Baylor vs. Arizona, Previsão, Horário de início: 2025 Pelocas de basquete universitário, 17 de fevereiro Balls por modelo comprovado

Os novos rivais do Big 12 irão cara a cara na segunda -feira, quando Baylor Bears receber o Wildcats No. 13 do Arizona. Baylor tem 16-9 na temporada e atualmente é o quinto na classificação Big 12 com um recorde de 8-6, enquanto o Arizona tem 17-8 em geral, mas 11-3 (segundo) em sua primeira temporada na liga. Os Wildcats conquistaram uma vitória de 81 a 70 como favoritos de 5,5 pontos no primeiro grande confronto 12 entre esses dois programas, mas os Bears venceram e cobriram as duas pernas de uma série de casas e casas em 2018 e 2019.

Baylor vs. Arizona SP PREAD: Baylor -1,5

Baylor vs. Arizona sobre/Under: 151,5 pontos

Baylor vs. Linha de dinheiro do Arizona: Baylor -119, Arizona -101

Por que Baylor pode cobrir

Baylor vem de uma vitória de 74 a 71 sobre a Virgínia Ocidental no sábado, em um tempo extra e agora precisa fazer a rápida mudança para enfrentar o Arizona. Isso será um teste para uma rotação de Baylor que incorporou apenas sete jogadores no sábado, mas os Bears ainda conseguiram fazer quatro jogadores fazer dois dígitos nas pontuações, apesar de dispararem apenas 38,9% do chão em equipe.

Norchad Omier registrou um duplo com 17 pontos e 10 rebotes, enquanto adicionou quatro assaltos a Langston Love também teve 17 pontos, graças a um dia de 12 por 12 da linha de lance livre. Apesar da rotação limitada, Baylor saiu para os alpinistas da linha de 3 pontos, com a Virgínia Ocidental apenas 8 de 31 de além do arco. Os Bears cobriram a propagação seis vezes seguidos quando jogam uma segunda -feira em casa. Veja o que a equipe escolhe aqui.

Por que o Arizona pode cobrir

Enquanto isso, os Wildcats vêm de uma perda comovente contra o número 6 de Houston no sábado. Caleb Love teve 17 pontos e sete assistências na derrota, mas mudou a bola cinco vezes. KJ Lewis também contribuiu com 13 pontos do banco e o Arizona teve uma vantagem de 31-24 no vidro, mas foi desfeita por uma noite de 5 por 23 da linha de 3 pontos.

No entanto, o Arizona ainda cobriu o spread em seis de seus últimos oito jogos e também derrotou o Baylor 81-70 em 14 de janeiro. Henri Veesar fez 19 pontos e sete rebotes em apenas 19 minutos nessa vitória, enquanto Jaden Bradley acrescentou 13 pontos, seis assistências e cinco rebotes. Veja o que a equipe escolhe aqui.

