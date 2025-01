Bears pubblicizza l’elenco completo dei coordinatori

Dopo anni di lotta per la rispettabilità in tutta la NFL, Chicago Bears spera di aver iniziato un nuovo giorno assumendo Ben Johnson per essere il loro capo allenatore.

Johnson è stato il coordinatore offensivo di Detroit Lions nelle ultime tre stagioni e ha contribuito al corso del tempo per trasformarli da una risata lunga a un centro di potere legittimo e al praticante del Super Bowl.

Il suo staff di Chicago prende forma e, secondo la squadra di X, Dennis Allen sarà il suo coordinatore difensivo, Declan Doyle sarà il suo coordinatore offensivo e Richard Hightower tornerà come coordinatore di squadre speciali.

I nostri coordinatori sono impostati ⤵ – Chicago Bears (@chicagoBears) 28 gennaio 2025

Allen è un allenatore della NFL dal 2002 quando ha iniziato come allenatore di controllo della qualità difensivo per Atlanta Falcons dopo diversi anni come assistente allenatore della NCAA.

Alla fine, è diventato il coordinatore difensivo di Denver Bronco nel 2011 e ha trascorso i tre anni seguenti come capo allenatore di Oakland Raiders.

Era il coordinatore difensivo di New Orleans Saints dal 2015 al 2021 e fu quindi promosso per diventare il principale allenatore di Saint, un ruolo che aveva fino a quando non fu licenziato a novembre.

Doyle ha trascorso le ultime due stagioni come l’allenatore di end di Broncos, e prima era un assistente offensivo con i santi dal 2019 al 2022.

Hightower ritorna alla sua quarta stagione come coordinatore delle squadre speciali di Bears.

In precedenza ha avuto questo ruolo con San Francisco 49ers dal 2017 al 2021, dopo essere stato assistente allenatore di team speciale di Bears nel 2016.

