Benfica x Barcelona como assistir, transmissão ao vivo, probabilidades: 21 de janeiro de 2025, escolhas da UEFA Champions League pelos principais especialistas

A acção da UEFA Champions League continua com potência portuguesa Benfica boas-vindas aos gigantes espanhóis Barcelona na terça-feira o Supremo+. O Benfica está a lutar para traduzir o seu sucesso doméstico para a UCL, embora tenha tido um ataque potente antes do jogo de terça-feira. Enquanto isso, o Barcelona está em segundo lugar na classificação da La Liga e da UCL e está invicto há cinco jogos consecutivos em todas as competições. Transmita o jogo ao vivo na Paramount+, que agora você pode experimentar gratuitamente durante os primeiros sete dias inscrevendo-se aqui.e veja a análise completa na CBS Sports Golazo Network.

O início do jogo no Estádio da Luz, em Lisboa, está marcado para as 15h00 (hora de Leste). As últimas odds para Benfica vs. O Barcelona lista os visitantes como +120 favoritos (arrisque $ 100 para ganhar $ 120) na linha do dinheiro de 90 minutos, com o Benfica como +195 azarões. Um empate custa +280 e o acima/abaixo do total de gols é de 3,5.

Como assistir Barcelona x Benfica

Data do Benfica vs. Barcelona: terça-feira, 21 de janeiro

Benfica v. Horário de Barcelona: 15h (horário do leste dos EUA)

Transmissão ao vivo do Benfica x Barcelona: Supremo+ (Ganhe sete dias grátis)

Seleções da UEFA Champions League para Barcelona x Benfica

Antes de assistir ao jogo de terça-feira, você deve Veja as escolhas do especialista em futebol Jon Eimer para a Liga dos Campeões. Eimer é um apostador de alto volume que possui amplo conhecimento de ligas e jogadores de todo o mundo. Desde que ingressou na SportsLine, ele cobriu a Premier League inglesa, a Serie A, a FA Cup e muito mais. O handicapper baseado em Indiana compilou um recorde de vitórias de 260-133-1 com mais de 90 unidades de vitórias para sua comunidade em múltiplas plataformas durante um período recente de dois meses.

Para Benfica vs. Barcelona, ​​​​​​Eimer apoia marcar menos de 3,5 gols para obter um pagamento de -125 (arrisque $ 125 para ganhar $ 100). O Benfica tem lutado para marcar na UCL, contentando-se com um empate sem gols contra Bolonha e manter o placar limpo contra o Bayern de Munique. Porém, ele marcou três ou mais gols em três dos últimos quatro jogos em outras competições, o que pode aumentar sua confiança. Também limitaram o Bayern a apenas um golo, mostrando que podem bloquear ataques poderosos.

No entanto, pode ser difícil marcar contra o Barcelona, ​​​​já que os Blaugrana estão derrotando seus adversários da UCL por 21 a 7 antes da partida de terça-feira. Os homens de Hansi Flick têm a melhor percentagem de vitórias fora de casa na La Liga (58%) e tentarão repetir esse sucesso no torneio de terça-feira. Transmita o jogo aqui e assista à cobertura completa do futebol na CBS Sports Golazo Network.

