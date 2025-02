Best Super Bowl Ads, 2025

Le teste di Kansas City stanno cercando di fare la storia mentre prendono la serie Philadelphia Eagles Super Bowl LIX (domenica, 18:30 ET FOX). Ma il calcio non è l’unico a godersi la domenica del Super Bowl.

Molte delle pubblicità più memorabili dell’anno sono la prima di domenica. Quando il gioco è l’evento più visto dell’America ogni anno, le aziende tirano fuori le stelle e sono creative nel miglior modo possibile.

Nel corso degli anni ci sono diverse pubblicità iconiche del Super Bowl nel corso degli anni. Ce ne saranno altri da aggiungere quest’anno? Alcune aziende hanno già pubblicato il loro annuncio per il Super Bowl LIX. Guardiamoli presto.

Quando Sally ha incontrato Hellmann

Se hai intenzione di far rivivere la scena “Quando Harry ha incontrato Sally …” Super Bowl Ad, deve essere una scena al Katz Del. Nell’annuncio del Super Bowl di Hellmann, Meg Ryan ha rinnovato il suo ruolo Sally e ha apprezzato i suoi panini mentre metteva Mayo lì.

“Questo è reale”, ha deriso Billy Crystal.

“Ora è un panino”, rispose Ryan.

Sydney Sweeney lasciò cadere la linea iconica dal locale: “Ho quello che ha”.

Gli annechini sono tornati a Dunkin

Quando gli schiacciamenti hanno rivelato il Super Bowl dell’anno scorso, Dunkin ‘li ha riportati indietro quest’anno. Questa volta, Ben Affleck e Casey Affleck hanno reclutato il Massachusetts Jeremy Strong per unirsi a loro. Ma l’attore del metodo era radicato nei chicchi di caffè, bullismo che sta arrivando quella seconda parte del negozio.

Veloce e Häagen-Dazs

Nella prima pubblicità del Super Bowl, Häagen-Dazs ha esortato il franchising “veloce e furioso” per aiutarlo al livello successivo. Mentre il personaggio di Vin Diesel accelera, Michelle Rodriguez ha tirato Häagen-Dazi per curare i suoni. Ludacris si avvicinò alla coppia e chiese: “Che ne dici di una vita veloce?”

“Non oggi”, rispose la bottiglia Vin Diesel.

Muppets usa Booking.com per le loro vacanze

Ognuno ha preferenze diverse per la loro vacanza ideale. Booking.com ha introdotto che Kermit, Miss Piggy, Animal e Statler & Waldorf Show dove vogliono andare alle loro vacanze.

Gordon Ramsey Chef per Strangers ma non il tipo che pensi per Hexclad

Quando la nuova specie aliena arrivò a Alien 51, la star di “Hell’s Kitchen” di Fox fu invitata a cucinare gli alimenti descritti. Poiché Ramsey era circondato da stranieri, si preparò per lo chef con Heksaclad. Ma fu sorpreso di vedere che la sua cucina era Pete Davidson, nessuna creatura.

“Tutti i personaggi famosi sono stranieri”, ha detto Davidson.

“Non lo sono”, ha detto Ramsey.

“Voglio dire, come personaggi davvero famosi”, ha risposto Davidson ottenendo una risata dalle creature.

Walter Goggins va a GoDaddy

Goggins va all’annuncio del Super Bowl di GoDaddy, come di solito non sa cosa fa quando interpreta determinati ruoli. Né può usare una piccola impresa. Quindi attira l’aiuto di Airon di GoDaddy, che utilizza AI, aiuta a creare un sito Web per la sua compagnia Walton Goggins Goggle Glass.

Shane Gillis, Post Malone usa Bud Light portata in una festa chiusa in vita

Gillis e il cantante di successo si godono la birra Bud Light all’inizio dell’annuncio del Super Bowl prima che il vicino chieda loro se potevano vivere la sua festa. Due barili della festa del cortile del loro vicino prima che la pulizia fogliare usi lattine di gemme per il quartiere.

“Queste birre sono una metafora per l’invito”, ha detto Gillis noiosamente.

Alla fine, la maggior parte del quartiere arriva nel vicolo cieco, tra cui Peyton Manning.

Budweiser riporta Clydesdales

Ancora una volta, Clydesdales è stato introdotto nell’annuncio del Super Bowl di Budweiser. Quest’anno, il giovane puledro dimostra il suo valore acquisendo Keg, che è caduto a destinazione a destinazione, viaggiando da solo per una lunga distanza per salvare la giornata.

Doritos

La pubblicità di Doritos Super Bowl è stata il risultato di una competizione di fan. I vincitori Dylan Bradshaw e Nate Norell Direct Ads, che possono essere un incubo per molti Doritos. L’uomo combatte la sua borsa Doritos con gli stranieri prima di entrambe le parti è calma e godersi le patatine insieme.

Instacart porta le maschere di marca alla tua porta

Instacart ha sollevato l’editoriale per la sua pubblicità del Super Bowl, che aveva mascotte di Cheetos, Mr Clean, Kool-Aid, Energizer, Old Spice e altro ancora per arrivare alla porta prima di trasformarsi nei marchi che rappresentano.

Michelob Ultra Hustle

Quando la coppia più giovane arrivò al campo di pickleball con l’evento Michelob Ultra, gli attori Catherine O’Hara e Willem Dafoe li sfidarono alla birra. Gli attori hanno bruciato la coppia più giovane e hanno trovato la motivazione per continuare a giocare a palline di spike osservando quelli con Michelob Ultra.

