O Bayern de Munique precisava de um gol enquanto parava para ver o Celtic e garantir o local nos últimos 16 campeões na terça -feira, enquanto o AC Milan foi jogado fora por Feyenoord, e o Club Brugge e o Benfica também avançaram. Na Alemanha, o Bayern defendeu a liderança 2: 1 contra o Celtic em seu empate desde a primeira etapa na semana passada, mas os líderes da Bundesliga não foram capazes de amarrar a cama, e Harry Kane atingiu o bar antes da metade.

Em vez disso, o Celtic passou a noite em 63 minutos, graças a Nicolas Kuehn, um ex-jogador Bayern, que caiu na rede após uma tentativa malsucedida de ganhar a bola através de Kim Min-jae.

Isso significava que o empate era guiado por tempo adicional, mas o Bayern não teria que ir tão longe quanto eles marcaram no quarto minuto da lesão.

Alphonso Davies puxou a bola de perto para obter um resultado por 1 a 1 à noite e venceu um empate do campeão europeu Bayern por 3-2 no agregado.

Vincent Kompany aprenderá seus últimos 16 adversários quando o empate for feito na sexta -feira, mas será o rival alemão Bayer Leverkusen ou o Atlético de Madrid.

“É claro que sempre queremos dominar e ser muito melhores do que um oponente, especialmente aqui. Mas o resultado é sempre o mais importante “, disse as empresas UEFA.com

Era uma maneira dolorosa de sair do Celtic, mas os mestres escoceses sentirão o coração em duas pernas.

“Nunca parecia que íamos conceder o objetivo que fizemos e, infelizmente, fizemos por nós. Só posso suportar um enorme orgulho da performance, e os caras deram tudo “, disse Brendan Rodgers, gerente Celtic.

Antes, sete vezes os vencedores da Milan European Cup foram eliminados pelo Feyenoord, um empate de 1: 1 em San Siro liderando o clube holandês por 2-1 ao agregado.

Santiago Gymenez, brincando com o clube que saiu no mês passado, ergueu o Milan à noite em uma curta distância no primeiro minuto para nivelar o empate em Kruszywie.

No entanto, o Milão havia Hernandez enviado no início do segundo tempo para a segunda reserva, e Feyenoord nivelou -se à noite por Julian Carranza em 73 minutos.

Os convidados tinham a leitura Givairo mostrou um cartão vermelho no final do jogo depois de ficarem empolgados.

Eles agora poderiam retornar a San Siro na próxima rodada, e entre milão e arsenal de seus dois possíveis oponentes.

Benfica e Club Brugge

Em Lisboa, o Benfica atraiu 3-3 em casa com o Mônaco para ganhar um empate no play-off por 4-3 no agregado e ir a Barcelona ou Liverpool.

Depois de vencer por 1 a 0 em Mônaco na semana passada, os Giants portugueses expandiram sua vantagem total quando Kerek Acurkoglu abriu o placar à noite no meio do primeiro tempo.

Mônaco retornou de Takumi Minamino e Eliesse Ben Seghir, que mencionou de ambos os lados durante o intervalo para nivelar o empate de agregados.

Vangelis Pavlidis marcou uma punição, seu sétimo gol nas últimas seis partidas da Liga dos Campeões, para fazer 2-2 à noite, apenas para o vice George Oilekheny, que foi a Mônaco.

No entanto, o empate definitivamente retornou ao Benfica quando Orkup Kokucu atingiu 3-3 à noite aos 84 minutos.

“Foi uma noite difícil, sabíamos que o Mônaco estava pressionando -nos desde o início e sentimos que não jogamos nosso melhor jogo”, disse Kokcu para o remetente SportTV.

“Ainda assim, estamos felizes por termos sido para os últimos 16 anos. Fico feliz por ter contribuído para o resultado”.

A estrela adolescente de Chemsdine Talbi disparou duas vezes, quando o Club Brugge venceu 3: 1 em Atalanta, Itália, para ganhar um empate por 5-2 no total.

Após o gol do Talbi, houve uma grande greve de Ferran amanhã, quando os belgas construíram sua vitória 2: 1 em casa na primeira partida na semana passada e avançaram para os últimos 16 empates de Lille ou Aston Villa.

Atalanta fez 29 tentativas de gol, mas foi punida durante o intervalo belga, e a resposta de Ademoli Lookman no início da segunda metade foi um consolo modesto.

Lookman também salvou um pênalti, enquanto o capitão Atalanta Rafael Toloi foi enviado atrasado porque os vencedores da Liga Europeia na última temporada.

As outras segundas pernas acontecerão na quarta-feira, no excelente encontro de armas do Real Madrid na primeira mão por 3-2 em casa no Manchester City.

