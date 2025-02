Best Super Bowl 2025 PROP BETS, Chris prevede "Orso" Fallica – Parte 2

Chris Fallica Specialista in valigia di volpe

Ecco i miei secondi oggetti di scena e scommesse sul Super Bowl Lix di domenica con Fox, e mi sono reso conto che stavo trattenendo il tema.

No, non lo sto facendo per essere carino. Mi piacciono molto queste commedie.

E a chi non piace la soddisfazione immediata? Soprattutto dalla parte opposta!

Ci immergiamo.

Parte II

Juju Smith-Schuster Ogni volta che TD: +550

Juju Smith-Schuster O16.5 Yards di accoglienza

Sappiamo in questi Super Bowl che è una grande storia che è Masters completamente casuale che trovano la zona terminale – vedi Mekole Hardman, MVS, Kadarius Tonyy, Skyy Moore e Damien Williams. Quindi lanciamo un tikka Smith-Schuster addestrato, che aveva 101 articoli in KC nell’ultima stagione completa e ha qualcuno in Patrick Mahomes.

Il mio collega Geoff Schwartz ha parlato della perdita di Nakobe Dean, che è davvero qui, e Juju potrebbe essere un beneficiario di alcuni dei Burk Oren abbinati. Dobbiamo cercare di essere un po ‘diverso dal pensiero del gruppo, e questo è un posto dove tutti giocano.

Saquo Barkley Run più lungo U25.5 yard: -130

Ho già detto che Barkley era inferiore a 4,5 metri nel suo primo trasporto e lo supportava nel moncone più lungo di Barkley a 25,5 yard. Draftkings era un posto solitario che ho visto con un 25,5, anche se un po ‘più alto.

La prima punizione per il gioco si chiamava Kansas City: -115

Anche se non sappiamo quale squadra ottiene prima la palla, uso poca logica e dico che i maestri sono una squadra chiamata prima punizione. La loro miscela offensiva ha creato alcuni problemi e tutti ci aspettiamo che i Maestri lancino la palla più di Filadelfia. Mi conclude che abbiamo maggiori probabilità di vedere la frase di arresto in KC Pass rispetto ai giochi che eseguono Philly. E abbiamo anche visto Mike Caliento lottare anche in alcuni giochi di corsa.

Skiping TDS nel Super Bowl Lix più grande degli obiettivi di sabato Real Madrid vs. Atlético Madrid: -140

Ora roba divertente.

È una partita enorme in cima all’installazione di La Liga sabato, quando il Real Madrid ha ospitato l’Atlético Madrid. In genere, la squadra di Diego Simeone non dà molti gol in grandi partite, e penso che sarebbe abbastanza felice dopo essere uscito da questo punto dal campo di casa dell’atleto.

Durante l’ultimo incontro di 11 Liga, abbiamo visto due goal o meno gol quando abbiamo visto tre gol e abbiamo visto quattro gol. Quindi le probabilità sono che non vediamo molti obiettivi qui.

Trovo giusto aspettare i tre TD nel Super Bowl, il che probabilmente significherà la posizione peggiore e forse un profitto. E se otteniamo quattro cerchi TD, rende le nostre possibilità ancora migliori.

Super Bowl Lix Super 6: Chi vince il Super Bowl?

Matt Araiza Touchpack: +195

L’uomo di Braden Touchback: +235

Ci aspettiamo che queste squadre scendono nel quarto centrocampo, ma se guardiamo il quarto e il viaggio, allora non c’è davvero no.

Questi scommettitori così spesso cercano di diventare carini e scendere la palla all’interno della linea di 3 o 5 yard e prendere a calci la palla dritto nel terminale o semplicemente rotolarla per un pacchetto touch. Forse questo è un gioco che imparano a atterrare solo su 10 o semplicemente calciare dai suoi limiti, ma non ci fidiamo.

Giannis Antetokounmpo P+R+A vs. Phi -1/2 vs. Punti totali del Super Bowl

Antetokounmpo potrebbe andare contro i programmi Sixers domenica. Ha una media di circa 50 punti combinati, rimbalzi e assistente per partita durante la stagione, rendendolo leggermente più alto del numero totale di Super Bowl.

Attendo con impazienza un punteggio leggermente più basso di domenica a New Orleans e a seconda che Joel Embiid decida di giocare, possiamo vedere che Giannis va qualcosa 40/15/7 e mi sono sentito davvero bene per le mie possibilità.

TD Super Bowl più lungo Lix U39.5 Yard

Quando queste squadre si difendono, non sono sicuro che vedremo un grande gioco di punteggio. Aspettatevi che entrambe le squadre cerchi di mantenere tutto sotto, il che significa che i punti di punteggio richiedono un grande sforzo individuale.

Forse il mio svantaggio è nel Barkley sbagliato e si rompe a lungo, ma mi fido di Spags e KC per impedirgli di copiare altri 60 thread.

Super Bowl lix

Super Bowl Lix – Venendo da te febbraio 2025. Streaming Live & Free in 4K Tub Oppure vedi Fox (deve accedere a guardare).

Chris “The Bear” Fallica Ha coperto gli sport per quasi tre decenni. Il calcio universitario è stato la sua concentrazione, ma gode anche di NFL, calcio, golf, tennis, MLB, NHL e corse di cavalli, con poste “casuali” in tali eventi. Chris ha recentemente vinto il Circa Football Invitational e si è classificato tra i primi dieci della competizione di calcio Golden Nugget. È un qualificatore multiplo per il campionato Harm NHC. Ricorda: “Meno scommetti, più perdi quando vinci!” Seguila su Twitter @Chrisfallica.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox SportsE segui i campionati, le squadre e i giocatori per ottenere una newsletter personale ogni giorno!