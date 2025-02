Big Night Powers di Solo Ball No. 25 UConn 77-69 Vinnante n. 9 Marquette

Solo Ball ha ottenuto i 25 punti più alti della sua carriera all’età di 7-9 a una distanza di tre punti, poiché il n. 25 UConon non ha mai rintracciato la vittoria 77-69 all’evento 9 Marquette di sabato sera.

I sette 3 puntatori di Ball hanno risposto alla loro carriera.

La perdita ha lasciato Marquette (18-4, 9-2) dietro il gioco n. 15 dietro St. John’s al Big East Event. Sabato privato 68-66 sabato.

Alex Karaban ha segnato 15 punti e Samson Johnson ha aggiunto 13 UConn (16-6,8-3), che ha portato a 22 nel primo tempo e ha risposto a ogni compagnia di ritorno di Marquette fino alla fine.

Kam Jones ha realizzato 22, Chase Ross 19 e David Joplin 13 Marquette.

N. 25 UConon Huskies contro n. 9 MOCCHI DI MARQUETT GOLDEN EAGLES | Fox College hops

Garanzia

Ucononn: Huskies ha giocato di nuovo senza una matricola Liam McELey, i cui 13,6 punti per partita lo rendono un terzo capocannoniere a Huskies. McNeeley, che ha affrontato le distorsioni della caviglia alte, ha giocato l’ultima volta il 1 ° gennaio.

Marquette: Golden Eagles si scavava troppo in profondità nella buca in una cattiva sparatoria presto. Marquette ha sparato 8 su 25 dal pavimento e 10-20 su 20 in tentativi di lancio libero nel primo tempo. Golden Eagles ha anche perso i primi sette tentativi a 3 punti.

Un momento importante

Dopo che Joplin ha realizzato un 3-pointer per tagliare il vantaggio UCononn a 72-66 rimanenti 2:12, Ball ha risposto con il proprio 3 puntatore 24 secondi dopo. La palla ha costantemente affondato 3-pointer per combattere le riunioni di Marquette in tutta la seconda metà.

Statistiche chiave

UCononn ha effettuato il più alto 25 scambio della stagione, ma ha girato il miglior 59,5% della stagione (25-talg-auto 42) e 63,2 (12-19) da 3 punti.

Questionari

Questo risultato garantisce che UConon sia nella top 25. Le figure di Marquette escono dai primi dieci.

Prossimo

Marquette è a St. John’s martedì, mentre Ucononn visiterà St. John’s venerdì.

Reporting Associated Press.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports E segui i campionati, le squadre e i giocatori per ottenere una newsletter personale ogni giorno!