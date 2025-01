Big East Basketball Reset: cosa c’è che non va in UCononn? Qual è la chiave di Marquette per il successo?

John Fanta Emittente ed editore del basket universitario

Dopo che la squadra di basket maschile UConn ha conquistato tutto il Big East e il titolo del paese con uno storico record di 37-3 dell’anno scorso e il secondo campionato nazionale consecutivo, la conferenza ha più intrighi in questa stagione.

Entro il fine settimana, ci sono quattro squadre con sette o più vincite della conferenza che hanno effettuato una competizione competitiva per il titolo della stagione regolare e almeno una squadra di tornei NCAA. La scorsa stagione, solo tre squadre Big East – Uconon, Marquette e Creightton – hanno fatto una grande danza mentre tutti e tre sono passati all’altro fine settimana.

Al di fuori della stagione delle conferenze, che sembrava praticamente la stessa dell’anno scorso, le cose sembravano essere nella stessa direzione in questa stagione, ma la recente serie e un riepilogo della vittoria e un riepilogo di Creighton, che include una vittoria sul Kansas e una vittoria su strada su UConn Jays In un buon posto, no 9 Marquette, n. 15 di John e n. 25 UCononn.

Il Spotlight della conferenza è attualmente a New York, dove il basket di St. John salta nella stagione di Rick Pitino. Johnnies nel suo insieme sono 18-3 e 9-1 al Big East Play, bravi al meglio nel gioco della conferenza dal 1984-85. Quell’anno Lou Carnesca ha portato il programma alle ultime quattro finali.

Come è successo questo cambiamento così in fretta? Per i 2 anni dell’era di Pitino per l’intera carriera di Famer per quattro decenni, sono stati determinati salti significativi quando era all’Università di Boston a Providence quando ha portato il programma alle Final Four nel 1987, Louisv del Kentucky e persino Ion.

“Molte persone mi chiedono qual è il segreto che ha avuto davvero successo durante il mio mandato e pensano che fosse una specie di scienza speciale”, ha detto Pitino a Fox Sports. “È davvero solo che i ragazzi capiscano appieno di cosa sto, quell’anno sotto la cintura e capiscono quanto devi odiare perdermi.”

Johnnies ha dimostrato che l’urgenza per tutta la stagione, specialmente nella parte difensiva del pavimento, dove sono quarte nel paese e sono state la migliore squadra difensiva della conferenza, applicando solo 63,3 punti per partita e forzando 17 competizioni di scambio. Deivo Smith, che ha lasciato le tre ultime gare, può eventualmente essere una benedizione nel mascheramento, a condizione che diventi sano perché ha permesso a Kadary Richmond di muovere la sala seto senza trovare la gamba sopra la sua spalla. Combina Smith e Richmond RJ con Luis e il grande uomo Zuby Ejiofor, e Johnnies deridono le squadre difensivamente e sali sul bordo e tornano a livelli elevati nella seconda metà.

La tempesta rossa si trova in cima alla lega 9-1, legata alla squadra di Marquette che non dovrebbe essere data per scontata. È incredibile ciò che Shakka Smart ha fatto a Milwauke in quattro anni, portando il programma al primo Sweet 16 dal 2013 e si vanta nell’album 40-10 negli ultimi 50 East di Golden Eagles.

Marquette è l’unico programma di scuola superiore nel basket universitario maschile che non perde nessuno o prende nessuno dal portale di trasferimento nelle ultime tre stagioni.

La continuità dell’elenco ha portato le Golden Eagles a forti presentazioni della conferenza, inviando profitti su Purduen, Wisconsin, Maryland e Georgia. Sebbene molte altre squadre cercano di scoprire cosa hanno, Marquette sa chi è e gioca i suoi punti di forza. Questa squadra ha anche un Kames All-American a Kames, che è stato sensazionale, in media 19 punti, sei aiuto e cinque rimbalzi per partita, mentre Stevie Mitchell è uno dei giocatori essenziali in campionato ed esprime così tanto su ciò che è intelligente Di.

Kam Jones finisce un abile laico che espande il leader di Marquette su Villanova

Il 6-0 di Golden Eagles nel gioco della conferenza è stato il migliore dal 2008-09 e ora devono cacciare un’altra grande corona dell’East per tre anni.

