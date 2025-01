Big Game Barkley risorge per gli Eagles: “Questo è ciò che sogni”

Ralph Vacchiano Reporter della NFL

FILADELFIA – Nei giorni bui della sua carriera nella NFL, quando era costretto a giocare contro squadre per lo più pessime a New York, Saquon Barkley non ha mai dubitato di essere fatto per giorni come questi. Ha sempre creduto che nella situazione giusta, sul palco giusto, con la squadra giusta intorno a lui, potesse fare cose davvero speciali.

“Ci sono così tante variabili”, ha detto Barkley domenica sera. “L’allenamento, lo schema, la linea offensiva… sarei un pazzo a non sgridarli e non rendermene conto. In quei momenti e momenti in cui le cose non andavano così bene, non ho mai perso la fiducia”.

La sua fede e perseveranza lo hanno portato a questo, forse il suo momento più speciale (finora) nella sua stagione più speciale. Barkley si è precipitato per un record post-stagionale dei Philadelphia Eagles di 205 yard su due lunghi touchdown perfettamente sincronizzati domenica. In una partita giocata in condizioni simili a una bufera di neve con il gioco dei passaggi degli Eagles fuori passo, ha battuto i Los Angeles Rams 28-22 nel turno di divisione dei playoff.

E ora, domenica prossima, nella sua prima stagione a Filadelfia, giocherà la sua prima partita del campionato NFC, sapendo che gli manca solo una vittoria per raggiungere il Super Bowl e avere la possibilità di realizzare tutti i suoi sogni.

“È fantastico”, ha detto Barkley tornando dal freddo. “Questo è il motivo per cui sono venuto qui. Quando io e la mia famiglia abbiamo analizzato i pro e i contro e abbiamo stilato una lista di dove volevamo essere, abbiamo pensato che questa sarebbe stata la migliore opportunità per giocare a partite come questa”.

Ovviamente Barkley non ha mai avuto molte opportunità per questo tipo di giochi a New York. I Giants furono per lo più infelici durante il suo mandato, perdendo 10 o più partite in cinque delle sue sei stagioni e quasi il doppio delle partite vinte (34-64-1). È stato afflitto da infortuni mentre hanno sofferto per lo più linee offensive mostruose. Le sue possibilità di successo erano scarse. Le sue possibilità di successo per la squadra erano per lo più inesistenti.

La sua unica tregua è stata la stagione 2022, quando ha contribuito a portarli a un record di 9-7-1 e due presenze nei playoff. Ma non era lui il punto focale del loro attacco. Il suo breve curriculum post-stagionale consisteva in appena 18 carry in due partite per 114 yard, il che in retrospettiva sembra un tale spreco per un grande giocatore sul grande palco.

Quindi questo è diverso perché lui è tutto per gli Eagles: l’arma più importante nel loro impressionante arsenale. E non è solo perché ha corso per 2.005 yard in 16 partite durante la sua stagione da MVP. Sapevano fin dal giorno del suo arrivo che avrebbero dovuto costruire tutta la loro squadra attorno a lui.

“Probabilmente è stata la prima settimana in cui è venuto qui”, ha detto la guardia degli Eagles Landon Dickerson. “Non indossavamo nemmeno imbottiture o caschi. Correvamo solo con le magliette. Ma quando l’ho visto correre e giocare… voglio dire, l’avevo visto giocare (contro i Giants). Ma ero tipo, “Oh cavolo, questo ragazzo fa sul serio.”

E non c’è voluto molto perché capissero che Barkley non era solo un talento speciale: era un giocatore speciale con la capacità di emergere nei momenti importanti e di realizzare grandi giocate nei momenti perfetti. L’hanno visto due volte contro i Rams domenica: la prima quando ha dato una spinta iniziale all’attacco degli Eagles con un touchdown da 62 yard nel primo quarto, e poi quando ha strappato un touchdown da 78 yard per dare agli Eagles due. -punto di vantaggio con 4:36 rimasti nel gioco.

In realtà quella avrebbe dovuto essere la fine, ma gli Eagles hanno quasi regalato la partita rinunciando a un precipitoso touchdown ai Rams nei minuti finali, restituendo loro la palla e permettendo loro di guidare di nuovo. I Rams sono effettivamente arrivati ​​​​al 13 degli Eagles nell’ultimo minuto e hanno minacciato di ottenere una vittoria sconvolgente prima che l’enorme licenziamento del terzo down di Jalen Carter mettesse via la partita.

Ma Carter non avrebbe avuto il suo momento di eroismo se Barkley non avesse giocato a fare l’eroe per tutta la partita, facendosi costantemente strada attraverso il campo coperto di neve. Ha rappresentato i due terzi dell’attacco degli Eagles – 232 su 350 yard totali – in una giornata in cui nessun altro poteva dare il massimo. Jalen Hurts continuava a mancare i suoi ricevitori e man mano che le condizioni peggioravano era chiaro che il gioco dei passaggi semplicemente non funzionava.

Quindi Barkley ha preso il sopravvento: l’arma perfetta in una giornata imperfetta.

“Date le circostanze o meno (non) in qualsiasi circostanza, non importa”, ha detto l’allenatore degli Eagles Nick Sirianni. “È un lusso averlo, questo è certo. È speciale.”

Dickerson ha aggiunto: “Ha semplicemente il fattore X quando si tratta di queste partite e di tutte queste situazioni. Può interromperne una in qualsiasi momento. Quando trova quella piccola piega, non ha bisogno di molto. E quando lo fa, è un fuoricampo.”

L’acquisizione di Barkley è stata un fuoricampo da Grande Slam per gli Eagles per tutta la stagione. Nonostante tutti i discorsi sul valore finanziario dei giocatori della NFL, ha fatto sembrare il suo contratto triennale da 37,5 milioni di dollari con 26 milioni di dollari garantiti uno dei più grandi affari dell’anno.

E non è solo perché continua a parlare di loro. È perché non è mai soddisfatto e non smette mai di lavorare. È il raro giocatore che cerca la grandezza nei grandi momenti e accetta la pressione e la sfida. In realtà ha controllato il record di corse post-stagionali degli Eagles prima di entrare in questa partita e sapeva che Steve Van Buren aveva 196 yard nel 1949.

Per lui non era solo una nota a piè di pagina interessante. È diventato un obiettivo realistico.

“A volte insegui la grandezza”, ha detto Barkley. “Vuoi creare un’eredità. Volevo uno di quei giochi.”

Lo ha fatto. E ora, ovviamente, ne vuole un altro. Vuole essere il ragazzo su cui la sua squadra fa affidamento domenica prossima contro i Washington Commanders nella partita del campionato NFC con una trasferta al Super Bowl incombente. Vincerà comunque, ma è un grande giocatore che vuole molte responsabilità.

È convinto di essere qui, in questo posto, in questa squadra, in questo momento. È sicuro che questo sia il motivo per cui la sua carriera è andata avanti in un modo tale che i Giants costellati di stelle non volevano firmarlo nuovamente mentre i Philadelphia Eagles costellati di stelle lo facevano.

Momenti come questi ha sempre creduto di essere creato per, anche nei momenti più bui, anche quando era infortunato, anche se continuava a perdere più partite di quante ne vincesse.

E non ha dubbi che in queste occasioni non deluderà mai la sua squadra.

“Questo è ciò che sogni”, ha detto Barkley. “Ecco perché sono venuto a Philadelphia. Volevo prendere parte a partite come questa.”

