BGMI melhor código de controle e sensibilidade de recuo zero do Android

Domine a arte do recuo

BGMI é muito divertido e emocionante de jogar, seja sozinho ou com amigos. Às vezes, essa diversão se transforma em espírito competitivo e melhorar no jogo se torna o próximo objetivo de muitos jogadores.

Um dos problemas mais fundamentais que todos enfrentam é o recuo e a sensibilidade. Se você conseguir dominá-los, então você já é melhor do que a maioria dos jogadores. Vejamos a melhor sensibilidade de recuo zero que o ajudará muito no jogo.

O que torna a sensibilidade tão crucial no BGMI?

As configurações de sensibilidade são um aspecto muito importante do jogo. Quer você opte por combate de longo alcance, médio alcance ou mesmo de curto alcance, tudo depende de quão rápida e suavemente você pode reagir. Quão bem você consegue rastrear alvos móveis com precisão, retroceder o mangá corretamente e mudar sua mira de acordo? Veja como você pode otimizar suas configurações:

O recurso Giroscópio no BGMI está disponível em duas versões: ‘Scope on Gyroscope’, que é ativado apenas ao mirar (ADS), e ‘Full Gyroscope’, que controla todos os movimentos do personagem, incluindo tiro de quadril. Um giroscópio completo é muito útil para pessoas que buscam ter sucesso em combates de médio e longo alcance, pois proporciona maior mobilidade e velocidade de reação.

Melhores códigos de sensibilidade do giroscópio para Android:

7307-1085-6780-4282-435

7238-4245-4286-7096-036

Para usuários que não usam giroscópios:

Esses códigos foram publicados pela primeira vez pela AFKGaming em seu site.

Como afinar sua sensibilidade?

Agora tenho certeza de que muitos de vocês encontrarão muitas dificuldades no início. Porém, é preciso praticar bastante para melhorar e se adaptar totalmente ao setup.

Além disso, não existe nenhuma regra que diga que você deve usar apenas esses comandos. Você pode ajustar suas configurações e modificá-las conforme seu conforto. É mais uma tentativa e erro, mas prometo que você terá sucesso muito em breve. Apenas certifique-se de praticar diariamente e você melhorará a cada dia.