Questo ci porta al Red Creighton Bluijays, che ha iniziato la stagione 4-3 e ha perso uno dei loro migliori marcatori, Pop Isaacs, la fine della stagione. Ma l’allenatore di 15 anni Greg McDermott ha ancora una volta dimostrato perché è uno dei migliori del paese quando Ryan Kalkbrenner si carica all’interno di Jays, Steven Ashworth dirige la piattaforma fino alla guardia di punta e Jamiya Neal spiega come essere un’ala stabile.

Ma la domanda più attraente in questo campionato: cosa piace Dan Hurley e UConn per il resto dell’anno?

Gli Huskiets sono stati incoerenti, andando 4-3 senza la funzione straordinaria Liam McNeeley, che è con lesioni alla caviglia. Il programma della squadra è davvero in aumento con le prime 25 mostre a Milwauke, Marquettet sabato (alle 20:00 ET FOX e FOX Sports App) prima di ospitare St. John’s venerdì 7 febbraio (alle 20:00 ET FOX e FOX Sports).

Gli huskies sono passati dai primi dieci a Kenpom per ogni scorso anno, mentre è nella squadra ALA-20 in quella colonna, mentre Alex Karaban e Hassan Diarra sembrano un po ‘indossati al momento. Solo Ball ha fatto un bel salto e il Michigan Transfer Tarris Reed ha talvolta promettente, ma il Connecticut è attualmente più vicino a 7 o 8 semi rispetto a un supporto da 4-4 semi. Huskiet potrebbe atterrare da qualche parte in 5 o 6 semi, ma hanno bisogno di McNeeley per ottenere un colpo per far accadere qualcosa.

Ecco alcuni pompieri veloci e altre grandi osservazioni:

Lock del torneo NCAA: Marquette– Uonn– San Giovanni

Dovrebbe essere per prevenire qualcosa di estremo: Creighton

Bolla: Xavier

I moschettieri non hanno una cattiva perdita nel loro riassunto e le loro stesse vincite per Marquette e in casa contro UCononn, ma la vittoria a Milwauke è la loro unica vittoria quad 1. Tuttavia, questo team ha progettato adeguatamente e non c’è nulla per il loro riassunto, il che è un enorme negativo. Possono permettersi solo una sconfitta di febbraio in base al loro programma di campionato, in tal caso. Successivo: Georgetown alle 20:30 ET martedì con FS1. È essenziale.

Giocatore dell’anno: Kam Jones– Marquette

Ha avuto la migliore stagione per tutti i giocatori in campionato e Golden Eagles è la migliore squadra della conferenza a causa della guardia più anziana.

Horse Dark per il giocatore dell’anno: RJ Luis– San Giovanni

In media, 17 punti, sette rimbalzi e tre aiutano per partita, 6 piedi-7 ala è un giocatore bipolare così dinamico che manifesta Rick dal Pitino.

La matricola dell’anno: Thomas Sorber– Georgetown

Guida tutte le matricole con sette doppi doppi ed è il primo Georgetown-Fixa dopo Othella Harrington, che guida il programma in punti, recupero e blocchi.

In carica giocatore dell’anno: Ryan Kalkbrenner– Creighton

“Cambierà tutto il tuo piano di gioco a causa della sua presenza”, mi ha detto Dan Hurley tre volte a un difensore del Big East. Il Centro 7-1 può unirsi a Patrick Ewing come unico secondo giocatore che ha vinto quattro volte.

Allenatore dell’anno: Rick Pitino e Shaka Smart

Sapevi che Pitino ha Mai ha vinto il premio? Quello che sta facendo il suo team è magico, ma Smart Lost Tyler Kolek e Oso Ighidaron ed è in qualche modo allenatore di una delle prime dieci squadre in America. E non dormire a McDermott per essere mescolato, soprattutto se Creightton sfida la corona della conferenza.

Future Big East Date da seguire nel calendario:

1 febbraio: uconon @ marquette (fox)

4 febbraio: Marquette @ St. John’s (FS1)

7 febbraio: St. John’s @ Uconon (Fox)

8 febbraio: Marquette @ Creightton (FOX)

11 febbraio: UConon @ Creightton (CBS Sports Network)

16 febbraio: Creightton @ St. John’s (FS1)

23 febbraio: uconon @ St. John’s (Fox)

5 marzo: marquette @ uconon (FS1)

8 marzo: St. John’s @ Marquette (Fox)

John Fanta è una trasmissione di basket del National College e Fox Sports Writer. Copre gli sport in più capacità, chiamando i giochi FS1 come la principale conduttrice della rete digitale Big East per inviare commenti su 68 campi di rete multimediali.

