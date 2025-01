Bélgica demitiu o técnico da seleção nacional, Domenico Tedesco

A federação belga de futebol anunciou esta sexta-feira a demissão do seleccionador nacional, Domenico Tedesco, após desempenhos decepcionantes no Euro 2024 e na Liga das Nações. “Infelizmente, os Red Devils não tiveram o desempenho que esperávamos na Euro 2024, como fizeram na próxima campanha da Liga das Nações”, disse a RBFA em seu site. Tedesco foi nomeado em fevereiro de 2023 para substituir Roberto Martinez e reconstruir o elenco após a saída da “geração de ouro” do país. A equipa de Tedesco qualificou-se para o Euro 2024, mas foi eliminada nas oitavas de final pela França, que derrotou a Bélgica duas vezes na Liga das Nações, com os Red Devils terminando em terceiro no seu grupo.

Em março, enfrentará a Ucrânia no play-off de rebaixamento.

“Sempre tive orgulho de ser o treinador dos Red Devils, conquistamos grandes coisas juntos”, disse Tedesco.

“Essa equipe está apenas no início de seu desenvolvimento e vai causar sensação nos próximos anos. Desejo de todo o coração aos jogadores, aos grandes funcionários da federação e aos torcedores tudo de melhor.”

Cinco membros da equipe de apoio e da equipe técnica do Tedesco também foram demitidos.

“Domenico teve um excelente início como técnico da seleção nacional e provou que grandes coisas ainda são possíveis, mesmo depois da geração anterior ter passado”, disse o CEO da RBFA, Peter Willems.

“Ele apresentou muitos jovens jogadores ao time e seu sucessor pode aproveitar isso. Gostaríamos de agradecer a ele e à sua equipe pela cooperação agradável, pelo trabalho árduo e pela dedicação, e desejar-lhes tudo de melhor no futuro.”

A RBFA não anunciou um cronograma para a nomeação de um sucessor, mas a mídia belga apontou os franceses Rudi Garcia e Thierry Henry como os principais candidatos.

A Bélgica inicia as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 em junho, com uma viagem à Macedônia do Norte.

