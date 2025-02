Ben Sears interpretou dois ódio pela Nova Zelândia até agora.

Na sexta -feira, 14 de fevereiro, o Conselho de Críquete da Nova Zelândia (NZC) anunciou que Ben Sears foi descartado do Troféu dos Campeões da ICC 2025 devido a uma lesão nos isquiotibiais.

Sears, que fazia parte da equipe da Nova Zelândia na série Trieie Odi do Paquistão, sentiu dor nos tendões durante o treinamento de quarta-feira. Uma exploração subsequente revelou que o ano de 27 anos precisaria de pelo menos dois meses de reabilitação.

Sears jogou os dois jogos na série em andamento, concedendo 104 corridas em 16 overs sem tomar um Wickt.

Ben Sears, na Nova Zelândia, descartou com lesões no tendão; Substituição anunciada

O velocista do braço direito Jacob Duffy foi anunciado como substituto de Sears para o troféu da ICC da Champions. Atufy até agora jogou dez ódio, coletando 18 Wickts a uma média de 26. Fazia parte da equipe da Nova Zelândia no início deste ano contra o Sri Lanka, onde levou quatro postigos em duas aparições na série.

Falando a jornalistas, o treinador -chefe da Nova Zelândia, Gary Stead, enfatizou que é sempre difícil perder um importante evento da CPI e declarou que a decisão foi tomada porque Ben não seria capaz de participar dos grupos da fase de grupos.

Stead disse: “Todos nós realmente sentimos por Ben. É sempre difícil ser descartado de um evento importante em um estágio tão tardio e é especialmente difícil no caso de Ben, pois teria sido seu primeiro evento importante da CPI.“

“Os prazos para Ben estarem em forma de jogar novamente significavam que a maior parte do estágio do grupo provavelmente estaria perdida e, dada a natureza curta do torneio, sentimos que era apropriado trazer um jogador que esteja completamente em forma e pronto para trabalhar.“

O treinador -chefe expressou sua confiança em Jacob Duffy, enfatizando que o Speedster é mais do que internacionalmente capaz.

Adicionado: “Jacob mostrou com suas performances na recente série em casa contra o Sri Lanka, que é mais do que internacionalmente capaz. Ele fez parte do esquadrão ODI Trierie, então está completamente aclimatado e tem muita experiência nessas condições.“

A Nova Zelândia começará sua campanha do ICC Champions Trophy 2025 contra o Paquistão em 19 de fevereiro em Karachi.

Esquadrão da Nova Zelândia para o Troféu dos Campeões da ICC 2025:

Mitchell Santner (C), Michael Bracewell, Mark Chapman, Devon Conway, Lockie Ferguson, Matt Henry, Tom Latham, Daryl Mitchell, Will O’Rourke, Glenn Phillips, Rachin Ravindra, Jacob Duffy, Nathan Smith, Kane Williamson, Will Young.

