Bayley lidando com uma lesão ocular após o título contra Tiffany Stratton na WWE Smackdown

‘O modelo a seguir’ pode estar lidando com uma lesão

Bayley revelou que sofreu uma lesão durante seu partido pelo título feminino da WWE contra Tiffany Stratton na WWE Smackdown. A celebridade está esperando a oportunidade de ganhar o título há muito tempo.

Bayley conseguiu se tornar o candidato número um do título feminino da WWE, derrotando todos a caminho. Ele conseguiu reivindicar o campeonato que tentava há muito tempo. Infelizmente, isso não foi.

Tiffany Stratton venceu no final da noite e poderia se defender bem depois de coletar. Infelizmente, Bayley ficou ferido durante o jogo.

A estrela liderou histórias do Instagram para mostrar um vídeo de si mesma em uma banheira, imergindo a cabeça para absorver. Ele admitiu que, durante sua batalha, pegou um dedo de Tiffany Stratton diretamente para a pálpebra. Ela mostrou sua contusão e anunciou que iria mergulhar na banheira.

A ex -campeã pode ter perdido a luta, mas admitiu que Stratton era uma figura bem conhecida na WWE. No entanto, ele também a acusou de trair sua amiga mais próxima, Nia Jax. Ela declarou que era pessoal.

“Bem, se vimos o que Tiffany Stratton pode fazer durante todo o ano em Raw e SmackDown e, desde os últimos meses, ela está disposta a iluminar seu melhor amigo para chegar ao ‘top tiffy’, como ela diz. Parte de mim respeita Eu, mas a outra parte de mim me faz querer vencê -la muito mais, e hoje à noite é pessoal! “Ela ainda perdeu. Não está claro se você receberá outra oportunidade em breve.

Bayley está atualmente na WWE NXT

Bayley se tornou o primeiro campeão do Grand Slam na história da WWE. O modelo de seguir -Up manteve o título de NXT feminino, versões do Campeonato Feminino da WWE quatro vezes e dois períodos como campeão da equipe feminina da WWE. Bayley venceu o Royal Rumble em 2024 e também ganhou dinheiro no banco, um lendário evento da WWE, em 2019.

Mas agora, ele está retornando às suas origens. Bayley apareceu no episódio de 28 de janeiro, quando se associou ao campeão feminino do NXT, Giulia, para lutar contra Cora Jade e Roxanne Pérez em uma equipe de gravadora. Bayley cobriu Cora Jade para vencer o concurso de sua equipe, fazendo com que o gerente geral da NXT AV agende uma festa para o título de três leitos do NXT para o Dia da Vingança. Giulia defenderá seu campeonato contra Bayley e Roxanne Pérez.

