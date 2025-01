Bears supostamente querem entrevistar o técnico do Notre Dame, Marcus Freeman

A busca por treinador do Chicago Bears poderia continuar por pelo menos mais uma semana?

De acordo com a NFL Network, os Bears gostariam de entrevistar o técnico do Notre Dame, Marcus Freeman. Os irlandeses jogarão contra o Ohio State em 20 de janeiro no campeonato nacional College Football Playoff, e Freeman é o primeiro técnico negro a ser o técnico principal de um time que disputa o título nacional.

Segundo o relatório, os Bears “conduziram uma extensa investigação” sobre Freeman “durante meses”. Essa linguagem certamente faria parecer que os Bears o considerariam um candidato legítimo nesta fase.

Se Freeman estiver interessado em pelo menos conversar com os Bears, qualquer entrevista provavelmente ocorrerá após o jogo do título. E se os Bears realmente querem esperar para falar com Freeman, esperar até o fim da temporada provavelmente não será grande coisa.

Afinal, muitos dos candidatos que os Bears já entrevistaram ainda estão treinando nos playoffs da NFL. Os assistentes do Detroit Aaron Glenn e Ben Johnson conversaram com os Bears e os Lions jogarão seu primeiro jogo dos playoffs em 18 ou 19 de janeiro. E o Baltimore Ravens e o coordenador ofensivo Todd Monken já estão na rodada divisional após derrotar o Pittsburgh. Steelers na noite de sábado.

Freeman acabou de completar 39 anos e está em sua terceira temporada como técnico do Notre Dame, após substituir Brian Kelly. Note que Dame está com 14-1 nesta temporada e os irlandeses venceram Indiana, Georgia e Penn State no CFP até agora. Os irlandeses derrotaram o Nittany Lions por 27-24 no Orange Bowl na quinta-feira.

No geral, Notre Dame tem 33-9 anos durante o mandato de Freeman. A equipe melhorou seu recorde em cada uma das temporadas de Freeman com a equipe depois de 9-4 em 2022.

Freeman foi coordenador defensivo do Notre Dame por uma temporada antes de se tornar o técnico principal do time. O ex-linebacker do estado de Ohio foi coordenador defensivo de Cincinnati de 2017 a 2020 antes de vir para South Bend.

Os Bears estão procurando um treinador depois de fazer uma mudança de treinador no meio da temporada pela primeira vez na história da franquia. A equipe demitiu o técnico Matt Eberflus após um início de 4-8 e terminou a temporada com um recorde de 1-4 sob o comando do técnico interino Thomas Brown. Chicago perdeu 10 jogos consecutivos antes de vencer o final da temporada contra o Green Bay Packers.