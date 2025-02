Beterbiev-bivol 2: aggiornamenti in tempo reale, risultati e analisi della scatola

Artur Bereterbiev rende la prima difesa del suo innegabile campionato con un peso leggero contro il Dmitry Bivol, nell’evento principale ha avvolto le carte di boxe a Riyadh in Arabia Saudita (Dazn PPV, 10:30 del mattino)

Bereterbiev (21-0, 20 KOS) unifica tutti e quattro i titoli principali con la vittoria della maggioranza contro il Bivolo in ottobre. Bivol (23-1, 12 KO) iniziò forte, ma alla fine sbiadì. Bereterbiev ha vinto gli ultimi tre round in tutti e tre i giudici per vincere 115-113, 116-112 e 114-114 in una partita molto divertente.

A differenza della prima lotta, Bereterbiev entra nei rifiuti di sabato come favorito delicato (-120 per ESPN BET). Dall’11 novembre 2017, Bereterbiev ha organizzato almeno una delle cinture, il scomodo governo annuale di sette anni come campione.

Sempre sulla carta, l’ex campione dei pesi massimi Joseph Parker e il miglior candidato Martin Bakole incontreranno il titolo temporaneo WBO. Parker doveva affrontare il campione dell’IBF Daniel DuBois, ma Dubois è stato costretto a ritirarsi a causa di una malattia giovedì.

Parker (35-3, 23 KO), ha vinto la cintura WBO nel 2016 dopo aver sconfitto Andy Ruiz Jr., ha fatto due difesa rispetto a marzo 2018 ha perso la decisione unanime di Anthony Joshua. Bakole (21-1, 16 KOS) ha segnato il turbamento di Jared Anderson ad agosto con la vittoria del quinto round a Los Angeles.

Per completare la carta principale con sette carte, Shakur Stevenson prenderà la sostituzione tardiva Josha Padley per il titolo leggero Stevenson WBC. Carlos Adames mette la loro cintura di peso medio WBC sulla linea contro Hamzah Sheeraz e Vergil Ortiz Jr. E Israil Madrarimov combatterà per il titolo temporaneo gratuito del WBC di peso medio. Ci sono anche due lotte per i titoli provvisori. Joshua Buatsi sostiene la sua cintura WBO temporanea con un peso leggero contro Callum Smith e Zhilei Zhang e Agit Kabayel combatteranno per un titolo temporaneo gratuito in un WBC pesante.

Resta qui per aggiornamenti in tempo reale, risultati e analisi in bici da Riyadh.