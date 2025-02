Bengals planeja colocar a gravadora em Tee Higgins pelo segundo ano consecutivo, mas observando um contrato de longo prazo: relatório

O Cincinnati Bengals, Tee Higgins, deve jogar sob o selo da franquia pela segunda temporada consecutiva, Relatórios do SI.com. Segundo relatos, o rótulo será a versão não exclusiva, o que significa que outras equipes ainda poderiam assinar, mas dariam a Cincinnati duas seleções de draft da primeira rodada.

No entanto, parece haver uma diferença na abordagem da equipe com Higgins para a próxima temporada em comparação com o ano passado. Ao contrário do contrato anterior com o profissional de cinco anos, os Bengals pretendem assinar Higgins para um acordo de longo prazo depois de rotulá -lo, de acordo com É James Rapien para se.

As duas partes têm de 18 de fevereiro a 4 de março para negociar um contrato antes de decidir aplicar o rótulo da franquia.

Higgins, 26 anos, teve 73 recepções (em 109 objetivos) para 911 jardas e 10 touchdowns para Cincinnati na última temporada. Estava limitado a 12 jogos (nove aberturas) devido às lesões nos isquiotibiais, no Quad e no tornozelo.

Em cinco temporadas no Bengals, Higgins pegou 330 passes para 4.595 jardas e 34 touchdowns, proporcionando uma poderosa ameaça de recepção para o marechal de campo Joe Burrow, juntamente com a melhor memória Ja’mar Chase. Foi a segunda rodada de Cincinnati (nº 33 em geral) de Clemson.

Tanto Burrow quanto Chase foram Vocal em seu apoio por trazer Higgins de volta e bloqueá -lo a longo prazo.

“Você não quer ter o hábito de deixar os grandes jogadores deixarem o prédio”. Burrow disse Depois que a temporada terminou. “Tee é um ótimo jogador e um cara que faz tudo da maneira certa. Ele trabalha muito para isso … ele é uma pessoa única, um jogador único da sua espécie”.

“Não posso deixar isso sair do prédio.” Dois minutos do nosso vídeo Tee Higgins nesta temporada e sua capacidade de fazer jogadas de monstros. Um carretel excelente para Joe Burrow trazer para o escritório principal. #Bengals @Fox19 pic.twitter.com/temqlwaxv5 – Jeremy Rauch (@Fox19Jeremy) 6 de janeiro de 2025

Higgins também Agentes recentemente alterados E agora é representado pelo Rocky Arceneaux, que também representa Chase.

Uma gravadora de franquia garantiria a Higgins um salário de US $ 26,18 milhões até 2025, a média dos cinco salários mais altos na última temporada entre os receptores abertos. Outra equipe poderia tentar assinar Higgins com um contrato de longo prazo e provavelmente está interessado. No entanto, qualquer equipe que assinou Higgins durante a rotulagem teria que desistir de duas seleções da primeira rodada se Cincinnati não correspondesse à oferta do contrato.

Na última temporada, Higgins venceu Um salário de US $ 21,8 milhões Sob o rótulo da franquia.