Bayer Leverkusen vs Sparta Praha Predição, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

Nove pontos separam os dois lados na tabela de pontos.

Dia de partida, oito da Liga dos Campeões da UEFA nos levarão à Bay Arena, onde o Bayer Leverkusen será o apresentador de Sparta Praha. Os campeões reinantes da Bundesliga estão atualmente em oitavo na tabela de pontos e se qualificarão para a rodada de 16 diretamente enquanto as coisas estão. No entanto, eles procurarão consolidar sua qualificação com uma vitória.

Sparta Praha, por outro lado, está na posição 29. Eles acumularam quatro com uma vitória, um empate e cinco derrotas em seu nome. Eles já são eliminados da competição e jogarão por seu orgulho contra o Bayer Leverkusen. O gerente, Lars Friis, terá que motivar sua equipe a obter uma vitória, pois ele servirá como um grande impulso de confiança para o seu lado.

Começo:

Quinta -feira, 30 de janeiro de 2025, às 1:30 da manhã

Forma:

Bayer Leverkusen (em todas as competições): dlwww

Esparta Praha (em todas as competições): LWWWL

Jogadores a levar em consideração:

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

O internacional espanhol está tendo outra temporada incrível com Xabi Alonso. Ele é muito trabalhador e traz muita intensidade para sua equipe. Apesar de sua derrota contra o Atlético de Madrid no dia anterior, Grimaldo destacou e jogou um de seus melhores jogos da temporada.

Victor Olatunji (Sparta Praha)

O nigeriano é o melhor goleador de sua equipe na campanha dos campeões da UEFA em andamento. É uma forte presença física na pintura da oposição e se destaca em atrasar os defensores. Seu instinto de objetivo também o ajuda a entrar nas posições certas para encontrar o fundo da rede.

Fatos de coincidência:

Esta será a primeira reunião entre essas duas equipes.

Bayer Leverkusen jogou por 2-2 contra o RB Leipzig em seu último jogo.

Sparta Praha perdeu por 1-0 contra o Inter em seu último jogo.

Bayer Leverkusen vs Sparta Praha: Dicas de apostas e probabilidades

Dica 1: Bayer Leverkusen para ganhar – 1,11 por estaca

Dica 2: Ambas as equipes para escrever – não – 1,69 por 1xbet

Dica 3: Objetivos esperados: mais de 2,75 – 1,75 por Dafabet

Lesões e notícias do equipamento:

Jeanuël Belocian, Amine Adli, Martin Terrier e Matija Marsenic não estarão disponíveis para Bayer Leverkusen devido a seus respectivos ferimentos. Seu jogador estrela, Florian Wirtz, também sentirá falta enquanto ele serve sua suspensão de cartão amarelo.

O Conselho de Cobbout,

Vá para a cabeça:

Alinhamento previsto:

Bayer Leverkusen (4-2-3-1)

Hradecky (GK); Muito, torneiras, torneiras, ênfase; Andrich, Xhaka; Arthur, Santo, Grimaldo; Schick

Sparta Praga (3-5-2)

Vindahl-Jensen (GK); Søreen, tiro, Vitik; Ryneš, Laci, Kairinen, Sadilek, Wiesner; Burmančević, Olatunji

Previsão de coincidências:

O Bayer Leverkusen deve vencer seu primeiro confronto contra o Esparta Praha.

Previsão: Bayer Leverkusen 3-0 Sparta Praga

Detalhes da transmissão para Bayer Leverkusen vs Sparta Praga:

Índia: Sony Sports Network

EUA: Paramount+

Reino Unido: TV Sports TV

Nigéria: DS TV

Nigéria: DS TV