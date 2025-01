Bengals WR Jermaine Burton supostamente acusado de agredir mulher, nenhuma acusação apresentada

O ano de estreia de Jermaine Burton foi um desastre absoluto. (Foto de Cooper Neill/Getty Images)

O wide receiver novato do Cincinnati Bengals, Jermaine Burton, foi acusado de agressão na semana passada por uma mulher com quem ele estava namorando, que se recusou a prestar queixa. de acordo com o Cincinnati Enquirer.

O incidente foi supostamente relatado na manhã de 30 de dezembro, meses depois que Burton e a mulher começaram a namorar em setembro. De acordo com boletim de ocorrência obtido pelo Enquirer, a mulher disse que os dois começaram a discutir no apartamento da mulher antes de sair à noite, após o que Burton a encontrou novamente no apartamento, perseguiu-a para dentro, danificou seu telefone e a agrediu, o que incluía asfixia.

A mulher teria alegado que Burton também colocou uma faca em seu pescoço e ameaçou se matar antes de sair. O conteúdo de sua ligação para o 911, por meio do Enquirer:

“Ele não me deixou entrar. E me estrangulou (ininteligível) no corredor”, disse ela. “Ele bloqueou a porta para que eu não pudesse entrar e, quando entrei, ele me perseguiu escada acima. Ele invadiu minha casa. Ele quebrou meu telefone. Esta é a segunda vez que ele o quebrou no último mês. “

“Ele quebrou meu telefone. Ele me bateu e foi embora.”

Ela disse ao atendente da ligação para o 911: “Ele disse que ia se matar”. E acrescentou: “Ele é um narcisista. Ele é um manipulador”.

Burton teria desaparecido quando a polícia chegou ao local, enquanto a mulher sofreu ferimentos leves, mas não precisou de atenção médica. Ele também teria dito que queria apresentar queixa contra Burton, mas mudou de ideia.

O incidente ocorreu dias antes de o Bengals rejeitar Burton de viajar com o time para a final da temporada regular contra o Pittsburgh Steelers, em 4 de janeiro. A equipe emitiu a seguinte declaração ao Enquirer:

“Estamos cientes das informações sobre Jermaine Burton. Continuaremos avaliando à medida que reunimos detalhes adicionais e não faremos mais comentários neste momento.”

Os Bengals não disseram por que deixaram Burton em Cincinnati, mas circularam rumores suficientes de que ele abordou a situação na manhã do jogo, descrevendo as conversas como “mentiras”.

Quando os Bengals selecionaram Burton na terceira rodada do Draft da NFL de 2024, a escolha foi amplamente vista como uma aposta de que seus problemas fora do campo não atrapalhariam seu talento prodigioso.

Burton venceu um campeonato nacional na Geórgia antes de se transferir para o Alabama, onde continuou a se tornar um talento óbvio da NFL. Houve bandeiras vermelhas, no entanto, principalmente quando ele foi flagrado em vídeo dando um soco em um torcedor do Tennessee enquanto torcedores dos Voluntários corriam para o campo após derrotar o Alabama. Ele era visto como um potencial jogador do primeiro turno, mas os times da NFL hesitaram em selecioná-lo no primeiro turno.

Os Bengals o selecionaram com a 80ª escolha geral, claramente com a intenção de criar um substituto potencial para o wide receiver do Pro Bowl, Tee Higgins, caso ele saísse como agente livre.

Não demorou muito para que a escolha começasse a parecer questionável. Burton fez algumas jogadas impressionantes na pré-temporada, mas o Enquirer observa que ele caiu na tabela de profundidade porque seus companheiros de equipe e treinadores não acreditavam que ele conhecesse o manual bem o suficiente, a tal ponto que o quarterback do Bengals, Joe Burrow, disse que o novato precisava ” fique no lugar.” o manual” após o primeiro jogo da pré-temporada.

O tempo de jogo de Burton foi, na melhor das hipóteses, esporádico durante as primeiras sete semanas da temporada, registrando dois gols em 25 jogadas no total. Ele viu um pouco mais de ação no meio da temporada, mas não marcou um único gol após a semana 11. No entanto, ele encontrou trabalho para devolver os chutes.

O técnico do Bengals, Zac Taylor, até repreendeu Burton no meio da temporada, dizendo que ele precisava “lidar com os negócios da maneira certa” depois que o recebedor marcou um zero saudável na Semana 9. Ele acabou registrando 107 jardas recebidas em 14 alvos em seu ano de estreia.

Além da acusação de agressão, Burton também é supostamente enfrenta despejo de seu apartamento. A melhor coisa que pode ser dita sobre seu ano de estreia é que acabou.