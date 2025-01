BCCI disse para evitar a ‘rota ocidental’ enquanto aumentam os murmúrios contra Gautam Gambhir

Após a desastrosa vitória da Índia no Troféu Border Gavaskar, os murmúrios em torno do vestiário indiano não diminuíram. De alegações disciplinares a ‘vazamentos’ e pedidos de uma revisão completa, o críquete indiano está em uma tempestade desde a primeira semana deste ano. Houve até relatos de que o desempenho do técnico indiano Gautam Gambhir seria avaliado após a conclusão do Troféu dos Campeões 2025, que começa no próximo mês. Enquanto isso, houve uma sugestão de que a seleção indiana de críquete pudesse escolher dois treinadores diferentes.

“Eu penso que sim. Acho que é uma boa opção”, disse Monty Panesar, que tem 167 testes e 24 postigos ODI para a Inglaterra, ao Times of India.

“Acho que talvez a carga de trabalho seja demais para Gambhir… Ele acabou de se tornar treinador. Às vezes, isso pode ser difícil para alguns jogadores mais velhos, que realmente pensam: “Bem, eu era companheiro de equipe dele há alguns anos”. agora ele nos ensina como jogar críquete.” Esta transição pode ser difícil e seu histórico (como batedor) não é bom na Austrália ou na Inglaterra.

No entanto, o ex-seletor-chefe do BCCI, Sunil Joshi, rejeitou tal ideia.

“Pessoalmente, acho que não deveria haver reações instintivas após o BGT (resultado). Quer dizer, perdemos o BGT, aceite… Eles (Austrália) jogavam críquete melhor. Vamos aceitar isso”, disse Joshi Timesofindia. com.

“Não deveríamos seguir o caminho ocidental. Devemos seguir o nosso próprio caminho, aquele que nos convém, porque a maioria dos nossos jogadores estará presente nos três formatos. Existem muito poucas exceções que aparecerão (apenas) em Testes ou T20s e ODIs, então isso não importa.

Disse ainda que ter dois treinadores abre a possibilidade de múltiplas avaliações. “Quando você tem dois treinadores, haverá duas visões diferentes sobre o jogo de críquete, mesmo que você possa dizer que são todos profissionais e tudo mais. Mas ainda assim há 1% de possibilidade de fazer uma avaliação”, disse Joshi.

“Antes de uma determinada série vem o treinador da bola branca, depois o segundo treinador (para testes). Então eles começarão a fazer vários tipos de treinamento. Quando você tem vários treinadores para várias equipes, é uma dinâmica completamente diferente. Esta é a minha opinião sobre o assunto.”