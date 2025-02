Bengala Ocidental Clinch Ouro de ouro no tênis de mesa

A Bengala Ocidental estabeleceu seu domínio no tênis de mesa nos Jogos Nacionais 2025.

Em uma emocionante exposição nos Jogos Nacionais de 2025 em Uttarakhand, a Bengala Ocidental saiu vitoriosa nos eventos da equipe de tênis de mesa masculina e feminina, garantindo medalhas de ouro em ambas as categorias. A equipe masculina derrotou Maharashtra por 3 a 0 na final, enquanto a equipe feminina venceu Maharashtra por 3-1 para reivindicar o primeiro pódio.

Final da equipe feminina:

A final começou com Sutirha Mukherjee, do oeste de Bengala, enfrentando a suástica Ghosh de Maharashtra. Em uma batalha muito próxima, Mukherjee garantiu o primeiro ponto para sua equipe, vencendo com pontuações de 11-8, 6-11, 14-12, 2-11 e 11-5.

No segundo jogo, Diya Parag Chitale de Maharashtra rapidamente tomou represálias rapidamente, derrotando Ayhika Mukherjee do oeste de Bengala. Chitale dominou o jogo, vencendo decisivamente com pontuações de 12-10, 11-6 e 11-5, nivelando o empate.

No entanto, o oeste de Bengala recuperou o impulso no terceiro jogo. Poymantee Baisya enfrentou Taneesha Sanjay Kotecha de Maharashtra e foi vitoriosa após uma partida muito disputada, vencendo com pontuações de 11-8, 11-7, 6-11 e 11-6.

A partida final da equipe feminina viu Ayhika Mukherjee voltar para a mesa, desta vez contra a Swastika Ghosh. Mukherjee continuou o forte desempenho de Bengala Ocidental, selando a vitória para sua equipe com pontuações de 11-8, 11-6 e 13-11.

Com essa vitória, a Bengala Ocidental reivindicou a medalha de ouro no evento de tênis de mesa da equipe feminina, mostrando sua capacidade e determinação ao longo da competição. Maharashtra lançou uma luta forte, mas finalmente ficou aquém em uma final contundente.

Fim da equipe masculina

A final masculina viu o oeste de Bengala dominar Maharashtra por 3 a 0 em um concurso unilateral. No primeiro jogo, Anirban Ghosh derrotou Jaish Amit Modi 11-7, 10-12, 6-11, 11-6, 11-4, dando à bengala ocidental uma vantagem precoce. Akash Pal estendeu a vantagem ao derrotar Regan Albuquerque por 11-5, 11-8, 12-10.

A vitória foi selada quando Souv Saha derrotou Chinmay Somaiya de Maharashtra 11-7, 11-8, 8-11, 11-6, garantindo uma varredura limpa para Bengala Ocidental. Com essa vitória, o oeste de Bengala disse que o ouro, Maharashtra se contenta com prata, enquanto Tamil Nadu e Telangana levaram as medalhas de bronze para casa.

Resultados da semifinal

Na categoria feminina, a Bengala Ocidental superou Delhi por 3 a 0 nas semifinais, enquanto Maharashtra derrotou Haryana por 3 a 0 para estabelecer o confronto final. No lado masculino, Maharashtra passou por Telangana por 3 a 0, enquanto Bengala Ocidental lutou além de Tamil Nadu por 3-2 em um encontro emocionante.

Ação mista de duplas e duplas

As duplas de duplas e duplas duplas foram testemunhas de intensa competição. In the doubles of the women’s finals, Maria Rony and Pranati P. Nair defeated Tripti Purohit and Sahana Murthy 11-8 of Karnataka, 11-1, 11-7, while Jaiswal Namna Namna and Khyati 4hyati of Gujarat de Gujarat and Oishiki Joradar Overcame Superar. -11, 8-11, 11-7, 6-11.

Nas pré-montagens de duplas mistas, as barragens de Tamil Nadu e Shriya derrotaram Saksham Mittal e Aditri Bhardwaj de Uttarakhand 13-11, 11-9, 11-9. Shivjeet Singh Lamba e Lakshita Narag de Delhi superaram Aarav Negi e Lagan 11-4, 11-8, 11-5.

Bengala Ocidental continuou sua impressionante corrida dupla mista, com Anirban Ghosh e Ayhika Mukherje batendo Akash Gupta por Uttarakhand e Khayati Pandey 11-3, 11-7 11-7 11-7 11-7 11-7 11-7, 11- 11- 7, 11-7 Outro casal de Bengala, Souv Saha e Prapi Sen triunfaram sobre Gautam Dhruvant e Vidushi Joshi por Uttarakhand, 11-7, 15-13, 11-4.

Sudhanshu Maini e Vanshika Bhagwan, de Delhi, também exibiram resiliência ao superar Siddhesh Mukund Pandey de Maharashtra e Priya Priya Varikar em um conjunto de cinco sets. Nos pré-quartos de dois quartos, Sougata Sarkar e Rohit Chakraborty de Bengala foram para Saksham Mittal e Aarav Negi por Uttarakhand 11-4, 11-5, 11-9.

Com desempenho excepcional nos eventos da equipe e uma forte presença em duplas e partidas duplas mistas, o oeste de Bengala estabeleceu seu domínio no tênis de mesa nos 38 Jogos Nacionais. Os próximos eventos individuais prometem concursos ainda mais emocionantes.

