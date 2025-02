Bayern de Munique vs. Celtic como ver, chances: 18 de fevereiro de 2025 Celeções da Liga dos Campeões da UEFA dos melhores especialistas

Bayern de Munique e céltico Ele enfrentará mais uma vez na ação da Liga dos Campeões da UEFA na terça -feira Paramount+. O Bayern conquistou uma vitória por 2-1 no jogo de nocaute do primeiro jogo de dois jogos, obtendo gols de Michael Olise e Harry Kane. Os Bavarianos jogaram com um empate em 0-0 contra Bayer Leverkusen Durante o fim de semana, enquanto Celtic manteve seu controle sobre a Premier League Scottish com uma vitória por 3 a 0 contra Duendee United. Transmitir a partida ao vivo no Paramount+, que agora pode tentar gratuitamente durante os primeiros sete dias quando você se registra aquie pegue a análise completa na rede CBS Sports Golazo.

O início da Arena Allianz em Munique está programado para as 15:00 ET. Os anfitriões são os favoritos da linha de dinheiro -600 (risco de US $ 600 para ganhar US $ 100) nas últimas probabilidades do Bayern de Munique vs. Celtic, por consenso da Sportsline, enquanto o Celtic é de +1400 impotente. Um sorteio tem um preço de +650, e os objetivos superiores/inferiores obtidos é de 3,5.

Paramount+ É o lugar para transmitir Liga dos Campeões Jogos nesta temporada.

Como ver o Celtic vs. Bayern de Munique

Bayern vs. Celta Data: quarta -feira, 18 de fevereiro

Bayern vs. Tempo celta: 15:00 ET

Bayern vs. Transmissão ao vivo do Celtic: Paramount+ (Obtenha seus primeiros sete dias grátis)

Pelocas da Liga dos Campeões da UEFA para Celtic vs. Bayern de Munique

Antes de ajustar o jogo de terça -feira, você precisa Veja as seleções da Liga dos Campeões do especialista em futebol Martin Green. Depois de trabalhar na indústria de apostas esportivas por vários anos, Green se tornou um escritor esportivo profissional e handicap e cobriu o jogo em todo o mundo. No ano passado, ele foi lucrativo em várias áreas em seus times de futebol para quem o seguiu em pedidos de apostas e sites de apostas, incluindo a qualificação do euro (+6,30 unidades), a Copa EFL (+4,47), o copo FA (+3,07) e a Liga dos Campeões (+3,05), entre outros.

Para o Bayern de Munique vs. Celtic, Green está apoiando o Bayern para ganhar nil por um pagamento de +100 (risco de US $ 100 para ganhar US $ 100). O especialista confia na capacidade da Baviera de garantir uma vitória contra seus fãs locais, embora o Celtic possa se encontrar no final da primeira etapa da competição.

Green ressalta que o Celtic domina no jogo doméstico, mas muitas vezes luta contra algumas das equipes mais difíceis da Europa, o que foi evidente nas perdas da Liga dos Campeões para Aston Villa (4-2) e Borussia Dortmund (7-1). O Bayern também manteve a vantagem na primeira etapa da competição, apesar do desbotamento no final do partido, mantendo 57% da posse e 91% de precisão. Como tal, Green espera que o ataque liderado por Harry Kane seja poderoso demais para o Celtic conter e que o Bayern tenha uma vantagem confortável. Transmitir o jogo aqui E veja a cobertura completa do futebol na CBS Sports Golazo Network.

