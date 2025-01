Bengals contrata o coordenador defensivo do Notre Dame, Al Golden, para o mesmo cargo em Cincinnati

A posição de coordenador defensivo do Cincinnati Bengals está aberta há mais de duas semanas, mas não houve muita movimentação em uma possível contratação e agora sabemos o porquê: o time estava esperando o Notre Dame terminar sua temporada. Cincinnati está contratando o coordenador defensivo do Fighting Irish, Al Golden, CBS Sports/247Sports Reportagem do repórter nacional de futebol universitário Matt Zenitz.

O técnico do Bengals, Zac Taylor, conhece Golden, que atuou como técnico dos linebackers do Bengals por duas temporadas (2020-21) antes de assumir o cargo de coordenador defensivo no Notre Dame. A posição de coordenador defensivo de Taylor ficou vaga em 6 de janeiro, quando Taylor tomou a decisão de demitir Lou Anarumo. Nos 16 dias desde então, os Bengals realizaram apenas duas entrevistas conhecidas, e ambas foram realizadas nas primeiras 48 horas após a busca. o primeiro chegou em 7 de janeiro com o ex-coordenador defensivo dos Raiders, Patrick Graham e o segundo um veio em 8 de janeiro com o coordenador defensivo do Patriots, DeMarcus Covington.

Após a entrevista de Covington, a busca foi silenciosa, levando a muitas especulações de que os Bengals estavam esperando que seu candidato ideal estivesse disponível, e descobriu-se que era esse o caso. Com Notre Dame tocando no futebol universitário Campeonato Nacional de Playoffs na segunda-feira, Golden não estaria disponível para uma possível entrevista com o Bengals até depois do jogo, que o Fighting Irish acabou perdendo para o Ohio State por 34-23.

Na verdade, Golden foi questionado sobre a posição do Bengals em 18 de janeiro, mas ele não teve muito a dizer.

“É uma honra ter seu nome mencionado por causa do sucesso do time. Mas não pela hora ou local”, disse Golden. através da Raposa 19.

Durante a temporada de 2024, Notre Dame cedeu apenas 14,3 pontos por jogo, ficando em segundo lugar nacionalmente. O Fighting Irish também ficou entre os 10 primeiros em total de jardas cedidas, cedendo uma média de apenas 298,3 jardas por jogo.

Golden, 55, trocou o Bengals por Notre Dame depois de Cincinnati Super Bowl Ele perdeu no LVI e agora deixará o Fighting Irish para retornar a Cincinnati após uma dura derrota no jogo do campeonato contra o Notre Dame.

O Bengals vai adquirir um cara com muita experiência como treinador. Golden atuou como técnico principal de dois times universitários diferentes, com passagens de cinco anos em Temple e Miami (Flórida).