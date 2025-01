Bayern – Wolfsburg 3-2 (18 gennaio 2025) Analisi della partita

Leon Goretzka ha segnato una volta in ogni tempo per aiutare la capolista Bundesliga Bayern Monaco alla vittoria per 3:2 sugli ospiti VfL Wolfsburg sabato per aprire un vantaggio di sette punti sui campioni Bayer Leverkusen al fine.

Il Bayern colpisce la traversa Leroy Sané dopo tre minuti prima, Goretzka ha portato in vantaggio al 20′ con un tiro dal palo da 22 metri.

Al Wolfsburg sono bastati solo quattro minuti per pareggiare alla prima occasione Mohamed Amoura ma i padroni di casa tornano poi in vantaggio al 39esimo Michele Olise perforato in un altro sforzo a lunga distanza.

Errore a Wolfsburg Harry Kane libero in area, ma il suo tiro è stato bloccato da un difensore Denis Vavrò

Giosuè Kimmich Pensava di aver fatto meglio quando ha messo la palla in rete da una posizione piatta durante il recupero del primo tempo Kingsley Coman centro, ma il suo tentativo è stato respinto.

Il Bayern tiene il piede sull’acceleratore nella ripresa e Goretzka di testa finisce a lato del palo poco dopo il 3-1, ma i padroni di casa avrebbero dovuto chiudere la partita con una serie di occasioni.

Coman spreca la migliore occasione approfittando di una difesa sciatta del Wolfsburg e carica in area, ma con solo il portiere da battere, spara a lato.

Invece è stato il Wolfsburg a segnare con il secondo gol di Amour all’88esimo dopo una splendida corsa del subentrato. Tiago Tommaso preparare un finale emozionante.

Leon Goretzka ha segnato una doppietta per il Bayern Monaco nella vittoria di misura contro il Wolfsburg. S. Mellar/FC Bayern tramite Getty Images

“Prima della partita avevo la sensazione che sarebbe stata dura”, ha detto l’allenatore del Bayern Vincent Kompany in conferenza stampa. “Si godranno una bella corsa e sono pericolosi.

“Sono soddisfatto del risultato ed è un inizio positivo per il nuovo anno”, ha detto Kompany dopo la terza vittoria in campionato in tre partite di questa stagione.

“Al Bayern devi vincere ogni partita e vogliamo farlo anche nella prossima. Siamo in una buona fase adesso e questo è più importante”.

Il Bayern, che mercoledì si recherà in trasferta contro il Feyenoord in Champions League, ha mantenuto la quarta vittoria consecutiva in campionato portandosi a 45 punti, sette in più del Leverkusen, che sarà in campo sabato contro Borussia Mönchengladbach. Il Wolfsburg è al settimo posto a 27.