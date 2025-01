Beau Webster da Austrália assina acordo com o condado para se preparar para a final do ICC WTC 2023-25 ​​​​

Beau Webster fez sua estreia no teste no BGT 2024-25 contra a Índia.

O versátil australiano Beau Webster assinou um contrato de três meses com Warwickshire para a temporada de 2025 para o County Championship e T20 Blast.

O jovem de 31 anos tomou esta decisão tendo em mente a final do ICC World Test Championship (WTC) de 2023-25 ​​contra a África do Sul, que começa no dia 11 de junho no Lord’s.

Anteriormente, o versátil da Tasmânia fez sua estreia pela Austrália no quinto Teste do Troféu Border-Gavaskar (BGT) 2024-25 em Sydney. Ele foi o melhor marcador dos anfitriões com 96 corridas na partida, incluindo meio século nas primeiras entradas, ajudando a Austrália a fechar a série de cinco jogos por 3-1.

Webster, que substituiu Mitchell Marsh na equipe, competirá com Cameron Green pelo sexto lugar no XI da final do WTC. Green, que perdeu todo o verão devido a uma cirurgia nas costas, deverá estar disponível para as finais do WTC como rebatedor especialista.

O acordo de Webster com Warwickshire o deixará disponível de maio a julho, cobrindo tanto o County Championship quanto o T20 Blast. No entanto, se ele for selecionado para a seleção final do WTC da Austrália, provavelmente perderá algumas partidas do Blast.

Falando sobre ingressar no Warwickshire, Webster compartilhou seu entusiasmo por fazer parte da equipe. Ele também refletiu sobre sua experiência anterior jogando na competição pelo Gloucestershire.

Webster disse: “Estou muito satisfeito por assinar com os Bears durante parte da temporada de 2025. Tendo jogado críquete da Birmingham League (por Knowle e Dorridge) no passado, tenho ótimas lembranças das pessoas e da região. Joguei campeonato de críquete no verão passado com Gloucestershire e adorei o desafio da competição.“

A próxima tarefa da bola vermelha da Austrália é uma série de testes de duas partidas no Sri Lanka. A série será crucial para o trio inexperiente formado por Nathan McSweeney, Sam Konstas e Beau Webster causar uma impressão duradoura antes da final do WTC.

