Bayern de Munique vs Conselhos de Previsão Celta, Alinhamentos, Apostos e Probabilidades

O Giants da Bundesliga saiu vitorioso na primeira mão.

O Bayern de Munique bloqueará os chifres com o Celtic para determinar seu futuro na Liga dos Campeões da UEFA 2024/25. A primeira etapa deste acessório ocorreu no Celtic Park, onde o Bayern emergiu por 2-1 vencedores devido a gols cruciais de Michael Olise e Harry Kane. Eles estão tendo uma temporada inconsistente sob Vincent Kompany. No entanto, a fase de eliminação da Liga dos Campeões não pode ser perdida.

O Celtic, por outro lado, terá que fazer uma tarefa acima para vencer contra o Bayern em seu estádio. Eles lideram a Premier League Scottish e permanecem neste empate após um gol de Daizen Maeda. A equipe da Escócia entra neste jogo como impotente, mas eles têm todas as ferramentas para alcançar o desconforto. Levando em conta a natureza imprevisível da Liga dos Campeões da UEFA, este jogo será imperdível para fãs e neutros igualmente.

Começo:

Localização: Munique, Alemanha Estádio: Allianz Arenadate: quarta -feira, 19 de fevereiro Horário de demissão: 1:30 IST; Terça -feira, 18 de fevereiro: 20:00 GMT / 15:00 ET / 12:00 ptrefere: não decida: em uso

Forma:

Bayern de Munique (em todas as competições): Dwwww

Celtic (em todas as competições): wlwww

Jogadores a levar em consideração:

Harry Kane (Bayern de Munique)

O inglês está tendo uma temporada fenomenal mais uma vez em frente ao gol. Harry Kane registrou 29 gols e 10 assistências em apenas 30 aparições na campanha atual. Ele gosta de cair profundamente e participar do acúmulo. Isso ajuda seus colegas de equipe a entrarem em espaços avançados e o tornam um dos melhores atacantes do futebol mundial.

Daizen Maeda (Celtic)

O fim japonês está tendo uma das melhores temporadas de sua carreira. Ele é o melhor goleador do Celtic na campanha da UEFA Champions League. Maeda também marcou contra o Bayern em seu confronto anterior e manteve sua equipe neste empate. Celta deve ser eficaz contra o Bayern de Munique e Maeda terá a responsabilidade de fazer exatamente isso.

Fatos de coincidência:

O último jogo entre essas duas equipes terminou em uma vitória por 2-1 para o Bayern de Munique.

O Bayern jogou 0-0 contra o Bayer Leverkusen em seu último jogo.

Celtic venceu por 3 a 0 contra o Dundee United em seu último jogo.

Bayern de Munique vs Celtic: Conselhos de apostas e probabilidades

Dica 1: Bayern de Munique para vencer – 1,54 por estaca

Dica 2: Ambas as equipes para marcar – 1,39 por Dafabet

Dica 3: Objetivos esperados: mais de 2,5 – 1,94 por 1xbet

Lesões e notícias do equipamento:

Daniel Peretz estará ausente para o lado alemão.

O Celtic, por outro lado, terá toda a sua equipe disponível para a equipe nacional.

Vá para a cabeça:

Total de correspondências: 5

Bayern de Munique venceu: 4

Celtic venceu: 0

Desenhos: 1

Alinhamento previsto:

Bavie Munique (4-2-3-1)

Neuer (GK); Laimer, Upamecano, Diary, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Sané; Kane

Celtic (4-3-3)

Schmeichel (GK); Taylor, confiável, Carter-Vickers, Johnston; Ódio, McGregor, Engels; Maeda, Idah, Kühn

Previsão de coincidências:

Espera -se que o Bayern de Munique vença e avançar para os 16

Previsão: Bayern de Munique 3-1 Celtic

Detalhes da transmissão para o Bayern de Munique vs Celtic:

Índia – Sony Liv, Sony Sports Network

Reino Unido – TNT Sports

EUA.

Nigéria – Supersport Máximo 3, STDV agora

