BCCI quebra o silêncio sobre a suposta recusa em exibir o logotipo do Paquistão na camisa do Troféu dos Campeões

O Conselho de Controle do Críquete na Índia (BCCI) finalmente quebrou seu longo silêncio sobre a camisa do time indiano de críquete para o Troféu dos Campeões de 2025, depois que relatos indicaram que o time não usaria o logotipo do “Paquistão” – anfitriões designados – em sua camisa do estádio . De modo geral, a norma é que o logotipo oficial de cada evento da ICC inclua o nome do país anfitrião. O Champions Trophy 2025 deveria ser realizado exclusivamente no Paquistão, mas após a recusa da Índia em viajar ao país, as partidas de Rohit Sharma e companhia foram transferidas para Dubai.

Relatos da mídia sugeriram que o BCCI não queria que o kit do time tivesse “Paquistão” escrito como parte dos “regulamentos do país anfitrião”, alegando que o time indiano jogaria as partidas do Troféu dos Campeões em Dubai. No entanto, o ICC teria pedido ao conselho indiano que exigisse que a seleção indiana exibisse a palavra “Paquistão” em seu kit, já que o país é o anfitrião original do torneio.

No entanto, o secretário do BCCI, Devajit Saikia, rejeitou as especulações de que o conselho se opôs à inclusão do nome do Paquistão na camisa oficial do time. A seleção indiana de críquete seguirá o código de vestimenta estabelecido pelo Conselho Internacional de Críquete (ICC) para o próximo Troféu dos Campeões, disse um alto funcionário. O torneio Champions Trophy será realizado em 19 de fevereiro e a Índia jogará sua parcela de partidas em Dubai, após citar razões de segurança como motivo para se recusar a viajar ao Paquistão.

“O BCCI seguirá todas as regras da ICC relativas aos uniformes durante o Troféu dos Campeões”, disse Saikia ao PTI.

“Não importa o que as outras equipes façam em relação aos logotipos e uniformes, seguiremos a letra e o espírito”, acrescentou.

Os últimos meses têm sido bastante tensos entre o BCCI e o PCB, principalmente depois que a diretoria indiana se recusou a enviar sua equipe ao Paquistão para o Troféu dos Campeões. Eventualmente, foi alcançado um compromisso sobre esta questão, embora o BCCI possa ter de pagar uma taxa elevada por isso num futuro próximo, quando a Índia acolher vários eventos da ICC.

A administração da Apex também afirmou que medidas rigorosas poderiam ser tomadas contra a seleção indiana se os kits dos jogadores não exibissem o logotipo do Troféu dos Campeões com o nome do Paquistão, o país anfitrião.

De acordo com as normas da ICC, as equipes são obrigadas a ter os nomes dos anfitriões em suas camisas, independentemente de onde as partidas sejam disputadas.

