BENE. Il numero 12 dello Stato del Michigan si mobilita per battere il numero 19 dell’Illinois, 80-78

Tre Holloman ha segnato 17 punti, inclusi due tiri liberi negli ultimi secondi, Coen Carr e Frankie Fidler ne hanno segnati 11 ciascuno, e domenica il numero 12 del Michigan State ha battuto il numero 19 dell’Illinois 80-78.

Gli Spartans (16-2, 7-0 Big Ten) hanno esteso la loro serie di vittorie consecutive a 11 partite, la più lunga dalla stagione 2018-19 che si è conclusa con l’ottava trasferta alle Final Four dell’allenatore della Hall of Fame Tom Izzo.

I Fighting Illini (13-5, 6-2) erano in vantaggio di 10 punti nel primo tempo e sotto di uno e avevano il possesso palla quando Kylan Boswell ha girato la palla a 5,9 secondi dalla fine.

Holloman ha effettuato due tiri liberi sul possesso successivo.

Izzo ha detto ai suoi giocatori di commettere fallo su Boswell invece di realizzare la tripla. Boswell ha effettuato il primo tiro libero e, dopo aver mancato intenzionalmente il secondo, è arrivato alla palla e l’ha lanciata dalla linea di fondo sopra il tabellone e gli arbitri l’hanno respinto.

La stella dell’Illini Kasparas Jakucionis è stata tenuta ai minimi stagionali in punti (tre) e minuti (nove) a causa di problemi di falli.

Il compagno matricola Will Riley è uscito dalla panchina per segnare nel primo tempo. Ha segnato 16 punti in otto minuti e ha concluso con 19.

Da asporto

Illinois: la squadra guidata dall’allenatore Brad Underwood ha offerto una prestazione impressionante con Jakucionis, un candidato alla lotteria del draft NBA 2025, in panchina per la maggior parte della partita.

Michigan State: Il difficile da accontentare Izzo deve dare merito ai suoi giocatori per aver recuperato da uno svantaggio a doppia cifra nel primo tempo contro una delle migliori squadre dei Big Ten.

Un momento cruciale

Alla panchina dell’Illinois è stato fischiato un fallo tecnico per aver discusso una chiamata con 3:18 rimasti e Fidler ha effettuato due tiri liberi per dare al Michigan State un vantaggio di sei punti.

Statistica chiave

Jakucionis era 1/3, mancata produzione per errori.

Prossimo

Il Michigan State gioca al Rutgers sabato e l’Illinois ospita il Maryland giovedì sera.

Rapporto dell’Associated Press.

(Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account FOX Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ricevere quotidianamente una newsletter personalizzata .)

SEGUIRE Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua esperienza FOX Sports Basket universitario Spartani dello stato del Michigan L’Illinois sta combattendo per l’Illinois