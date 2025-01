Ben Johnson, do Bears, contrata o coordenador mais jovem da NFL e também contrata o ex-técnico para a nova equipe, diz o relatório

O Chicago Bears recentemente contratou seu novo técnico, Ben Johnson. Eles agora têm as duas mãos direitas para Johnson e, no domingo, contrataram o ex-técnico do New Orleans Saints, Dennis Allen, como o novo coordenador defensivo do time. conforme relatado pela NFL Mediae Declan Doyle, 28, como o novo coordenador ofensivo.

Allen, que foi demitido do cargo de técnico do Saints em novembro, ainda é considerado um dos NFL mentes defensivas superiores. O jogador de 52 anos passou quase três temporadas liderando a equipe do New Orleans, indo de 18 a 25 como sucessor de Sean Payton, mas atuou como coordenador defensivo do Saints nas sete temporadas anteriores. Ele também trabalhou como coordenador defensivo do Denver Broncos em 2011, antes de passar três anos como técnico do Las Vegas Raiders.

Enquanto isso, Doyle se torna o mais jovem coordenador atual da NFL. Ele está saindo de duas temporadas como técnico de Payton no Broncos, e anteriormente trabalhou ao lado de Allen como assistente ofensivo do Saints de 2019 a 2022. Antes de seu primeiro trabalho na NFL em Nova Orleans, Doyle passou três temporadas como assistente de estudante ofensivo. para a Universidade de Iowa.

Johnson confirmou em sua coletiva de imprensa introdutória com os Bears que atuará como o defensor do jogo ofensivo do time, continuando o papel que desempenhou como coordenador ofensivo do Detroit Lions.