BCCI deixou o rosto vermelho, o jogo é parado por uma razão estranha na Índia vs. Inglaterra 2. Odi

A busca da Índia contra a Inglaterra no segundo ODI em Cuttack sofreu uma rápida pausa quando um dos faróis no estádio Barabati, em Cuttack, foi desligado completamente. Perseguindo 305, a Índia começou a agradecer bem com o capitão Rohit Sharma e Wicekapitan Shubman Gill. No entanto, um problema repentino apareceu em sétimo lugar na partida, interrompendo imediatamente o jogo. Houve uma longa conversa entre os jogadores e o árbitro, antes do jogo finalmente parar e os jogadores foram forçados a deixar o jogo.

Era impossível encontrar uma solução rápida para o problema dos faróis, e as visualizações mostram que nenhuma das luzes em uma das torres funcionou.

Um problema visual visível, que ocorre quase 6:15, horário local (IST), e a falta de uma solução significava que os jogadores não tinham outra escolha a não ser deixar o campo do jogo.

Os faróis a princípio piscaram e foram no final do sexto, depois se juntaram, mas mais uma vez ele sairá após a entrega mais tarde. Os jogadores estavam esperando por um momento e, finalmente, o capitão da Índia Rohit Sharma poderia ser visto uma longa discussão com os árbitros.

As luzes pareciam piscar novamente, mas depois se desligou completamente um momento depois.

De acordo com a Espncricicinfo, é um gerador conectado aos faróis que funcionaram incorretamente e foram reparados durante o intervalo

Cuttack está ocorrendo pela primeira vez há dois anos e meio, e seu último jogo foi o segundo T20I entre a Índia e a República da África do Sul em junho de 2022.

Rohit parecia encontrar sua forma antiga porque ele deu a Indy um começo ardente. Os anfitriões chegaram a 48/0 em 6,1 overs antes do jogo ter que ser parado. Rohit, 37 anos, bateu três seis, sendo invicto a 29 de 18 bolas.

Shubman Gill – que foi promovido ao topo da ordem no segundo ODI – queria continuar sua boa forma. Gill realizou 87 no primeiro ODI e foi invencível por 17 anos quando apareceu um problema com o farol.

Anteriormente, a Inglaterra conseguiu um total de 304, apesar de ter sido jogado em 49,5 marchas. A Índia entregou a estréia de ODI ao misterioso spinner de 33 anos, Varun Chakravarthy, que forneceu, elevando o primeiro portão da Inglaterra.

Meio século de Joe Root (69) e Ben Duckett (65) e Kamea Liam Livingstone (41) ajudou a Inglaterra a cruzar a placa de 300 anos.

Ravindra de Jada foi mais uma vez uma escolha de escotilhas indianas, terminando com os números 3/35 em 10 antes.

Problemas leves influenciaram não apenas a série Índia-Inglaterra, mas também os três entre o Paquistão, Nova Zelândia e África do Sul. Rachin Ravindra, a estrela da Nova Zelândia, sofreu uma lesão na cabeça macabra enquanto tentava pegar a bola. Suspeitava -se que os faróis brilhantes no estádio recém -aleatoriamente aleatoriamente em Lahore causassem um problema com sua visão.

“Na luz LED, surge um problema. Tem mais esplendor e, às vezes, é difícil ver a bola quando é plana para você “, disse o Paquistão Rashid Latif ao ex -Krykistan Rashid neste incidente.