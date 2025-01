Bayley aparece, Eddy Thorpe ataca Oba Femi; Conservas Fraxiom; Shotzi vence e muito mais

Bayley fez uma aparição surpresa no programa.

Após a intensa ação do WWE New Year’s Evil, que apresentou cinco partidas emocionantes, a promoção baseada em Stamford avançou com a programação regular do Tuesday Night NXT. Dois novos campeões foram coroados no New Year’s Evil e novos competidores estavam prontos para deixar sua marca.

O episódio de 14/01 do WWE NXT emanou do WWE Performance Center em Orlando, Flórida. O caos continuou neste show, onde os recém-coroados campeões ocuparam o centro do palco e afirmaram o seu domínio.

Leia mais para descobrir o que aconteceu no WWE NXT desta semana, enquanto publicamos a recapitulação completa do show.

Resultados e destaques do NXT

Oba Femi comemora seu título

O recém-coroado campeão do NXT, Oba Femi, deu início ao show e saiu para comemorar o título. Femi afirmou que o ex-campeão Trick Williams tinha um teto, mas ele não tem, e vai governar a divisão como achar melhor.

Femi foi interrompido pelo campeão norte-americano do NXT, Tony D’Angelo, que o lembrou que tinha uma vitória sobre ele. Ridge Holland apareceu durante o segmento e brigou com D’Angelo. Eddy Thorpe aproveitou a distração e atacou Femi com uma pulseira de couro, provavelmente insinuando uma futura briga entre os dois.

Shotzi x Stephanie Vaquer

Shotzi e Stephanie Vaquer colidiram na primeira partida do show de 14/01, onde a desafiante número 1 ao título feminino norte-americano do NXT estava em jogo. A primeira luta entre as duas estrelas começou com ações rápidas e múltiplas quedas.

Nos momentos finais da luta, Jacy Jayne do grupo Fatal Influence entrou na arena, mas Shotzi e Vaquer se juntaram e arrastaram Jayne para o ringue, derrubando Jacy com uma dupla cabeçada. Porém, enquanto o árbitro verificava Jayne, Fallon Henley apareceu e atacou Vaquer com seu título.

Shotzie enrolou Vaquer para cobri-lo e conquistou a vitória sem perceber totalmente o que havia acontecido. Henley agora defenderá seu título contra Shotzi.

Ethan Page x Dante Chen

Uma interação nos bastidores entre Ethan Page e Dante Chen levou a esse confronto improvisado no episódio de 14/01 da marca em desenvolvimento.

Sem perder tempo, Page atacou Chen durante sua entrada, continuando a espancar depois que o sinal tocou. Chen tentou se recuperar, mas Ethan acertou um cortador e conquistou uma vitória rápida na segunda partida da noite.

Após a luta, Page continuou o ataque removendo as botas de Chen e prendendo o pé entre os degraus de aço. Page então chutou os degraus de aço visando o pé e tornozelo de Chen, os policiais correram para acalmar a situação enquanto Je’Von Evans surpreendeu Page atacando-o.

No entanto, Page rapidamente acerta uma queda e acerta a mão direita na mandíbula que havia sido fechada. Evans começa a sangrar pela boca enquanto Page continua a repreendê-lo.

Meta-Four vs The Unholy Union – Partida #1 Contenders pelo Women’s Tag Team Championship

Jakara Jackson e Lash Legend (Meta-Four) enfrentaram a equipe de Alba Fyre e Isla Dawn (The Unholy Union) no #1 Contenders Match pelo WWE Women’s Tag Team Championship.

Jackson e Fyre começaram a ação na terceira partida do episódio 1/14. O Meta-Four levou vantagem no primeiro tempo da partida, mas o Unholy Union se recuperou aos poucos e assumiu o controle da partida. No entanto, Jakar e Legend foram finalmente vitoriosos quando Legend derrubou Isla com uma grande bota e seguiu com uma combinação Full Nelson Wheelbarrow Facebuster-cutter com Jackson.

Cora Jade vs Kelani Jordão

Cora Jade e Kelani Jordan vieram ao ringue para resolver suas diferenças. Jade começou falando mal, mas Jordan respondeu com vários golpes no antebraço. Jade lentamente assumiu o controle da luta, mas ficou irritada por não ter conseguido acabar com Jordan imediatamente.

Nos momentos finais da partida, Jade recorreu à trapaça ao varrer os olhos de Kelani enquanto a visão do árbitro estava obstruída. Ele então acertou seu gancho duplo DDT para garantir a vitória.

Nathan Frazer & Axiom (Fraxiom) (c) vs OTM (Lucien Price & Bronco Nima) – NXT Tag Team Championship Match

No evento principal do episódio, Nathan Frazer e Axiom (Fraxiom) defendem seus títulos de Tag Team do NXT contra Lucien Price e Bronco Nima (Out The Mud). Price e Axiom largaram no evento principal. O WWE Tag Team Champion Tomasso Ciampa e Johnny Gargano (DIY) estiveram nas arquibancadas durante a partida.

Apesar de seu desempenho incrível, o campeão de tag team conseguiu se recuperar quando Frazer atacou Bronco com um senton através da mesa de anunciantes enquanto Axiom acertou seu finalizador em Price e conquistou a vitória para reter os títulos de tag team.

Roxanne Pérez – segmento Bayley

A ex-campeã feminina do NXT Roxanne Perez saiu para encerrar o show, Perez perdendo o título para Giulia no New Year’s Evil na semana passada. Antes do lançamento de Perez, a promoção mostrava um clipe de mulheres misteriosas chegando ao prédio.

Perez pegou o microfone e declarou que estava orgulhosa de ajudar a tornar o NXT a melhor divisão feminina de todo o wrestling profissional. A campeã feminina do Grand Slam, Bayley, acabou sendo a mulher misteriosa que apareceu durante o monólogo de Perez e lhe deu um discurso estimulante.

Porém, Perez não estava com vontade de responder à legenda, as coisas esquentaram quando Perez atacou Bayley, gerando uma briga entre os dois no momento em que o episódio de 14/01 saiu do ar.

A promoção também anunciou duas lutas pelo título para o episódio da próxima semana, já que a luta no segmento de abertura do episódio levou ao anúncio da luta. Oba Femi defenderá seu título do NXT contra Eddy Thorpe, enquanto Tony D’Angelo colocará o título norte-americano do NXT em jogo contra Ridge Holland.

Resultados do WWE NXT (14/01)

Shotzi derrotou Stephanie Vaquer – #1 Contenders Match pelo NXT North American Women’s Championship

Ethan Page derrotou Dante Chen

Meta-Girls derrotaram Unholy Union – #1 Contenders Tag Team Match

Cora Jade derrotou Kelani Jordan

Fraxiom retido em Out the Mud – NXT Tag Team Championship Match

Para mais atualizações, siga Khel Now Wrestling em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama & WhatsApp.