O’Hara e Dafoe hanno colpito gli altri su Michelobs prima di colpire Randy Moss e Sabrina Iionscu. Infine, il duo ha vinto il Pickleball Championship – e molte Ultrasas Michelob.

I baffi volanti risparmieranno la giornata per quasi un giorno che ha bisogno di Pringles

Adam Brody corse da Pringles a una festa in cui si trovava e cercò di più. Invece di uscire per prenderne un po ‘, il signor P lo ha esortato a soffiare nella lattina.

Ha fatto i baffi per volare via da Nick Offerman, Andy Reid e James Harden e per Pringles Cans nel supermercato locale per far volare Brody. Tuttavia, le lattine di Pringles volavano verso la finestra e qualcun altro finì con i baffi di Harden.

Andy Reid in posa come modello a mano nella pubblicità Skechers

Il capo allenatore di Kansas City Managers il Super Bowl domenica è difficile da dimenticare. Oltre a allenare il gioco, Reid appare in diverse pubblicità del Super Bowl.

In effetti, Reid è la star dell’annuncio Skechers condividendo che le scarpe dell’azienda sono buone nelle sue mani perché non deve aumentare l’usura extra per influenzare la sua carriera come modello a mano.

David Beckham e altri David Beckham che condividono Stella Artois

Nell’annuncio del Super Bowl di Stella Artois, i suoi genitori hanno detto a una stella di calcio inglese che ha un fratello veramente gemello chiamato “Altro David Beckham”, che vive negli Stati Uniti.

Beckham decise di incontrare suo fratello gemello, interpretato da Matt Damon. Quando altri David Beckham introduce Beckham al calcio e ad alcuni punti di vista della cultura americana, un altro David Beckham mostra la sua abilità di calcio lanciando il calcio lontano.

Tuttavia, sono stati finalmente in grado di impegnarsi perché hanno scoperto che entrambi hanno bevuto gli Stellos.

Coors Light offre un incidente per aiutare lunedì

Molti di noi hanno a che fare con il Super Bowl il lunedì. Nella sua pubblicità del Super Bowl, Coors Light era pigro muovendosi lentamente facendo compiti dell’uomo da fotografare il lunedì. Ma Coors Light è arrivato a salvare la giornata creando una “custodia migliore” di birra per aiutarci a raffreddare.

I piccoli buff pazzi fanno volare le sopracciglia a disco Eugene

Pringles non è l’unico che ha fatto un annuncio con i capelli volanti. In Little Caesers, l’album ha provato i pazzi sbuffi della magia della pizza mentre camminava nella sua macchina. Dopo il morso, le sue sopracciglia volarono via come una colpa, viaggiando per la città e sbarcarono per un momento prima di tornare alla VE.

Matthew McConaughey combina i momenti della storia del calcio per il cibo per Uber Eats

In una recente pubblicità di Uber Eats, McConaughey ha detto a Christian McCaffrey che lo scopo del calcio è farci affamare. Nell’annuncio di Uber Eats Super Bowl, ha attraversato quasi 150 anni di storia del calcio per dimostrarlo. Ha fatto connessioni alimentari con diversi punti chiave nella storia del calcio, anche giocando a Peyton Manning per suggerire che l’iconico richiamo del quarterback era “Omaha! (Steaks)”.

Caratteristiche commerciali Martha Stewart, Greta Gerwig, Charli XCX, Kevin Bacon e Sean Evans.

Un compagno di caffè fa impazzire la lingua

Nella prima pubblicità del Super Bowl di Nestle Coffee, un ventilatore che osserva il Super Bowl, mette un compagno di caffè sul suo drink. Dopo il sorso, un po ‘di crema di schiuma fredda del compagno di caffè rimase nelle labbra superiori. Quando lo leccava, il concerto linguistico scoppiò.

Tom Brady e Snoop Dogg Standup for Odio

In una pubblicità seria, la Robert Kraft Foundation per combattere l’anti -semitismo ha presentato gli insulti simili a Brady e Snoop Dogg l’uno per l’altro prima che il messaggio dicesse: “Le cause di rabbia sono così stupide quanto suonano”.

“Amico, odio che le cose siano così male che dobbiamo renderlo commerciale”, ha detto Snoop Dogg a Brady.

Dove invia un messaggio incoraggiante alle ragazze nello sport

Per il secondo anno diretto, Dove usa le sue pubblicità del Super Bowl per cercare di promuovere ragazze e donne nello sport. Nell’annuncio di quest’anno, il bambino di 3 anni è felice di correre sul marciapiede.

“Tre alle 3, queste gambe sono inarrestabili. All’età di 14 anni, pensa di essere insopportabile”, il messaggio è stato letto durante l’annuncio. “1 per due ragazze che hanno lasciato sport sono criticati per il loro tipo di corpo. Cambiamo il modo in cui parliamo delle nostre ragazze.”

Niente può impedirci di goderci il rullo di pizza di Tonino

Tonino’s Pizza Rolls ha anche introdotto un alieno nella sua prima pubblicità del Super Bowl. Quando uno straniero si è goduto uno spuntino per la pizza con le persone prima di partire, sembrava essere gravemente ferito prima che dovesse andarsene. Gridarono tre bambini, ma i comici Tim Robinson e Sam Richardson continuarono a mangiare i loro rulli per pizza.

“È solo una parte della vita”, ha detto Robinson ai bambini.

