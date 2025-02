Benfica vs. Mônaco Como ficar, Broadcast Live, Probabilidades: 18 de fevereiro de 2025 Seleções da Liga dos Campeões da UEFA

Benfica Will House Mônaco Na segunda seção da fase de eliminação da Liga dos Campeões da UEFA na terça -feira em Paramount+. Benfica derrotou o Mônaco, por 1 a 0, na primeira mão na quarta-feira, atrás do gol de Vangelis Pavlidis aos 48 minutos. vitória sobre Nantes Na Ligue French 1, ele joga no sábado. Transmitir a partida ao vivo no Paramount+, que agora pode tentar gratuitamente durante os primeiros sete dias quando você se registra aquie pegue a análise completa na rede CBS Sports Golazo.

Como ver o Benfica vs. Mônaco

Mônaco vs. Benfica Data: terça -feira, 18 de fevereiro

Mônaco vs. Benfica: 15:00 ET

UEFA Campeões CEÇÕES PARA BENFA VS. Mônaco

Antes de ajustar o jogo de terça -feira, você precisa Veja as seleções da Liga dos Campeões do Jon Eimer Football Expert. Eimer é um betler de alto volume que tem um vasto conhecimento de ligas e jogadores em todo o mundo. Desde que ele ingressou na Sportsline, ele cobriu a Premier League inglesa, a Série A, a FA Cup e muito mais. O Handicapper, com sede em Indiana, compilou um recorde de 260-133-1 com mais de 90 unidades de lucro para sua comunidade em várias plataformas em uma seção recente de dois meses.

Para Mônaco vs. Benfica, Eimer está apoiando a segunda metade para ter mais objetivos marcados para um pagamento de -110 (risco de US $ 110 para ganhar US $ 100). Os dois tiveram um primeiro tempo sem gols em seu primeiro confronto antes de Pavlidis atrasar no início do segundo tempo e o Benfica confiou em um esforço defensivo a partir daí. Com o Benfica que já tem a liderança agregada, Eimer espera que eles saam com um começo físico e defensivo. O Benfica está empatado pela menor quantidade de gols permitidos (18) no primeiro jogo da liga.

Uma primeira metade física e frustrante pode levar a Mônaco precisar jogar de forma mais agressiva à medida que o tempo se desenrola e isso também pode criar oportunidades de pontuação tardia para o Benfica em contra -ataques. Mônaco vem de uma vitória por 7-1, onde cinco de seus gols marcaram no segundo tempo. Cada um dos últimos quatro jogos de Mônaco teve mais gols marcados no segundo tempo e o Benfica marcou no segundo tempo em cada uma de suas vitórias consecutivas de 1-0.

“Se este jogo terminar de 0 a 0, esse é um resultado perfeito para os anfitriões que ainda avançariam”, disse Eimer à Sportsline à Sports. “Atualmente, o Benfica tem a melhor defesa ao longo da primeira liga do jogo nacional e é uma das quatro equipes do jogo da liga que tiveram uma média de menos de um gol por jogo admitido”. Transmitir o jogo aqui E veja a cobertura completa do futebol na CBS Sports Golazo Network.

