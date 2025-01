Ben Johnson è il candidato HC più richiesto della NFL. Una squadra gli si addice meglio

Carmen Vitali Reporter della NFL

Il Black Monday è un giorno che molti dipendenti della NFL temono ogni anno. Il giorno in cui riceviamo la maggior parte delle notizie su quali allenatori sono stati licenziati dalle loro squadre. È un giorno che non dobbiamo dimenticare, è un giorno incredibilmente umano. Non vengono esonerati gli allenatori, ma l’intero staff. Significa un punto di svolta perfetto per le famiglie di tutto il campionato. Voglio ricordare cose del genere prima di parlare solo del ciclo di assunzione del capo allenatore. Non stai solo cercando di far funzionare i numeri, stai anche parlando di vita e di far quadrare i conti.

Nonostante ciò, molte organizzazioni hanno ora bisogno di un capo allenatore e possono iniziare a intervistare i candidati al coaching (alcuni sono già in corso).

Una di queste squadre sono i Chicago Bears, che domenica hanno ottenuto la loro serie di 10 sconfitte consecutive e 11 sconfitte consecutive contro i Packers nell’ultima settimana della stagione. Nella prima trasferta del quarterback esordiente Caleb Williams al Lambeau Field, compì un’impresa che era diventata sempre più difficile per la franchigia. Non solo, ovviamente. La situazione dei field goal a fine partita è stata gestita in modo appropriato e il merito va all’allenatore ad interim Thomas Brown che si è assicurato la sua prima vittoria mentre era alla guida dei Bears. Il direttore generale Ryan Poles ha dichiarato che Brown avrà un colloquio formale e completo per la posizione permanente mentre i Bears inizieranno a trovare il loro diciannovesimo allenatore.

Tuttavia, un altro nome che è stato in cima alla lista dei desideri della maggior parte dei fan dei Bears è qualcuno la cui squadra deve ancora giocare a calcio a pieno titolo: il coordinatore offensivo dei Detroit Lions Ben Johnson. Con Detroit che conquista la testa di serie insieme all’NFC North in un thriller della settimana 18 contro i Minnesota Vikings, Johnson ha tempo extra con un addio al primo turno. Le squadre possono intervistarlo (insieme al coordinatore difensivo Aaron Glenn) in allenamento a partire da mercoledì e devono completare tali interviste entro il 13 gennaio secondo le nuove regole sul periodo di assunzione della NFL.

Secondo quanto riferito, i Bears hanno già espresso interesse a intervistare Johnson, e perché non dovrebbero? Johnson ha guidato il miglior attacco del campionato con una media di quasi 33 punti a partita nella stagione regolare.

L’attacco di Johnson è diventato il gold standard nelle ultime due stagioni. È diabolico nel suo gioco e disegna nuove rughe ogni settimana. Anche i suoi giocatori sembrano averlo fatto divertimento giocare per lui. Chiede loro di fare qualcosa di folle, come chiedere al placcaggio destro Penei Sewell di effettuare un passaggio, ricevere un passaggio, eseguire una finta inversione o condurre un blocco o giocare un placcaggio sinistro. Lo schema da sogno di Johnson “Sonic and Knuckles” di Jahmyr Gibbs e David Montgomery ha portato entrambi i giocatori a superare le 1.000 scrimmage yard nonostante l’infortunio di Monty. Gibbs se ne andò quattro touchdown nel finale di stagione. Johnson trae ispirazione da tutto, comprese le commedie interrotte che alla fine hanno funzionato. Nell’ultima partita dei Bears contro di loro, Johnson chiamò un finto fumble in cui Goff venne fatto intenzionalmente inciampare, Gibbs colpì il mazzo e i giocatori gridarono “fumble”, mentre il tight end Sam LaPorta trapelò fuori e prese un touchdown aperto.

Johnson l’ha ottenuto dalla partita di Chicago del 2023 contro i Packers, dove il quarterback Jordan Love ha effettivamente preso il pallone, ma ha raffreddato i linebacker abbastanza a lungo da permettere al tight end dei Packers Luke Musgrave di aprirsi e Love di consegnare comunque il punteggio.

Cose come questa rendono Johnson il candidato capo allenatore più in voga in questa offseason, qualora decidesse di andarsene (il che è ancora Se). Chicago sarebbe sciocca a non inseguirlo.

Non solo ha senso per i Bears, ma Chicago è la migliore opzione per Johnson.

Johnson si occuperebbe dello sviluppo della Williams, la prima scelta assoluta della squadra per il 2024. La Williams ha preso il maggior numero di licenziamenti di qualsiasi quarterback del campionato, ma ha comunque gestito una stagione impressionante dal punto di vista statistico. Le sue 3.451 yard di passaggio sono le quinte di tutti i tempi per un quarterback dei Bears. I suoi 20 touchdown in questa stagione sono il massimo dai 24 di Mitch Trubisky nel 2018 e il 12esimo maggior numero di un quarterback nella storia della franchigia. Williams ha effettuato solo sei intercettazioni.

