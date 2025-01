Ben Shelton insiste sulla necessità di un cambiamento nel trattamento dei giocatori da parte dei media

MELBOURNE, Australia – L’americano Ben Shelton si è detto “scioccato” dal modo in cui le emittenti e gli intervistatori hanno trattato i giocatori agli Australian Open di quest’anno e ha chiesto maggiore rispetto e “qualcosa da cambiare” nella dinamica giocatore-media.

Dopo il trionfo nei quarti di finale contro l’italiano Lorenzo Sonega mercoledì, Shelton ha dichiarato in una conferenza stampa di aver notato molte emittenti e intervistatori in campo “irrispettosi”.

All’inizio del torneo, l’emittente australiana di Channel 9 Tony Jones si è scusato dopo aver ammesso di aver oltrepassato il limite nel denigrare i fan e nel prendere in giro il 24 volte campione del Grande Slam Novak Djokovic durante un segmento di notizie.

Ma Shelton è andato oltre, dicendo che lui e altri giocatori come il qualificato americano Learner Tien sono stati sottoposti a interviste “imbarazzanti” in campo.

“Sono rimasto un po’ scioccato questa settimana dal modo in cui i giocatori sono stati trattati dalle emittenti. Non credo che il ragazzo che prendeva in giro Novak sia stato l’unico incidente. L’ho notato con diverse persone, non solo con me stesso,” ha detto Shelton questo con Learner Tien in uno dei suoi incontri. Penso che quando ha battuto (Daniil) Medvedev, nella sua intervista post partita, ho pensato che fosse un po’ imbarazzante e irrispettoso. Ci sono stati alcuni commenti che mi sono stati fatti nelle interviste post-partita da alcuni ragazzi diversi, che fossero: “Ehi, (Gael) Monfils è abbastanza grande per essere tuo padre”. Forse è tuo padre.”

Shelton ha poi fatto riferimento colloquio in tribunale in seguito alla vittoria su Sonego, durante la quale l’intervistatore ha lasciato intendere che il numero 20 del mondo non avrebbe avuto alcun sostegno da parte del pubblico.

Shelton ha risposto con umorismo, scherzando con la folla dicendo che “possono fischiarmi, lanciarmi cose in testa”, ma è stato poco entusiasta di una serie di domande durante la sua conferenza stampa.

“Oppure oggi in campo: “Ehi, Ben, come ci si sente a pensare che, a prescindere da chi giocherai nella prossima partita, nessuno tiferà per te?”. Voglio dire, potrebbe essere vero, ma semplicemente non lo so. “Non penso che questo commento sia rispettoso da parte di un ragazzo che non ho mai incontrato in vita mia”, ha detto Shelton. “Sento che le emittenti dovrebbero aiutarci a far crescere il nostro sport e aiutare questi atleti che hanno appena vinto partite sul palco più grande, goditi uno dei tuoi momenti più belli. Sento che c’era molta negatività. Penso che sia qualcosa che deve cambiare.” .”

Shelton è arrivato per la prima volta in semifinale agli Australian Open. Venerdì affronterà il numero uno del mondo e campione in carica Jannik Sinner per un posto in finale.