O lendário Sachin Tendulkar, cujos registros e influência vencedores sobre os grilos internacionais sobreviveram ao teste do tempo, foi concedido no sábado, o CK CK CK Nayudu Lifetime Achievement Award, enquanto o atual ritmo da Índia Jasprit Bumrah foi homenageado com o prêmio Polly Umrigar para o melhor berço internacional masculino 2023–24. Tendulkar, 51 anos, que jogou 664 jogos internacionais pela Índia, tem um recorde do maior número de testes e ODI na história do jogo. “Sempre pique seu jogo e cuide do seu jogo. Percebi no último dia (2013) que nunca iria ao campo como o atual Krykiecista Índia. Da mesma forma, quando você se aposentar, perceberá onde estava há alguns anos – disse Tendulkar durante a função anual dos prêmios BCCI.

“Então aproveite o jogo porque você tem muito críquete em você como o críquete atual na Índia e fica longe da dispersão”. Bumrah, que foi escolhido como um teste da ICC e o general Crickeist do ano por fornecer uma “classe mestre no campo de habilidades, precisão e conseqüências incansáveis”, foi uma escotilha distinta na Índia no ano passado, desempenhando um papel fundamental na vitória no Casa da Índia sobre a Inglaterra e Bangladesh.

O jogador de 31 anos também foi jogador da série contra a Austrália no Troféu Border-Gavascar, marcando 32 gols em cinco testes.

O elegante batedor Smriti Mandhana foi embora com o melhor jogador internacional de Cricke em 2023-24 na categoria feminina.

Mandhana, que era o Krykista do ano odi da ODI, fez 743 corridas em um ano civil 2024 com quatro séculos.

As corridas de 28 anos totalizaram uma média de 57,86 e um impressionante indicador de impacto 95.15.

O Great Ravichandran Ashwin, que se aposentou do críquete internacional em dezembro de 2024 como o segundo maior postigo da Índia em testes de 537 demissões e geralmente o oitavo mais alto, recebeu um prêmio especial.

“Meus dedos ainda estão com coceira quando percebi quando fui ao campo para treinar porque o IPL é para mim. Toda a carreira foi uma altura enorme para mim e havia o privilégio de compartilhar a cena de Sachin Tendulkar, e o sonho de um garoto que tocou um críquete de rua em Chennai – disse Ashwin depois de receber o prêmio.

Ashwin, 37 anos, que estreou em testes em novembro de 2011, desempenhou um papel decisivo no domínio de 12 anos da Índia no formato mais longo da casa, onde venceram a série 18 no trote.

Entre os novatos, Sarfaraz Khan, de Mumbai Sarfaraz Khan, assumiu a melhor estréia internacional entre homens para o Fiff Fifty contra a Inglaterra no teste de Rajkot, em fevereiro de 2024.

Entre as mulheres de Asha Sobhana, recebeu um prêmio de melhor estréia internacional quando venceu 21/4 contra a África do Sul para ajudar Indy a vencer 143 corridas em seu primeiro ODI em Bengalur em junho de 2024.

Mandhana também foi homenageada com a medalha mais alta em ODI depois que terminou a cena mais alta em 2024, atingindo 747 marchas em 57,46 em 13 partidas com quatro toneladas e um cinquenta.

Experimentado, além do spinista, Deepti Sharma recebeu os gols mais altos na medalha ODIS para download 24 gols em 13 partidas.

Tanush Kotian continuou as ondas com sua altura na série em Bombaim na temporada 2023-24, que terminou com suas chamadas virgens para a Índia e depois em uma viagem à Austrália e depois para a equipe indiana para os dois últimos testes do Troféu de fronteira de Gavask.

Kotian recebeu o melhor desempenho no troféu da BCCI com o torneio nacional.

O jogador de 26 anos marcou 502 corridas em 10 partidas em 41,83, com um século e cinco cinquenta, e também conquistou 29 gols.

A Associação Kryquet em Mumbai recebeu o melhor desempenho no trofoma nacional da BCCI.

Depois de vencer o Ranji Trophy depois de fazer um recorde de 42 vezes na temporada, Mumbaj também venceu a Copa Irani após um intervalo de 27 anos.

Mumbai também ganhou vários títulos, como o Troféu Ranii, o Troféu de Mercante Vijay Sub-16, o Campeonato da Zona Oeste Sub-14, o T20 feminino sênior, o Troféu de um dia Troféu U-19, o torneio Bapuna Cup T20 e o torneio sub-19 masculino na Índia na Índia .

As equipes em Bombaim também terminaram em segundo lugar no Troféu Coch Behar Sub-19 e Vinoo Mangad U-19.

Akshay Totre de Indore foi reconhecido como o melhor árbitro do críquete nacional da temporada.

