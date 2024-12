Bengala aproveita o único gol de Robi Hansda para afundar Kerala na final

Este foi o 33º título do Troféu Santosh do Bengala.

Um gol de Robi Hansda quase à distância de um beijo nos descontos na final do Troféu Santosh de 2024 fez a diferença, quando os jogadores de Bengala Ocidental abraçaram e beijaram o cobiçado Troféu Santosh que mantiveram após sete anos, derrotando Kerala por 1 a 0 no Estádio Gachibowli em Hyderabad na terça-feira , 31 de dezembro de 2024.

Esta vitória marcou o 33º título do Troféu Santosh do West Bengal no Campeonato Nacional de Futebol, mas o impulso emocional que o triunfo gerou foi inesquecível.

Hansda, atacante prolífico, marcou seu 12º gol na 78ª edição do torneio Troféu Santosh, mudando drasticamente o resultado da final. Ele enlouqueceu de alegria ao marcar o gol da vitória e tirou a camisa para comemorar, ato que lhe rendeu imediatamente o cartão amarelo.

No entanto, a reserva não impediu Hansda de conquistar dois prêmios individuais importantes do torneio Santosh Trophy – o prêmio de Jogador do Jogo Tulsidas Balaram e o Prêmio de Jogador do Torneio Peter Thangaraj. Dada a forma como Hansda assumiu as responsabilidades da sua equipa desde o primeiro dia, era impossível pensar noutro candidato a estes prémios.

Quando a partida parecia caminhar para a prorrogação ou para a disputa de pênaltis, a defesa de Kerala foi pega completamente desprevenida aos 90+4 minutos. O atacante Manotos Maji cabeceou para a área após receber um lob da esquerda. O zagueiro do Kerala, Adil Amal, cometeu um erro e Hansda, que se posicionou bem dentro da área, a poucos metros do goleiro Hajmal S, colocou a bola na rede, provocando grandes comemorações no banco de Bengala Ocidental.

Final acirrada do Troféu Santosh 2024

No geral, a final do Troféu Santosh não foi uma partida para ser lembrada pela qualidade. Ambas as equipes foram cautelosas na abordagem desde o início e não conseguiram testar os goleiros adversários de forma significativa. O Bengala Ocidental foi muito prejudicado pela ausência do seu principal atacante, Naro Hari Shrestha, devido a uma lesão, o que mitigou muito a sua capacidade de ataque. Eles confiaram principalmente em cruzamentos das laterais, o que não representava uma grande ameaça para a defesa de Kerala.

Kerala, por outro lado, adoptou uma estratégia cautelosa, mas ocasionalmente acelerou com contra-ataques. No entanto, seus esforços careciam de precisão, pois faziam chutes elegantes, tentavam dribles rápidos e faziam cruzamentos rasteiros que não tinham a força necessária.

O técnico do West Bengal, Sanjoy Sen, expressou seu orgulho em trazer o Troféu Santosh de volta a Calcutá depois de sete anos. “Em Bengala o importante é ganhar o Troféu Santosh. Terminar em segundo lugar seria considerado um fracasso. Então, eu estava ciente da pressão, mas aceitei o desafio. Tínhamos uma equipe completamente jovem, mas eles tiveram um desempenho incrível ao longo do torneio. Parabéns aos meus meninos por fazerem um ótimo trabalho.”

Hansda, que se tornou o artilheiro do Troféu Santosh com 12 gols, expressou sua felicidade por contribuir para o sucesso do estadual. “Poder marcar o gol da vitória é uma grande vantagem para mim. “Dedico esta vitória ao meu pai”, disse ele.

