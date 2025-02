Bengaluru FC vs Jamshedpur FC, notícias, previsão e visão anterior

Os Blues procurarão se vingar dos mineiros vermelhos.

Quando a temporada de 2024-25 da Super Liga da Índia (ISL) entra na 21ª semana, o Bengaluru FC terá como objetivo rejuvenescer sua temporada com uma vitória de declaração contra o Jamshedpur FC. Popularmente conhecido como ‘The Steel Derby’, o jogo promete ativar uma rivalidade com as duas equipes que buscam a classificação dos playoffs da ISL.

Uma história de duas equipes, que entraram no ISL juntas e também compartilham uma rivalidade rica, a recente iteração do jogo adiciona uma camada adicional de intensidade com Jamshedpur, deixando os vencedores no acessório reverso. O estádio Sree Kantera, a casa do Blues, testemunhará um confronto entre dois lados interessados ​​em selar seu futuro dos playoffs da ISL.

Os fãs podem esperar um jogo emocionante de duas partes, com os dois treinadores interessados ​​em demonstrar um ponto com uma vitória impressionante.

As apostas

Bengaluru FC

Os Blues, sob Gerard Zaragoza, caíram de seu impulso vencedor e atualmente se sentem muito perto de cair dos seis primeiros pontos. Com oito vitórias e sete derrotas, sua campanha foi manchada por inconsistência. Sua recente derrota por 3-2 contra o Punjab FC mostra uma equipe que luta para encontrar a consistência no final da temporada.

Tendo já garantido vitórias em lugares desafiadores, como Calcutá, Kochi e Chennai, o Bengaluru FC espera que eles tenham um bom resultado em casa. Uma vitória será essencial para o Blues, enquanto procura selar seu local de classificação com cinco jogos para viajar.

Jamshedpur FC

Depois de desfrutar de uma de suas melhores aberturas em uma campanha indiana da Super League, ele atualmente se sente em terceiro na tabela de pontos. Com apenas seis pontos separando -os de seus próximos oponentes, o Bengaluru FC e um jogo na mão, a equipe de Khalid Jamil está pronta para capitalizar essa oportunidade crucial. Uma vitória os aumentaria em segundo lugar, melhorando a diferença de seus objetivos e reforçando suas quatro ambições entre as primeiras.

Apenas com uma dura vitória por 3-1 sobre o FC Goa, os mineiros vermelhos estarão no vermelho vermelho e procurarão levar esse impulso vencedor. Enquanto se preparava para colidir com o Bengaluru FC em Sree Kanterava, o jogo será um ótimo fora de casa para a equipe de Jamil.

Equipe e notícia de lesões

O Blues terá um lado completamente em forma e disponível para o próximo jogo.

Khalid Jamil também terá o luxo de escolher sua melhor combinação de jogadores de um lado completamente e disponível.

De frente para o registro de face

Total de correspondências – 18

Bengaluru FC vence – 09

Jamshedpur FC vence – 05

Sorteios – 04

Alinhamentos previstos

Bengaluru FC (4-3-3)

Gurpreet Sandhu (GK); Nikhil Poojary, Rahul Bheke, Chinglensana, N Singh; Alberto Noguera, P Capo, Suresh Wangjam; Ryan Williams, Jorge Pereyra Diaz, Sunil Chhetri

Jamshedpur FC (4-2-3-1)

Gomes albino (GK); Nikhil Barla, praticando Caud, Lazarus Circovic, Md Uvais; O rei de Tachikawa, Sourne Das; Imran Khan, Javi Hernand, MD Heal; Javi Severion

Jogadores para olhar

Sunil Chhetri (Bengaluru FC)

O capitão do Blues Club alcançou 11 gols para a temporada após seu gol de consolação contra o Odisha FC. Apesar de ficar sem gols em seu último jogo contra o Punjab FC, Chhetri deu um passo à frente quando seu time ligou para seu número repetidamente.

Embora sua lendária carreira pareça chegar ao fim, Chhetri ainda tem fome na frente do gol e será uma ameaça contra Jamshedpur. Com um gol no domingo, o ano de 40 anos poderia tentar novamente por que ele ainda é o homem de Bengaluru.

Rei Tachikawa (Jamshedpur FC)

Rei Tachikawa tem dois gols e uma assistência na ISL nesta temporada (cortesia: ISL Media)

O samurai japonês de Shizuoka trouxe uma onda de transformação para o Jamshedpur FC desde que ingressou na Super Liga Indiana em 2023. Tendo aperfeiçoado suas habilidades no exterior em ligas mais competitivas, sua viagem reflete resiliência e crescimento. Tachikawa, um dos poucos jogadores contratados da temporada anterior, tornou -se um número fundamental para os mineiros vermelhos nesta temporada.

Conhecida por seus objetivos e carreiras dinâmicas, a Tachikawa revitalizou a habilidade de ataque de sua equipe. Sua versatilidade e experiência fazem dele um ativo crucial, especialmente reuniões de alto risco contra oponentes formidáveis ​​como o Bengaluru FC. Como Jamshedpur FC Eye Key Victorias, a compostura e o estilo de Samurai serão, sem dúvida, fundamentais para aumentar suas ambições adiante.

Você sabia?

O Bengaluru FC e o Jamshedpur FC fizeram seu início em ISL juntos na temporada 2017-18.

A última vitória do Jamshedpur FC contra o Bengaluru FC foi em 2020.

Quando o Bengaluru FC lidera 1-0 em casa, eles ganham 90 % de suas partidas.

Quando o Jamshedpur FC leva 0-1 fora de casa, eles ganham 75 % de seus jogos.

Detalhes da transmissão

O partido da Super League Indian 2024-25 entre o Bengaluru FC e o Jamshedpur FC ocorrerá no Sree Kanterava Stadium no domingo (9 de fevereiro).

Começará às 19:30 ISTH. O jogo será morado no Sports 18 e estará disponível para transmitir no Jio Cinema. Os espectadores internacionais também podem ver o jogo no aplicativo Onefootball.

