Ben Johnson come allenatore dei Lions accetta di diventare allenatore dei Bears

CHICAGO – Il coordinatore offensivo dei Lions Ben Johnson ha accettato un accordo per diventare il prossimo allenatore dei Bears, secondo Priority Sports, che lo rappresenta. lo ha annunciato lunedì sui social.

Johnson, che è stato il coordinatore offensivo dei Lions nelle ultime tre stagioni, occuperà il posto lasciato libero da Matt Eberflus quando è stato licenziato il 29 novembre. Johnson sarà il 19esimo allenatore nei 105 anni di storia della franchigia.

Johnson, 38 anni, era disponibile per essere assunto dopo che i Lions – testa di serie n. 1 dei playoff della NFC – sono rimasti storditi dai Washington Commanders sabato sera.

Ordine PPG offensivo 28.2 1 Iarde PG 395 1 TD per guidare 33% 1 RZTD pz. 67% 1 –Ricerca ESPN

Una fonte ha detto ad Adam Schefter di ESPN che Johnson sta già lavorando per costruire il suo staff, con l’ex allenatore dei New Orleans Saints Dennis Allen, uno dei principali candidati, per essere assunto come coordinatore difensivo di Chicago. I Bears stanno anche cercando fortemente l’allenatore ad interim dei Saints Darren Rizzi per diventare il coordinatore delle loro squadre speciali, hanno detto fonti a Schefter.

I Bears hanno condotto un’intervista virtuale con Johnson l’11 gennaio durante il bye del primo turno dei Lions. Ha anche intervistato i Jacksonville Jaguars, i Las Vegas Raiders e i New England Patriots.

Chicago ha intervistato 17 candidati per il posto vacante di capo allenatore; tre delle interviste sono state condotte di persona con l’ex allenatore dei Commanders/Carolina Panthers Ron Rivera, l’ex allenatore dei Dallas Cowboys Mike McCarthy e l’attuale allenatore del Tennessee State Eddie George.

“Lanceremo un’ampia rete”, ha detto il direttore generale Ryan Poles il 7 gennaio. “Sarà un gruppo eterogeneo. Avrà background diversi: attacco, difesa, squadre speciali, college, professionisti. Stiamo girando ogni pietra per assicurarci di farlo nel modo giusto. saranno alcuni nomi che non ti aspetti di sorprenderti, perché stiamo scavando più a fondo di quanto abbiamo mai fatto prima.”

I Bears hanno rispettato la regola Rooney della NFL dopo aver completato la loro intervista con George domenica.

Johnson ha rifiutato l’interesse delle squadre negli ultimi anni, ma ora prenderà il posto a Chicago dell’allenatore dei quarterback Caleb Williams, che all’inizio di questo mese ha dichiarato di essere rimasto impressionato dall’attacco di Johnson con i Lions.

“Penso che durante la nostra partita mi sedevo, guardavo e cercavo di imparare qualcosa mentre guardavo”, ha detto Williams. “È stato affascinante guardarlo perché ha sempre avuto delle rughe durante la partita a causa dei segnalini e cose del genere. Penso che ovviamente abbia gestito la situazione molto bene, quindi sarà fantastico vedere come andrà a finire.”

Prima della sconfitta per 34-17 dei Bears contro Detroit a dicembre, Johnson aveva espresso elogi simili per ciò che aveva visto dalla Williams. In due partite contro i Lions, la scelta numero 1 del 2024 ha tirato per 681 yard e cinque touchdown senza intercettazioni.

Famoso per le sue chiamate innovative, Johnson ha portato i Lions nella top 10 dell’attacco nelle ultime due stagioni, arrivando al secondo posto assoluto e al primo posto nella classifica dei gol, chiudendo 15-2 in questa stagione. I 28,2 punti offensivi di Detroit a partita dal 2022 al 2024 durante il mandato di Johnson come coordinatore offensivo sono stati i massimi nella NFL. I Lions hanno segnato una media di almeno 26 punti a partita in ciascuna delle tre stagioni di Johnson come coordinatore offensivo, mentre i Bears hanno avuto quattro stagioni di questo tipo nell’intera era del Super Bowl (1985, 2006, 2013 e 2018).

I Bears hanno terminato 5-12 questa stagione, ultimi nella NFC North. Da quando George Halas si ritirò dopo la stagione del 1967, solo uno degli ultimi 12 allenatori a tempo pieno dei Bears ha avuto un record di vittorie nella sua prima stagione: Matt Nagy, che ha portato Chicago al titolo NFC North e ha ottenuto un record di 12-4 nel 2018.

Johnson avrà il compito di elevare la Williams come ha fatto con Jared Goff a Detroit. Goff ha avuto un totale di 46 QBR nella stagione prima che Johnson assumesse il ruolo di coordinatore offensivo nel 2022. Questo numero è migliorato a 63 nella prima stagione di Johnson come OC, in gran parte a causa della limitazione della quantità di licenziamenti ricevuti da Goff (la sua percentuale di licenziamenti è scesa del 3% dal 2021 al 2022). 2022) e tiri più facili con gioco e azione.

Il QBR di Williams aveva 47 anni durante la sua stagione da rookie (28esimo nella NFL) ed è stato licenziato 68 volte, record della lega.

L’attacco dei Bears può trarre vantaggio dalla creatività che Johnson ha mostrato a Detroit. I Lions si sono classificati al primo posto nell’utilizzo dei giochi d’azione la scorsa stagione (36%), mentre Chicago si è classificata al 30° posto. Detroit ha utilizzato il pre-movimento al quinto ritmo più alto, mentre i Bears si sono classificati al 19° posto.

Johnson erediterà una squadra dei Bears che possiede il n. 10 (oltre a quattro scelte tra le prime 72) e un tetto salariale previsto di 74,8 milioni di dollari (il quarto in assoluto). Tre dei principali titolari in attacco di Chicago – Coleman Shelton, Matt Pryor e Teven Jenkins – sono in attesa di free agency, così come il wide receiver Keenan Allen.