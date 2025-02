Bayern de Munique vs previsão de Werder Bremen, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

FCB definiu o host Werder Bremen na Bundesliga.

O Bayern de Munique bloqueará os chifres com Werder Bremen no primeiro dia 21 da temporada atual da Bundesliga 2024-25. A Baviera está no topo da tabela da liga, com 16 vitórias em 20 jogos até agora. Eles estão se tornando fortes. Werder Bremen está no oitavo lugar, pois eles conseguiram garantir oito vitórias até agora.

O Bayern de Munique vem depois de garantir uma vitória por 4-3 sobre Holstein Keil. Foi uma partida fechada, mas o Bayern garantiu uma vitória com três pontos aqui. Eles conceberam alguns gols no final do jogo. Sua defesa enfraqueceu e deixou Holstein Keil facilitar. A Baviera não procurará repetir o mesmo erro na frente de seus próximos oponentes.

Werder Bremen também vem depois de garantir uma vitória em seu último jogo da liga. Embora tenham obtido uma vitória estreita, eles obtiveram esses três pontos essenciais. Eles terão confiança contra o Bayern, mas com o jogo que é jogado fora de casa, Werder Bremen poderia lutar. Eles estão em uma corrida média, mas pelo menos conseguem garantir um empate.

Começo:

Sexta -feira, 7 de fevereiro, 19:30 GMT

Sábado, 8 de fevereiro, 01:00

Localização: Allianz Arena, Munique, Alemanha

Forma:

Bayern de Munique: Wlwww

Werder Bremen: LDLDW

Jogadores para olhar

Harry Kane (Bayern de Munique)

O atacante inglês vem depois de marcar um dispositivo ortopédico para os Bavarianos em seu último jogo da liga. Harry Kane está em boa forma e sua capacidade de marcar gols não precisa de introdução. Ele conseguiu marcar 19 gols em 18 jogos da Bundesliga para o Bayern de Munique. Kane desempenha um papel fundamental na equipe de Bayern de Munique e certamente começará na próxima partida.

Jens Stage (Werder Bremen)

O jogador nacional do time de futebol na Dinamarca, que também é uma parte essencial do esquadrão Werder Bremen marcou sete gols em 15 jogos por seu time. O ano de 28 anos procurará ajudar sua equipe a dar uma luta adequada ao líder da liga, Bayern de Munique. . Este não será um concurso fácil para os visitantes.

Coincidência

O Bayern de Munique está tendo uma de suas melhores temporadas na Bundesliga em nove anos, já que eles embolsaram 51 pontos em 20 jogos.

Os Bavarianos venceram seis jogos consecutivos da liga pela primeira vez Bajo Vincent Kompany.

O Bayern conseguiu marcar 62 gols em seus primeiros 20 jogos na Bundesliga nesta temporada.

Bayern de Munique vs Werder Bremen: Conselhos de apostas e probabilidades

Bayern de Munique para ganhar a 1/8 Quinn Bet

Objetivos maiores que 3,5 a 61/100 Quinn Bet

Harry Kane para marcar @5/2 Unibet

Lesões e notícias do equipamento

O Bayern de Munique ficará sem os serviços de Alphonso Davies e Daniel Peretz devido a lesões. Hiroki Ito também ficou ferido, mas foi visto treinando com a primeira equipe.

Werder Bremen não terá Keke Topp, Julian Malatini, Marco Friedl e Leonardo Bittencourt ao seu lado enquanto estão feridos.

Cabeçalho

Total de correspondências: 121

Bayern de Munique venceu: 68

Werder Bremen Won: 28

Desenhos: 25

Prever a linha

Bayern de Munique previu o alinhamento (4-2-3-1)

Neuer (GK); Laimer, Upamecano, Kim, Guerrero; Kimmich, Muller; Palhinha, Musiala, sensível; Kane

Werder Bremen previu o alinhamento (3-1-4-2)

Tysetter (GK); Veljcovic, Friedl, Jung; Lyges; Chuveiro, kahn, palco, pequeno; Gull, Ducky

Previsão de coincidências

É provável que os anfitriões Bayern de Munique garantem outra vitória na Bundesliga aqui. Werder Bremen pode cair pontos devido à sua forma não consistente.

Previsão: Bavaria de Munique 3-1 Werder Bremen

Detalhes da transmissão

Índia: Sony Liv, Sony Sports Network

Reino Unido: Sky Sports Mix, Sky Go UK

Um: ESPN +

