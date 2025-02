BCA Stadium em Vadodar mencionado como um novo apresentador da Liga Internacional Masters

A International Masters (IML) League anunciou que o Baroda Cricket Association Vadodar – BCA Stadium será um novo local da segunda etapa do lançamento inaugural, substituindo Rajkot. O torneio esperado, com os ícones do jogo, ocorrerá de 22 de fevereiro a 16 de março com o Patil Stadium Navi Mumbai, que é o apresentador do torneio entre os mestres da Índia e o Sri Lanka. A programação do torneio permanece inalterada, que conecta mestres como Sachin Tendulkar, Brian Lara, Shane Watson, Jacques Kallis, Kumar Sangakkara e Eoin Morgan liderando suas equipes.

A Associação de Críquete do Presidente Baroda (BCA) Pranav Amin expressou sua emoção, dizendo: “Estamos felizes por podermos receber a Liga Internacional de Mestrado em Vadodara. O estádio da BCA está equipado com as mais recentes comodidades e está totalmente preparado para organizar alguns de alguns deles os maiores nomes do jogo.

Após cinco partidas em Navi Mumbai, o IML agora se mudará para Vadodara; Então as partidas serão destinadas a Raipur. Raipur também sediará as semifinais e finais. A espera ainda está sendo construída sobre o que promete ser uma emocionante temporada de críquete, com a participação de mestres de jogos.

(Com exceção do cabeçalho, esta história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).