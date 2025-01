BGT 2024-25: O técnico da Índia, Gautam Gambhir, queria Cheteshwar Pujara na equipe, mas foi negado pelos selecionadores

Gautam Gambhir tornou-se o técnico principal da Índia em 9 de julho de 2024.

As rebatidas indianas têm enfrentado dificuldades no teste de críquete nos últimos seis meses. As rebatidas da Índia, que já foram consideradas as melhores do mundo, tiveram dificuldades em cinco das sete ocasiões no atual Troféu Border-Gavaskar (BGT) 2024-25.

As rachaduras nas rebatidas indianas foram expostas pela Nova Zelândia, que fez história ao entregar à Índia sua primeira derrota oculta em uma série de testes em casa.

Os spinners Mitchell Santner, Ajaz Patel e Glenn Phillips dominaram a ordem de rebatidas indiana, expondo falhas significativas na capacidade da Índia de jogar em postigos giratórios.

O ritmo de ataque australiano provou ser um desafio em condições de costura. Embora a ordem inferior indiana, incluindo Washington Sundar e Nitish Kumar Reddy, tenha resgatado a equipe em várias ocasiões, a ordem superior indiana não conseguiu pontuar muito.

Relatórios recentes sugerem que o técnico indiano Gautam Gambhir queria a inclusão de um jogador sênior na turnê.

Gautam Gambhir queria Cheteshwar Pujara no time, mas os selecionadores negaram

De acordo com um último relatório do Indian Express, o técnico da Índia, Gambhir, queria Cheteshwar Pujara na seleção indiana para a turnê pela Austrália, mas foi negado pelos selecionadores.

A gestão indiana está agora olhando para o futuro, promovendo Shubman Gill e Rishabh Pant para o terceiro e quinto lugar na ordem intermediária.

Pujara representou a Índia pela última vez no teste de críquete em 2023, durante a final do ICC World Test Championship (WTC) de 2021-23. O batedor sênior não se saiu bem e marcou 14 e 27 corridas em ambas as entradas.

A Índia carece da compostura e paciência de Pujara na turnê em andamento, com a maioria dos batedores jogando seus postigos.

Pujara teve um bom desempenho nas duas últimas turnês australianas, marcando 521 e 271 corridas nas turnês de 2018-19 e 2020-21, respectivamente. Ele forneceu apoio vital a Rishabh Pant e foi fundamental para a vitória da Índia no Gabba em 2021.

A Índia está atualmente 2 a 1 na série de cinco partidas após quatro testes e enfrentará uma partida obrigatória no Sydney Cricket Ground a partir de 3 de janeiro.

