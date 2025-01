Bears apre il punteggio con TD di ritorno del punt da 94 yard contro Imballatori

GREEN BAY, Wisconsin – I Chicago Bears hanno introdotto un trucco speciale per la loro ultima partita della stagione.

I Bears hanno progettato un finto touchdown di ritorno del punt e una pagina del playbook dell’ex coordinatore delle squadre speciali Dave Toub per portarsi in vantaggio 7-0 a metà del primo quarto. È il primo vantaggio che Chicago ha in una partita dal 24 novembre.

Con 6:52 rimasti nel primo quarto, lo scommettitore del Green Bay Daniel Whelan ha mandato un punt lungo la linea laterale degli ospiti. Il ricevitore largo dei Bears DJ Moore ha ingannato l’unità di copertura dei Packers comportandosi come se stesse per ottenere un punt all’interno della linea delle 5 yard mentre il cornerback Josh Blackwell è rimasto incustodito sul lato opposto del campo.

Blackwell si mise il punt sopra la spalla, si voltò e corse per 94 yard lungo il campo per un touchdown prima di saltare in tribuna al Lambeau Field. Questo è stato il ritorno al punt più lungo di Chicago dal 2021, quando ha avuto un touchdown di ritorno al punt di 97 yard arrivato anche contro Green Bay.

Chicago ha fatto un ritorno di punt simile a Green Bay nel 2011, quando lo specialista di ritorno della Hall of Fame Devin Hester ha simulato una presa di punt mentre il ricevitore Johnny Knox ha ripreso la palla per un potenziale punteggio. Questo gioco è stato annullato a causa di un rigore.