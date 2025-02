Bihar Govt atribui um grande orçamento para a Copa do Mundo de Kabaddi para mulheres 2025

É a segunda vez que Bihar receberá a Copa do Mundo de Kabaddi feminina.

O governo de Bihar aprovou um orçamento de ₹ 8,25 milhões de rúpias para organizar a Copa das Mulheres Kabaddi 2025, que ocorrerá em Rajgar de 7 a 12 de março. Isso marcará a segunda vez que Bihar organizará o prestigiado evento, após sua estréia bem -sucedida em 2012. O torneio ocorrerá na academia de esportes Rajgar, um local de vanguarda equipado com um estágio interno que pode acomodar 5.000 espectadores.

O secretário -chefe adicional (secretariado do gabinete da ACS) Siddharth anunciou a decisão após uma reunião do gabinete na terça -feira. Ele confirmou que as mulheres da Copa do Mundo de Kabaddi 2025 veriam a participação de 14 nações.

O campeonato reunirá equipes de oito países asiáticos, como Índia, China, Japão, Coréia do Sul e Nepal, onde estão localizadas seis equipes da Europa, África e América do Sul.

“Pela primeira vez em Bihar, o Campeonato da Copa do Mundo de Kabaddi será realizado de 7 a 12 de março na Academia de Esportes do Estado de Bihar em Rajir. O gabinete aprovou Rs 8, 25, 72.729 para o evento ”, disse S Siddharth.

Ravindran Sankaran, diretor geral da Autoridade Esportiva do Estado de Bihar (BSSA), havia destacado anteriormente os extensos preparativos em andamento para a Copa do Mundo de Kabaddi feminina. Ele disse que as equipes visitantes e a equipe de apoio acomodariam nas instalações da Academia, garantindo uma experiência perfeita para os participantes.

“A Copa do Mundo de Kabaddi para mulheres se organizará em março de 2025. As equipes de 14 países participarão. Oito países asiáticos e os seis países restantes da Europa, África do Sul, América do Sul e Polônia também participarão. Depois de discutir isso, foi decidido que este evento será organizado no Interior Hall da Rajgir Sports Academy ”, disse Sankaran anteriormente.

A última vez que Bihar foi apresentador da Copa do Mundo de Kabaddi feminina foi em 2012 no Complexo Esportivo Patliputra em Patna. Essa edição teve 16 equipes, incluindo as dos Estados Unidos, México, Japão e Itália. A Índia foi vitoriosa após um final emocionante contra o Irã, estabelecendo um ponto de referência para competições internacionais de Kabaddi.

Com Rajir agora pronta para receber a fraternidade global de Kabaddi mais uma vez, o investimento do governo de Bihar, no evento, destaca seu compromisso de promover o esporte e aumentar a reputação do estado como um centro de eventos esportivos internacionais.

