporada.

Fernando Carro, diretor geral da Leverkusen, que supervisionou a última extensão do contrato de Wirtz com o clube em 2022, disse a AFP em uma entrevista na quinta-feira, o jogador de 21 anos “definitivamente faz parecer fácil e o torna especial.

“Ele tem uma visão de todo o campo. Sua técnica, seu primeiro toque é incrível … nem tantos estão no seu nível.

Estatísticas -chave

24 – São Pauli está no 14º lugar, mas perdeu apenas 24 gols em 21 partidas. Somente os líderes da Liga Bayern de Munique concederam menos 19.

Outubro de 2021 – Data da última vitória do Bayern em Leverkusen.

21 Em 19 – Harry Kane tem 21 gols em 19 partidas da liga nesta campanha, incluindo nove penalidades.

