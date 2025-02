“Bet Beat Bad”: Gamecocks ’71 -Game Home Win Streak finisce

Columbia, Gamecocks della Carolina del Salita Staley è diventato chi indossa standard nel basket universitario femminile negli ultimi anni.

Hanno vinto due degli ultimi tre titoli nazionali, hanno guidato la nazione in più di dieci anni e vantavano le più impressionanti strisce vincenti del 20 ° secolo. Quattro vittorie consecutive di gamecock su UConn Huskies, tra cui uno dei campionati nazionali NCAA nel 2022, hanno ulteriormente rafforzato questo status.

Ma domenica pomeriggio in Columbia, nella Carolina del Sud, era come se Huskies ricampasse il nastro al 2000 e nel 2010 e facesse una dichiarazione sulla squadra di questa stagione. 7 UConn ha usato esibizioni vintage per strangolare il campione nazionale in carica 87-58, mettere in pericolo il mondo di basket e catturare la vittoria casalinga di Gamecocks ’71 -game.

La vittoria ha comportato la più grande vittoria sulla strada per qualsiasi programma di divisione, nonostante le prime cinque squadre dal 2009, quando Huskies ha distrutto in quel momento. 2 North Carolina. È anche la più grande perdita in casa di Gamecocks dal 2008, che è stato anche il tipo di permesso di Geno Auriemma e Huskies nella prima stagione di Staley al timone.

“Non so cosa accadrà oggi, ho detto prima della partita, ma penso che saremo una grande squadra del torneo NCAA perché è in loro”, ha detto Auriemma, “e ha funzionato oggi. Può funzionare ogni giorno?

Il gruppo di Staley in precedenza aveva perso l’ultima volta nella Colonial Life Arena nel dicembre 2020, due titoli nazionali. Per la prima volta da anni, i fan di Gamecocks si sono diretti a est nel mezzo del quarto trimestre con la Carolina del Sud da quasi 30 anni. “imbarazzante.”

“Avevano un modo con noi”, ha detto Staley. “Non sta cercando di trovare un rivestimento d’argento. Abbiamo ottenuto.

“Oggi siamo solo punk”, ha detto Popao, aggiungendo che la difesa di Gamecocks era “spazzatura” e i loro problemi sono stati causati. “Dobbiamo solo fare un lavoro migliore per fare sforzi ed essere mentalmente e fisicamente duri.”

Uconn, il campione nazionale di undici anni, è arrivato in Columbia e stava cercando una vittoria distintiva e in precedenza ha lasciato cadere Notre Dame, USC e Tennessee in questa stagione, che era sconvolta 10 giorni fa. Una classe che ha perso tre partite contro i rivali di AP è stata legata nelle ultime 30 stagioni e recentemente ha lavorato contro Huskies: non hanno vinto in Columbia dal 2018 o sconfitto Gamecocks dal 2021 e si sono scontrati per l’ultima volta a dicembre 2018 sulla strada cinque migliori.

Huskies, tuttavia, ha vinto la loro vittoria per la tenda della campagna del 2024-25 dominando quasi ogni aspetto del gioco, che ha portato i primi trimestri dalle 2:55 prima di mettere i piedi sul gas nel secondo. UConn è andato in pausa in anticipo 45-23, che ha indicato il più grande deficit della Carolina del Sud dal 2019 Sweet 16. Gamecocks è stato più vicino negli ultimi 20 minuti.

“Più di ogni altra cosa, oggi era ovvio che stavamo giocando per vincere”, ha detto Auriemma, “e non c’era nessuno”, spero che non lo faremo (no). “”

“Avevamo bisogno di dimostrare che non potevamo mai lasciarci andare per 40 minuti”, ha detto Azzi Fudd, che si è concluso con 28 punti con una partita alta. “Non l’abbiamo ancora fatto. Quindi è stato davvero bello vederci fare.”

UConn ha mantenuto lo slancio nel terzo trimestre per l’esplosione della seconda metà di Fudd. Il junior della camicia rossa, che ha perso quasi tutta la scorsa stagione con le lacrime di ACL, ha segnato 18 punti in questo periodo da solo e di notte è andato 6-10 fuori dalla gamma di 3 punti.

“È stato un grande momento per lei”, ha detto Auriemma. “Non suona da molto tempo, non è in questo scenario da molto tempo. E avere un gioco che aveva, è stato fantastico. Fa davvero molto per spostarlo in avanti “

UConn 13-per-28 dall’arco oltre il confine si trovava in netto contrasto con la sua clip del 26% che entrava in domenica contro le squadre dell’AP di valutazione. La Carolina del Sud, d’altra parte, è andata 3: 17 da Hluboká.

Huskies, tuttavia, ha anche sconfitto la Carolina del Sud nel loro gioco e ha dominato la battaglia riflessiva del 48-29 (la peggiore gamma riflessiva del programma dal 2009) e tenuto all’interno (36 punti di colore per pezzo).

Nel frattempo, Havoc UConn ha creato difensivamente, Huskies ha causato la pagamento di Gamecocks nell’attraversamento, dove hanno registrato 31 punti veloci sulla squadra di casa 12.

“Ho pensato alle tre cose, alla nostra riflessione, alla nostra transizione (difesa) e alla nostra offesa, è più vicino al perfetto come abbiamo avuto tutto l’anno”, ha detto Auriemma.

“Questo deve essere il nostro standard”, ha aggiunto Fudd.

È stata una settimana storica per i gamecock, ma non è un buon modo. Il 9 febbraio. Ora sette giorni dopo, i gamecock di Home Lane – il quarto più lungo della storia di DI – furono ripristinati a zero. Gamecocks ha perso due volte in tre partite nel marzo 2019 e le loro tre perdite sono la maggior parte dal 2020-2021.

“È ovvio che se perdi così, sta succedendo qualcos’altro che non si tratta solo di basket”, ha detto Staley. “Quindi abbiamo dovuto venire a tornare su di esso … Dobbiamo migliorare e lo saremo.”