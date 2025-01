Ben Johnson afferma che l’offensiva dei Bears non copierà quella dei Lions

LAKE FOREST, Illinois – Dopo aver perso contro i Detroit Lions nel turno di divisione dei playoff NFC, non c’è voluto molto perché Ben Johnson capisse dove voleva portare la sua carriera.

Dal punto di vista di Johnson come coordinatore offensivo di Detroit dal 2022 al 24, i Chicago Bears erano un “gigante dormiente”. Johnson ha detto che mentre pianificava la partita per i suoi rivali della NFC North in ciascuna delle ultime tre stagioni, nessuna squadra nella divisione lo preoccupava più di Chicago.

E, naturalmente, l’assetto offensivo all’interno dell’organizzazione che avrà il compito di guidare attraverso un disastroso 5-12 è stato particolarmente interessante grazie a Caleb Williams.

“Avere un quarterback aiuta”, ha detto Johnson con un sorriso.

Johnson, 38 anni, è stato presentato mercoledì all’Halas Hall come il 19° allenatore nei 105 anni di storia dei Bears. Dopo aver ideato un attacco che ha portato i Lions alla testa di serie n. 1 della NFC e aver aiutato il quarterback Jared Goff a registrare tre stagioni consecutive da 4.000 yard e 64 QBR totali in 51 partenze di stagione regolare (il migliore di Goff tra i suoi sei giocatori offensivi), Johnson ora ha il compito di fare lo stesso per la Williams.

Non aspettarti che l’offesa di Chicago sia una copia carbone di ciò che ha commesso a Detroit.

Il direttore generale dei Bears Ryan Poles (a sinistra) e il nuovo allenatore Ben Johnson (a destra) inizieranno ora a dare una svolta a una squadra che è andata 5-12 in questa stagione. Foto AP/Nome Y. Eh

“Non c’è dubbio che Caleb abbia giocato un ruolo importante nella mia decisione”, ha detto Johnson. “È un talento fenomenale che, come molti quarterback, ha avuto un anno da rookie con alti e bassi. Vedo il mio ruolo come sostenerlo. Questo attacco sarà calibrato pensando a lui. Costruiremo questo Non si tratta semplicemente di buttare sul tavolo le strategie precedenti e iniziare prima da lì e poi con i pezzi intorno a noi.’

Questa mentalità entusiasma Williams, che stava guidando lunedì pomeriggio quando ha ricevuto una telefonata dalla squadra d’ottone riguardo ai loro piani per assumere Johnson. Williams ha detto di aver esclamato con entusiasmo per la quantità di “chiarezza” che la decisione ha fornito per la sua offseason.

“Sono davvero entusiasta dei Bears e dell’organizzazione e di poter realizzare tutto ciò e mantenere Ben Johnson come nostro allenatore per molto tempo”, ha detto Williams.

Dopo che Williams si è fatto uno scherzo facendogli credere che Johnson fosse stato assunto prima che l’ex coordinatore offensivo dei Lions intervistasse virtualmente i Bears l’11 gennaio, Williams ha detto che il suo nuovo allenatore gli ha inviato un messaggio di testo con una foto del suo volto per verificare la sua identità prima di chiamare lui su FaceTime.

Ciò che Johnson ha già sottolineato al 23enne difensore è che il sistema che progetta a Chicago farà leva sui suoi punti di forza.

“Mi ha detto che sarebbe stata una mia offesa”, ha detto Williams. “Costruirà intorno a me, ma mi metterà anche alla prova. Mi sfiderà durante la offseason e cose del genere su cosa ha funzionato e cosa funziona nella NFL e cose su cui potrebbe volere che io migliori, ma alla fine Alla fine della giornata, se non va bene, se non funziona con me, non ci sarà – e nemmeno con il nostro staff in generale.”

Williams ha aggiunto: “Non tutti i giocatori sono Jared Goff, ma tu sei te stesso. Fa parte di questo. Essere in grado di avere un allenatore che lo capisce e vuole costruire attorno a me e poi il resto del personale che abbiamo in questa squadra, il i ricevitori larghi, gli speciali ricevitori larghi che abbiamo, tutti questi diversi aspetti della squadra e dell’attacco penso che funzionino a nostro vantaggio e a suo vantaggio, è fantastico che lui lo sappia e lo capisca perché porta un altro livello di eccitazione perché ora è nostro.”

Williams, che ha allenato in Florida, ha partecipato alla conferenza stampa introduttiva di Johnson insieme ai ricevitori dei Bears DJ Moore, Rom Odunzo e al tight end Cole Kmet. Johnson aveva un messaggio per il suo giovane quarterback mentre si prendeva il tempo per ringraziare i membri più importanti dei Bears che aveva intervistato, dal direttore generale Ryan Poles al presidente e CEO Kevin Warren al presidente George McCaskey.

“Tutti vogliono parlare del quarterback e di Caleb, sono entusiasta di lavorare con te, ma ci vorrà molto più che solo tu. E ci sono già molti pezzi a posto.”

Un’area che Johnson cercherà di aggiornare rapidamente è la linea offensiva di Chicago. I problemi di Williams nel trattenere la palla troppo a lungo, insieme alla scarsa protezione dei passaggi, hanno portato il quarterback a essere licenziato 68 volte nel 2024.

Mentre Johnson ha affermato che l’attacco di Chicago “non assomiglierà a quello di Detroit”, uno dei maggiori punti di forza dei Lions è il gioco della loro linea offensiva. Sono già in corso i colloqui preliminari su come rafforzare questa unità per la seconda stagione della Williams.

“Penso che la linea offensiva sia sicuramente un’area che dobbiamo migliorare in futuro, di cui io e Ryan abbiamo parlato”, ha detto Johnson. “Svilupperemo un piano d’attacco per arrivarci, ma non vedo l’ora di avere un eccezionale allenatore della linea offensiva nell’edificio per aiutare a sviluppare i giovani talenti che abbiamo già nel roster, e ne parleremo sicuramente”. riguardo all’acquisizione di talento per rafforzare anche questa unità, ma ho avuto la fortuna di avere a disposizione gli uomini con cui ho lavorato negli ultimi anni.