Ben Johnson intervisterà 2 squadre questa settimana

I Detroit Lions hanno appena vinto il n. 1 seme nell’NFC.

Ci sono voluti fino all’ultima partita della stagione, ma alla fine la squadra di Dan Campbell è riuscita a portare a termine il lavoro.

Ora hanno una settimana in più per prendersi un po’ di meritato tempo per riposarsi e riorganizzarsi.

Tuttavia, questo non sarà il caso del loro coordinatore offensivo.

Secondo un rapporto di Tom Pelissero di NFL Network (via Savage Sports), Ben Johnson intende incontrare sia i Chicago Bears che i New England Patriots questa settimana.

Ben Johnson ha accettato di intervistare i Patriots and Bears questa settimana, indicando che ha un reale interesse per entrambi i lavori. Eccoci qui. 👀 🎥: @TomPelissero pic.twitter.com/INBXa8ue7a —Savage (@SavageSports_) 6 gennaio 2025

Johnson era un forte candidato come capo allenatore la scorsa stagione.

Rifiutò diverse offerte e decise di tornare a Detroit per occuparsi degli affari con i Lions.

Non sarà così questa volta.

Il 38enne vice allenatore è una stella nascente del campionato e sarà una delle risorse più ricercate durante la offseason.

Secondo quanto riferito, i Patriots incontreranno Mike Vrabel, che sembra essere il principale candidato a subentrare dopo la loro scioccante decisione di licenziare l’allenatore del primo anno Jerod Mayo.

Per quanto riguarda i Bears, non mancheranno i candidati che attendono con ansia l’opportunità di allenare Caleb Williams.

D’altra parte, i Lions saranno molto sotto pressione per vincere tutto in questa stagione.

Oltre a Johnson, probabilmente perderanno anche il coordinatore difensivo Aaron Glenn per un’altra posizione di capo allenatore.

PROSSIMO: L’analista fa una previsione audace su Chiefs e Lions nei playoff