Più che solo nella storia dei Bears, i numeri della Williams sono aumentati durante gli anni di quarterback da rookie in tutta la lega. Durante la trasmissione, sullo schermo è apparso un grafico delle statistiche che mostrava Williams al primo posto nel rapporto touchdown-intercettazioni tra i 28 quarterback scelti per primi dal 1967. La sua percentuale di completamento del 62,5% è la quarta.

Quel tipo di ragazzo? Johnson può lavorare su questo. Ha già ottenuto il meglio dal quarterback Jared Goff, che è stato inviato a Detroit per consolare lo scambio dei Rams con Matthew Stafford. Goff si era appena arreso, eppure questa stagione è arrivato secondo per tasso di completamento. Anche le sue 4.629 yard di passaggio lo hanno fatto. Il suo 0,25 EPA/dropback si è anche classificato, come potete immaginare, al secondo posto in classifica secondo le statistiche di Next Generation. Goff non si è limitato a facilitare la potente offensiva dei Lions, ma l’ha diretta. Molto di ciò ha a che fare con lo schema che Johnson ha ideato e con gli strumenti di cui ha dotato Goff. Goff è appena stato un quarterback più fiducioso ed efficiente sotto Johnson. Legge meglio la difesa e si comporta meglio sotto pressione. Ciò è bastato per ingaggiarlo per un prolungamento in questa offseason, che gli pagherà fino a 212 milioni di dollari. Al valore medio del contratto, Goff è il sesto quarterback più pagato.

Immagina se Johnson facesse lo stesso alla Williams con un altro contratto.

La Williams da sola dovrebbe allettare Johnson, ma i Bears non sono più l’unica squadra con un giovane quarterback promettente. I New England Patriots hanno preso la sorprendente decisione di licenziare Jerod Mayo dopo solo una stagione domenica, senza nemmeno aspettare il Black Monday per farlo. Secondo Spotrac, si prevede che i Patriots avranno il maggior numero di cap in campionato per il 2025 con poco più di $ 130 milioni. Nella sua ultima partita da capo allenatore, Mayo ha allenato la prima scelta assoluta dei Patriots fino alla vittoria, anche se il New England è ancora tra i primi cinque. Ma potresti sostenere che il loro elenco ha bisogno di qualcosa di più dei Bears.

Inoltre, si prevede che Chicago avrà più di 80 milioni di dollari in spazio limite in questa offseason, che si colloca al sesto posto. Hanno anche otto scelte al draft, quattro delle quali sono tra le prime 100.

I Bears hanno anche ragazzi come DJ Moore e il tight end Cole Kmet legati a lunghi contratti. L’esordiente Rome Odunze è sotto il controllo della squadra fino al 2028 con la Williams. La linea offensiva ha bisogno di lavori. Sapendo cosa sappiamo della permanenza di Johnson a Detroit, sono necessarie anche ulteriori conferme. Ma è un buon gruppo con cui lavorare.

In difesa, i Bears hanno alcune esigenze in attacco, ma se tutti sono in salute, lo spazio dei linebacker e del secondario sarà paragonabile a quello che ha avuto Detroit. Se lo confronti con ciò di cui hanno bisogno i Patriots (linea offensiva, ricevitori, running back, edge rushers, linebacker, difensori), penso che Chicago sembri il percorso di minor resistenza.

Anche Johnson conosce la divisione. È importante per qualcuno che passa così tanto tempo a giocare a scacchi con i suoi avversari. Johnson lancia sguardi e trucchi impossibili in ogni partita. Sceglie le cose da sfruttare per il suo avversario e lo fa meglio di quasi chiunque altro. Con cambiamenti minimi nella divisione, Johnson avrebbe già tutte queste conoscenze integrate.

Johnson ha senso per i Bears, ma soprattutto, i Bears hanno senso per Johnson. L’unica domanda ora è se i vertici di Chicago sono disposti a perseguire – e aspettare – il candidato capo allenatore più in voga sul mercato. Johnson non costa poco e gli Orsi non sono noti per essere generosi.

Hanno anche una gerarchia unica all’interno dell’organizzazione. Johnson riferiva non solo ai polacchi, ma anche al presidente della squadra Kevin Warren oltre alla proprietà.

Ma dal punto di vista del campo, tra i lavori disponibili, Johnson e i Bears sembrano essere il miglior abbinamento.

Carmen Vitali è una reporter della NFL per FOX Sports. Carmen ha già fatto tappa a The Draft Network e The Draft Network Bucanieri di Tampa Bay. Ha trascorso sei stagioni con i Bucs, incluso il 2020, aggiungendo il titolo di campione del Super Bowl (e partecipante alla parata in barca) al suo curriculum. Puoi seguire Carmen su Twitter all’indirizzo @CarmieV.